● تعمل منصة "MSP Central"على إدارة العملاء بطريقة آمنة باستخدام RMM المتكامل وPSA والمراقبة المتقدمة للخوادم عبر منصة تخدم أكثر من مؤسسة وقائمة علي نظام التحكم في الوصول بناءً على الدور.

● تساعد المنصة على تعزيز إنتاجية الفنيين من خلال رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، واكتشاف المشاعر، وربط التنبيهات الذكية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة «مانيج إنجن» (ManageEngine)، المتخصصة في إدارة تقنية المعلومات المؤسسية والتابعة لمجموعة «زوهو»، اليوم عن إطلاق منصتها الجديدة "MSP Central" وهي منصة موحدة مصممة لمساعدة مزودي الخدمات المدارة (MSPs) على تبسيط تقديم الخدمات، وإدارة الأجهزة، والحماية من التهديدات، ومراقبة البنية التحتية من خلال منصة واحدة. حيث تركز «مانيج إنجن» على معالجة النماذج التشغيلية والتحديات التي تواجه مزودي الخدمات المدارة من خلال تطوير أدوات تدعم البيئات متعددة العملاء، وكفاءة الفنيين، وقابلية توسيع نطاق الخدمات. حيث تجمع منصة "MSP Central" هذه القدرات في نظام موحد مصمم ليتماشى مع طريقة عمل مزودي الخدمات اليوم في تقديم وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات.

مواكبة الاحتياجات المتطورة لمزودي الخدمات المدارة (MSPs)

في ظل التوقعات المتزايدة لوصول حجم سوق الخدمات المدارة عالمياً إلى 511 مليار دولار بحلول عام 2029 ، يواجه مزودو الخدمات المدارة ضغوطًا متزايدة لتوسيع نطاق عملياتهم دون المساس بجودة الخدمة، وذلك لتقديم قيمة استراتيجية لعملائهم والتميّز عن المنافسين.

وقال السيد "إدغار مارتينيز"، مدير الأعمال لدى شركة "EvolutionIT"، وهى من أوائل الشركات التي اعتمدت منصة "MSP Central":"كان الفنيون لدينا يضطرون للتنقل بين عدة لوحات تحكم لحل مشكلة واحدة لدى العميل، مما كان يستهلك الوقت ويزيد من عدد التذاكر بشكل كبير. لقد كنا نبحث عن أداة تجمع كل ما يحتاجه فريقنا دون تعقيد أو تقييد."

تُعالج منصة "MSP Central" هذا التشتت بشكل مباشر من خلال تقديم منصة موحدة لإدارة العمليات اليومية عبر جميع العملاء — بدءًا من سير عمل الفنيين ورؤية الأصول، وصولاً إلى حماية نقط النهاية ومراقبة سلامة الشبكة. وتتميز بهيكلية سحابية مرنة تدعم تعدد العملاء بشكل أساسي، و التحكم الدقيق في الوصول بناءً على الأدوار المحددة ، والتكامل السلس مع تطبيقات ( Zoho ) وأدوات الجهات الخارجية الأخرى. وهذا يمنح مزودي الخدمات المدارة (MSPs) مرونة في اعتماد الوحدات التي يحتاجونها فقط والتوسع حسب وتيرة نموهم.

الميزات المصممة لدعم عمليات مزودي الخدمات المدارة (MSPs)

من جانبه صرح السيد "ماثيفانان فينكاتشالام"، نائب رئيس شركة "مانيج إنجن": “من خلال منصة “MSP Central” ، نجمع أفضل قدرات "ManageEngine" المثبتة في إدارة تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني ضمن منصة واحدة صُممت من الأساس خصيصًا لمزودي الخدمات المدارة (MSPs). وأضاف: "أنه وعلى الرغم من أن كل وحدة من هذه الوحدات قوية بحد ذاتها، ولكن معًا توفر تجربة متكاملة وموحدة لمزودي الخدمات المدارة (MSPs) ، هذا النهج يمكّنهم من توحيد عملياتهم، والتخلص من تشتت الأدوات، وتمكين فرقهم من العمل بكفاءة وفعالية أكبر – كل ذلك من خلال لوحة تحكم موحدة".

تتضمن المنصة المزايا التالية:

هيكلية معيارية: إمكانية اعتماد المكونات المطلوبة فقط دون حزم إلزامية أو تراخيص إجبارية. المراقبة والإدارة عن بُعد ( RMM ): إدارة الأجهزة عبر عدة عملاء من خلال التحديثات التلقائية، ورؤية كاملة للأصول، والمعالجة الاستباقية. أتمتة خدمات الدعم الاحترافية ( PSA ): دمج نظام التذاكر، وإدارة العقود، واتفاقيات مستوى الخدمة ( SLAs )، وتتبع الوقت، والفوترة ضمن سير عمل موحد. مراقبة متقدمة للخوادم: مراقبة البنية التحتية على أنظمة ( Windows )و( Linux ) وقواعد البيانات والأنظمة الافتراضية مع تنبيهات تلقائية وبيانات متعمقة. تأمين نقاط النهاية: توفير حماية شاملة ضد التهديدات السيبرانية المتطورة من خلال إدارة الثغرات، والتحكم في الأجهزة والتطبيقات، والحماية من برمجيات الفدية، وتأمين المتصفحات. أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي: تسريع سير العمل عبر تلخيص التذاكر، واكتشاف المشاعر، وربط التنبيهات، وتحديد العتبات التنبؤية. التكامل مع أطراف خارجية: اتصال سلس مع أكثر من 20 أداة ضمن أنظمة تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الحماية والنظام البيئي للأعمال عبر واجهات API ومُوصلات مدمجة مسبقًا. جاهزية الأسواق الرقمية: مصممة لتتكامل بسهولة مع أسواق الحوسبة السحابية وأنظمة الشركاء.

نظرة مستقبلية

تمثل منصة "MPS Central"حجر الأساس لاستراتيجية "مانيج إنجن" طويلة المدى تجاه مزودي الخدمات المدارة، والتي تدعم مجموعة كاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة. وستركز التحسينات المستقبلية على التوسع في مجالات مُشابهة مثل إدارة معلومات وأحداث الأمان (SIEM)، وإدارة الوصول المميز، والتحليلات المتقدمة، مما يساعد مزودي الخدمات المدارة (MSPs) ومزودي الخدمات الأمنية المدارة (MSSPs) على إدارة الأمن والامتثال جنبًا إلى جنب مع العمليات التشغيلية. كما ستتطور المنصة لدعم تكامل أعمق مع تطبيقات الأعمال وأنظمة الشركاء، بما يمكّن مقدمي الخدمات من تبسيط تقديم الخدمات بشكل شامل من البداية إلى النهاية.

قال فينكاتاشالام:"هدفنا هو تزويد مزودي الخدمات المدارة (MSPs) بمنصة تتكيف مع نموهم، وتدعم الأدوات التي يفضلون استخدامها، وتلغي التعقيدات الناتجة عن الأنظمة المتفرقة. نبدأ اليوم بأدوات المراقبة والإدارة عن بُعد (RMM)، وأتمتة الخدمات الاحترافية (PSA)، والمراقبة المتقدمة للخوادم، ولكن هذه مجرد البداية. رؤيتنا هي جمع جميع أدوات ManageEngine المستقلة المخصصة لـ MSPs تحت هذه المنصة، لتقديم مستوى عالٍ من العمق والمرونة والقابلية للتوسع، بما يساعد المزودين على النمو جنبًا إلى جنب مع احتياجات عملائهم. منصة MSP Central مصممة لتكون داعمًا طويل الأمد لمزودي الخدمات المدارة."

الأسعار والتوفر

تتوفر منصة “MSP Central” عالميًا بدءًا من اليوم، مع تسعير مرن قائم على المكونات بحيث يدفع مزودو الخدمات المدارة (MSPs) فقط مقابل ما يحتاجون إليه.

عن (ManageEngine MSP)

تُعد حزمة "ManageEngine MSP " مجموعة من الحلول المصممة خصيصًا لمزودي الخدمات المدارة. وتضم هذه الحزمة مجموعة واسعة من القدرات التي يحتاجها مزودو الخدمات المدارة (MSPs) لتقديم خدمات عالية الجودة وتبسيط عملياتهم التشغيلية، بما في ذلك إدارة الهوية والوصول، والمراقبة والإدارة عن بُعد، وأتمتة الخدمات الاحترافية، وخدمات الأمن السيبراني.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: manageengine.com/MSP ومتابعة الحزمة على منصة LinkedIn.

عن «مانيج إنجن» (ManageEngine)

«مانيج إنجن» (ManageEngine) هي شركة تابعة لمجموعة «زوهو» (Zoho Corporation)، وهي شركة رائدة في توفير حلول إدارة تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات حول العالم. بفضل منصة إدارة المؤسسات الرقمية القوية والمرنة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات على إنجاز أعمالها من أي مكان وفي أي وقت، بشكل أفضل وأكثر أمانًا وسرعة. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة www.manageengine.com

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