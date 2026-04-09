· تم تطوير نموذج Muse Spark خصيصاً لدعم منتجات Meta، إذ يساهم في تعزيز كفاءة Meta AI من حيث الذكاء وسرعة الاستجابة، وسيوفر مع الوقت ميزات جديدة قائمة على التوصيات والمحتوى الذي يشاركه المستخدمون عبر منصات إنستجرام وفيسبوك وثريدز.

· يُعدّ Muse Spark أقوى نماذجنا حتى الآن، ويقوم حالياً بدعم تطبيق وموقع Meta AI. ومن المقرر إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة لدعم تطبيقات واتساب وإنستغرام وفيسبوك وماسنجر، إلى جانب النظارات الذكية المعززة بالذكاء الاصطناعي. وسيتم توفيره كذلك في نسخة تجريبية محدودة عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) لشركاء مختارين.

نعلن اليوم عن إطلاق نموذج Muse Spark كأول إصدار في سلسلة جديدة من النماذج اللغوية الكبيرة التي طورتها مختبرات ميتا للذكاء الاصطناعي الفائق Meta Superintelligence Labs)). ويمثل هذا الإنجاز خطوة متقدمة في مسارنا لتحقيق مفهوم الذكاء الاصطناعي الفائق والشخصي، والمتمثل في تطوير مساعد رقمي قادر على دعم الأفراد في مختلف السياقات مع مراعاة احتياجاتهم وأولوياتهم الأساسية.

نموذج جديد: Muse Spark

خلال الأشهر التسعة الماضية، أعادت مختبرات ميتا للذكاء الاصطناعي الفائق بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بصورة شاملة محققةً بذلك أسرع وتيرة تطوير في تاريخها. ويُعدّ Muse Spark الإصدار الأول ضمن فئة Muse الجديدة التي تعكس نهجاً علمياً منظماً لتوسيع نطاق النماذج، إذ تستند كل نسخة إلى تقييم أداء سابقتها والبناء عليها قبل الانتقال إلى مستويات أكثر تقدماً. وعلى الرغم من صغر حجمه وسرعة أدائه، يتمتع هذا النموذج الأولي بقدرات متقدمة في التحليل المنطقي للأسئلة المعقدة في مجالات العلوم والرياضيات والصحة. ويؤسس هذا النموذج لقاعدة متينة بينما يجري تطوير الإصدارات اللاحقة. ويدعم Muse Spark حالياً مساعد Meta AI عبر التطبيق والموقع الإلكترونيmeta.ai) )، وتم تصميمه لدعم الاستدلالات المعقدة والمهام متعددة الوسائط.

التحديثات الجديدة في Meta AI

يشهد تطبيق وموقع meta.ai)) اليوم تحديثاً شاملاً يتضمن تصميماً جديداً كلياً. وسواء تطلب الأمر الحصول على إجابة سريعة أو معالجة مسائل معقدة تستدعي تفكيراً منطقياً معمقاً، أصبح Meta AI قادراً على تلبية هذه الاحتياجات بكفاءة عالية. كما يتيح هذا النظام التنقل بين أوضاع متعددة وفقاً لطبيعة المهمة، فضلاً عن قدرته على تشغيل عدة وكلاء فرعيين بشكل متوازٍ لمعالجة الاستفسارات. فعلى سبيل المثال، عند التخطيط لرحلة عائلية إلى فلوريدا، يتولى أحد الوكلاء إعداد خطة الرحلة، بينما يقوم آخر بالمقارنة بين أورلاندو وجزر فلوريدا كيز، في حين يبحث وكيل ثالث عن أنشطة ملائمة للأطفال، ويتم ذلك على نحو متزامن بما يضمن نتائج أكثر سرعة ودقة.

تفاعل معMeta AI : قدرات متقدمة في الفهم والإدراك

يشهد العالم الواقعي تحولات متسارعة، ولا يمكن اختزال معظم معطياته في نصوص مكتوبة. وانطلاقاً من ذلك، تم تزويد نموذج Muse Spark بقدراتٍ إدراكية متعددة الوسائط، مما يمكّن Meta AI من إدراك وفهم ما يراه المستخدم وليس الاكتفاء بتحليل ما يكتبه. فعلى سبيل المثال، يكفي التقاط صورة لرفوف الوجبات الخفيفة في المطار حتى يحدد Meta AI الخيارات الغنية بالبروتين وترتيبها دون الحاجة إلى فحص البيانات التفصيلية للملصقات، كما يتيح مسح المنتجات ضوئياً لإجراء مقارنات بينها وبين البدائل المتاحة. ويعكس ذلك تحولاً نوعياً من ذكاء اصطناعي يعتمد على وصف المستخدم إلى نظام قادر على مشاركة المستخدم في إدراك العالم. ومع دمج Meta AI المدعوم بنموذج Muse Spark في النظارات الذكية، ستزداد قدرته على فهم البيئة المحيطة بصورة أكثر دقة وشمولاً.

وتُعدّ القدرات الإدراكية متعددة الوسائط من الركائز بالغة الأهمية في المجال الصحي. ومع إطلاق Muse Spark، بات Meta Al أكثر كفاءة في دعم الاستفسارات الصحية من خلال تقديم إجابات معمّقة وشاملة، بما في ذلك التعامل مع الأسئلة التي تتضمن صوراً ورسومات بيانية. ونظراً لتنامي اعتماد الأفراد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في المسائل الصحية، تم التعاون مع فريق من الأطباء لتطوير إمكانات متقدمة تتيح تقديم معلومات دقيقة وموثوقة حول أبرز التساؤلات والمخاوف الصحية الشائعة.

ويتميّز Muse Spark أيضاً بقدرات متقدمة في مجال البرمجة البصرية؛ حيث يمكّن المستخدمين من إنشاء مواقع إلكترونية مخصّصة أو ألعاب مصغّرة اعتماداً على أوامر نصية بسيطة. ومن خلال Meta AI، يمكن للمستخدمين طلب تصميم لوحة تحكّم لتنظيم حدث كبير، أو تطوير لعبة أركيد كلاسيكية تستهدف تحقيق أعلى النتائج، أو حتى ابتكار جهاز محاكاة طيران بخصائص خيالية. كما تتيح المنصة مشاركة هذه التجارب بسهولة وسلاسة مع الأصدقاء.

اسأل Meta AI: تجربة مخصّصة لاهتماماتك

أصبح Meta AI قادراً على دعم المستخدمين في استكشاف خيارات الأزياء المناسبة، وتنسيق المساحات الداخلية، واختيار الهدايا الملائمة للآخرين. ويعتمد وضع التسوق على استلهام اتجاهات تنسيق الأزياء والسرديات المرتبطة بالعلامات التجارية كما تتداولها التطبيقات، حيث يقدّم مقترحات وأفكاراً مستمدة من صُنّاع المحتوى والمجتمعات التي يتابعها المستخدمون.

وعند البحث عن وجهة سياحية ما أو موضوع رائج، يقدّم Meta AI سياقاً ثرياً ومباشراً ضمن المحادثة بما يعزّز تجربة الاستكشاف واتخاذ القرار؛ فهو يمكّن المستخدمين من الاطلاع على مواقع محددة، ومتابعة منشورات عامة يشاركها السكان المحليون المطلعون على المنطقة، وكذلك الاستفسار عمّا يحظى باهتمام الناس في الوقت الراهن للحصول على رؤية شاملة مستمدة من محتوى المجتمعات وتفاعلاتها. ويعمل هذا السياق بتكامل مع شبكتكم الاجتماعية، ويوصلكم بالمعلومة في اللحظة التي تحتاجونها.

نظرة مستقبلية

سيحصل مستخدمو تطبيق Meta AI والموقع الإلكتروني (meta.ai) على تجربة محسّنة تشمل وضعي Instant (الفوري) وThinking (التفكيري) في جميع البيئات المتاحة حالياً. وقد بدأ طرح هذه الميزات الجديدة في الولايات المتحدة عبر كلتا المنصتين، على أن يتم خلال الأسابيع المقبلة توسيع نطاقها لتشمل مزيداً من الدول والمنصات التي يدعمها Meta AI، بما في ذلك فيسبوك وإنستجرام وماسنجر وواتساب، فضلاً عن النظارات الذكية - حيث تتعزز القدرات الإدراكية متعددة الوسائط بشكل أكبر. وسيتم كذلك توفير الوصول إلى التكنولوجيا الأساسية عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) ضمن معاينة خاصة لعدد محدّد من الشركاء، مع خطط مستقبلية لإتاحة نماذج مفتوحة المصدر.

وما ذلك سوى البداية فقط لمسار أوسع قادم. فمع توسيع نطاق هذه الميزات، يمكن للمستخدمين أن يتوقعوا الحصول على نتائج أكثر ثراءً، حيث سيتم دمج مقاطع "الرييل" والصور والمنشورات مباشرة ضمن الإجابات مع الإشارة إلى صُنّاع المحتوى. وبالتوازي مع تطور النماذج، سيستمر العمل على تعزيز أطر الحماية المرتبطة بالسلامة والخصوصية، بدءاً من إطار إدارة المخاطر المُعزّز إلى باقي التدابير الوقائية التي نشاركها معكم اليوم.

يرتكز مستقبل Meta AI على العلاقات والسياقات التي تشكّل جوهر حياة المستخدمين. ونحن نعمل على تطوير "الذكاء الاصطناعي الشخصي الفائق"؛ وهو نظام لا يقتصر على تقديم الإجابات فحسب، بل يسعى إلى فهم عالم المستخدمين بعمق؛ وبذلك يتم تصميمه انطلاقاً من احتياجاتهم وتجاربهم الشخصية.

