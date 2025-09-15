· عمرو سليمان: نعمل على تطوير وجهات سياحية عالمية تعزز مكانة مصر على خريطة السياحة والاستثمار الدولية.

· أحمد المرسي: هذه خطوة أولى ضمن خطتنا التوسعية الطموحة التي تستهدف تقديم معايير جديدة للضيافة في مصر والتوسع لاحقاً إلى أسواق إقليمية واعدة

القاهرة – في خطوة استراتيجية تؤكد ريادتها لقطاع التطوير العقاري والمجتمعات المتكاملة، أعلنت ماونتن ڤيو عن إطلاق ذراعها الفندقي الجديد "Mountain View Hospitality" كشركة مستقلة متخصصة في إدارة وتشغيل جميع خدمات الضيافة. تم الإعلان عن إطلاق الشركة الجديدة رسميًا بالتزامن مع إطلاق فندق "KIN Hotel " كأول مشروع فندقي للشركة داخل أحدث مشروعات ماونتن ڤيو في الساحل الشمالي، ليجسد مفهوماً مبتكراً تحت شعار "Chillax Family Hotel"، والذي يجمع بين مفاهيم الاسترخاء، والضيافة العائلية، وتعزيز التفاعل المجتمعي.

تمثل هذه الشركة توسعًا هامًا في محفظة أعمال ماونتن ڤيو التي ستقوم بجانب تطوير المجتمعات العمرانية المتكاملة، بتقديم تجارب ضيافة بمعايير عالمية، تأكيداً لمكانة الشركة كإحدى أبرز المطورين العقاريين في السوق العقاري المصري. كما يتماشى هذا التوجه مع النمو القوي الذي يشهده قطاع السياحة والضيافة في مصر عموماً، وفي الساحل الشمالي على وجه الخصوص والتي أصبحت إحدى الوجهات الأكثر جذباً في المنطقة.

وقد صرح المهندس عمرو سليمان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة ماونتن ڤيو قائلاً: "يمثل إطلاق Mountain View Hospitality خطوة استراتيجية تعكس رؤيتنا ومساهمتنا الفعالة في دفع عجلة الاقتصاد المصري. إننا لا نؤسس فقط شركة جديدة، بل نستثمر في قطاع عملاق تجاوزت قيمته 20 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أن يرتفع لأكثر من 28 مليار دولار بحلول 2030 بمعدل نمو سنوي يفوق 7%. ومن خلال شركاتنا التابعة، نوفر آلاف فرص العمل ونعمل على تطوير وجهات سياحية بمعايير عالمية، بما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية ويؤكد مكانة مصر كوجهة رائدة على خريطة السياحة والاستثمار الدولية."

ومن جانبه، قال المهندس أحمد مرسي، الرئيس التنفيذي لشركة :Mountain View Hospitality"يمثل إطلاقKIN Hotel كأول مشروع فندقي لماونتن ڤيو، انطلاقة استراتيجية جديدة في قطاع الضيافة. وتم اختيار اسم KIN لأنه يعبّر عن الأهل والأصدقاء والانتماء لمجتمع واحد، وجاء الفندق كأول وجهة عائلية في الساحل الشمالي مصممة خصيصًا لمنح العائلات تجربة فندقية متكاملة تجمع بين الراحة والهدوء. هذا المشروع هو أول خطوة ضمن خطتنا التوسعية الطموحة لوضع معايير جديدة للضيافة في مصر، والانطلاق نحو أسواق إقليمية واعدة."

يستند KIN Hotel الجديد إلى خمس ركائز أساسية هي: تقديم خدمات وتجارب تتمحور حول العائلة، توفير مساحات وتصميمات تمنح الراحة والسكينة، تعزيز التواصل والانسجام بين الأفراد والانتماء داخل مجتمعات ماونتن ڤيو، تقديم تجربة ساحلية مستوحاة من طبيعة البحر المتوسط وثقافته المحلية، وأخيرًا الالتزام بأعلى معايير الجودة والتميز التشغيلي والاستدامة.



وبإطلاق Mountain View Hospitality، تضع ماونتن ڤيو أساسًا جديدًا في مسيرتها التوسعية، مستفيدةً من الفرص الواعدة والمصاحبة للنمو المتسارع لقطاع الضيافة المصري، حيث يشهد الساحل الشمالي والإسكندرية أعلى معدلات التوسع، مع نمو متوقع يصل إلى 12.88% حتى عام 2030. في الوقت نفسه، تعمل الدولة على استقطاب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، مدعومةً بمشروعات بنية تحتية ضخمة تشمل توسعات في المطارات، وزيادة في عدد الغرف الفندقية، وهو ما ستسهم ماونتن ڤيو في دعمه عبر استثماراتها السياحية المبتكرة.

نبذة حول ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري

ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري هي شركة مصرية رائدة تأسست عام 2005، بهدف تطوير مشروعات عقارية متكاملة. تبنت الشركة رؤية فريدة هي "إعمار الأرض وإسعاد من حولنا" من خلال تطبيق "علم السعادة والابتكار" في مشاريعها وتنفيذها وفقًا للمعايير العالمية. وتمكنت "ماونتن ڤيو" على مدار مسيرتها في التنمية العمرانية الممتدة لأكثر من 20 عامًا، وفي إطار مهمتها "نعمل معًا لبناء منارة ملهمة لمجتمعات سعيدة ذات قيمة ومعنى"، من تطوير أكثر من 24 مشروعًا مميزًا، في ثلاث وجهات رئيسية هي: غرب القاهرة وشرق القاهرة والمناطق الساحلية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، بقيادة فريق من الخبراء والكوادر المتميزة. وفي إطار استراتيجيتها لنشر مفهوم علم السعادة والابتكار، تسعى ماونتن ڤيو بشكل متواصل لنقل وتطبيق هذا المفهوم خارج حدود السوق المصري، ومن ثم قامت بإطلاق ماونتن ڤيو السعودية عام 2024 بالتعاون مع كبرى شركات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها التوسعية، كما حرصت الشركة على تقديم أحدث تصميمات الهندسة المعمارية والمفاهيم المبتكرة مثل The Lighthouse، أول مكان مخصص للسعادة المجتمعية، من خلال مشروعاتها المتميزة مما يتيح للعائلات "عيش السعادة."

