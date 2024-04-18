سي أف أي توسع آفاق التداول بتقديم فرصة تداول الخيارات على منصتها Multi-Asset

دبي، 18 أبريل 2024: أعلنت سي أف أي، شركة التداول الرائدة في المنطقة، عن إطلاق تداول الخيارات على منصتها Multi-Asset، موفرةً للمستثمرين فرص تداول عديدة وميزات متقدّمة.

ويُمثّل تداول الخيارات أحد الأساليب المتقدّمة في عالم التداول المالي، إذ يتيح للمتداولين فرصة شراء وبيع عقود تُعرف باسم الخيارات. وتمنح هذه العقود حاملها الحق، وليس الالتزام، في شراء أو بيع أصل أساسي بسعر محدد مسبقًا ضمن فترة زمنية معينة.

من خلال هذه الإضافة، أصبح بإمكان عملاء سي أف أي الآن الوصول إلى مجموعة متنوعة من خيارات الأسهم الأمريكية، مما يسمح للمتداولين بتعزيز استراتيجيات التداول الخاصة بهم وتنويع محافظهم الاستثمارية باستخدام الأسهم العالمية الرائدة.

بفضل إمكانية تداول الخيارات مع سي أف أي، يُتاح للعملاء الاستفادة من المزايا التالية:

خيارات الشراء والبيع: يُمكن للمتداولين التداول في كلا الاتجاهين باستخدام خيارات الشراء والبيع، ما يُمكّنهم من تطبيق استراتيجيات تداول متنوّعة.

رسوم مخفّضة: تُقدم سي أف أي رسومًا تنافسية لتداول الخيارات تبدأ من 1 دولار لكل عقد، وهو ما يُسهم في تعظيم العائدات للمتداولين.

استراتيجيات قابلة للتخصيص: يمكن للمتداولين بناء استراتيجياتهم وضبطها من خلال تحديد اختيار أسعار التنفيذ وحجم التداول الذي يناسبهم.

إدارة شاملة للمخاطر: توفر المنصة أدوات متكاملة لإدارة المخاطر، بما في ذلك المؤشرات المتقدمة، مما يمكّن المتداولين من اتخاذ قرارات مستنيرة وإدارة المخاطر بفعالية.

أنواع تداول متعددة: إلى جانب تداول الخيارات، يمكن للعملاء الوصول بسهولة إلى العقود مقابل الفروقات والاستثمار في الأسهم العالمية، كل ذلك ضمن منصة واحدة.

وعلّق هشام منصور، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة سي أف أي، قائلاً: "تُعتبر إضافة تداول الخيارات خطوة مهمّة في مسيرتنا نحو توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق المالية العالمية، وتهدف إلى تزويد عملائنا بمجموعة واسعة من الأدوات المالية وفرص تداول استثنائية. وتعكس هذه الإضافة التزامنا الراسخ بالابتكار وحرصنا الدائم على تقديم حلول تداول سهلة ومتطورة. وأنا واثق من أنّ هذه الميزة الجديدة ستنقل تجربة التداول إلى مستوى جديد وستعزز مكانة سي أف أي باعتبارها الوسيط الرائد للمتداولين الطامحين إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الأسواق المالية."

وتأتي إضافة تداول الخيارات إلى منصة CFI Multi-Asset لتؤكد مجددًا على الالتزام الثابت لشركة سي أف أي بتقديم أدوات تداول مبتكرة وموارد فعّالة تُمكّن المتداولين من التنقل بنجاح في الأسواق المالية. ومن خلال الجمع بين الميزات المتطورة، والرسوم التنافسية، وأدوات إدارة المخاطر الشاملة، تستمر سي أف أي في تعزيز قدرات عملائها على مستوى العالم ليتداولوا في الأسواق بثقة.

وتمّ الآن دمج تداول الخيارات بكفاءة ضمن منصة CFI Multi-Asset وهو متوفر للتنزيل الفوري على كل من أجهزة iOS وAndroid، مما يضمن توفير حلول التداول المتطورة التي نقدّمها للمستثمرين في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن مجموعة سي أف أي

مجموعة سي أف أي المالية هي شركة تداول رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا، وتضم أكبر عدد من الشركات المرخصة والمكاتب الإقليمية، بما في ذلك المواقع الرئيسية مثل لندن، ودبي، ولارنكا، وبيروت، وعمان، والقاهرة. وتتيح سي أف أي لعملائها شروط تداول تنافسية للغاية تشمل فروقات سعرية منخفضة تصل إلى صفر، بالإضافة إلى إلغاء الرسوم على العمولات، وذلك عبر مجموعة متنوّعة من الأسواق بما فيها الأسهم، العملات، والسلع. وتُظهر الشركة ريادتها من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في منصات التداول وتطوير أدوات وتطبيقات متقدّمة تعزز من تجربة العملاء. كما تُعرف سي أف أي بالتزامها بتقديم خدمة عملاء استثنائية، متضمنةً الدعم المتواصل طوال اليوم وعلى مدار الأسبوع، والتقارير الفنية المعمّقة، والندوات التعليمية عبر الإنترنت. وفي مجال الرياضة، تدعم سي أف أي بقوة رياضات النخبة، حيث تُقيم شراكات مع فرق عالمية مرموقة مثل إيه سي ميلان، وباريس سان جيرمان، وشيفيلد يونايتد، بجانب دعمها للفرق الوطنية والاتحادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولا تغفل المجموعة عن دورها المجتمعي في المناطق التي تعمل فيها، حيث تشارك بفعالية في العديد من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR).

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