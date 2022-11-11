المنامة، مملكة البحرين: وقعت طيران الخليج – الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – وشركة MTU لصيانة المحركات – الشركة العالمية الرائدة في مجال الحلول المخصصة لمحركات الطائرات – عقداً حصريًا لصيانة وإصلاح وتجديد محركات V2500-A5. تغطي الاتفاقية التي مدتها أربع سنوات خدمات MRO الشاملة ودعم LRU ومراقبة اتجاه المحرك والخدمات في الموقع، بالإضافة إلى دعم المحرك الاحتياطي لطائرة طيران الخليج A321ceo التي تعمل بمحركات V2500.

وتعليقًا على الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد العلوي “عهدت طيران الخليج بصيانة المحركات V2500 لأسطولها من طائرات A321ceo في منشأة MTU للصيانة على مدى السنوات العشر الماضية بموجب عقد OEM للمحركات. خلال هذه السنوات العشر، أثبتت MTU للصيانة أنها الشريك المناسب لطيران الخليج، ونحن نمضي قدمًا في برنامج تجديد أسطولنا استعدادًا لاستقبال المزيد من الطائرات الجديدة لاستبدال أسطولنا الحالي وتحديثه. نحن نثق في MTU ستقدم عناية تقنية ممتازة لمحركاتنا، ومتأكدون بأنهم سيوفرون لنا الخدمات الموثوقة والمرنة والفعالة التي نتوقعها".

من جانبه، علّق رئيس البرامج في MTU لصيانة المحركات السيد مايكل شريوغ بقوله "نحن فخورون جدًا باختيار طيران الخليج لنا، حيث نقدم لهم أفضل خيارات الرعاية لمحركاتهم. نحن على ثقة تامة من أن فهمنا المتعمق لمحرك V2500 وسنوات خبرتنا العديدة ستمكننا من تزويد طيران الخليج بخدمات الصيانة والإصلاح التي تحتاجها."

الجدير بالذكر أن MTU لصيانة المحركات هي المزود الأول لخدمة لمحركات V2500 في جميع أنحاء العالم، حيث نفذت ما يقرب من 40 بالمائة من الصيانة العينية لهذا النوع من المحركات العام الماضي. إلى جانب كونها شريكًا موثوقًا به لشبكة OEM، فهي أكبر مزود خدمة مستقل لـمحركات V2500 وتخدم أكثر من 120 عميلًا حول العالم.

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