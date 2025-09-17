شاركت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، كراعٍ بلاتيني في مؤتمر ومعرض "Money 20/20 Middle East"، الحدث الأبرز في مجال التكنولوجيا المالية بالشرق الأوسط، والذي عُقد خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2025 بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، وجمع نخبة من قادة البنوك، وشركات التكنولوجيا المالية، والشركات الناشئة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، لمناقشة مستقبل الابتكار في المدفوعات الرقمية والخدمات المالية.

وجاءت مشاركة بوبا للرعاية المتكاملة، الذراع الصحية لشركة بوبا العربية، ضمن جهودها لتعزيز التحول الرقمي في قطاع التأمين الصحي وتطوير تجربة رعاية متمحورة حول العميل. ومن خلال حلول صحية شاملة تكاملت مع العيادات الرقمية وبرامج الأمراض المزمنة، سعت الشركة إلى ضمان تجربة علاجية أكثر سلاسة وفاعلية، بما أسهم في رفع جودة الخدمات وتعزيز رضا العملاء.

وخلال المؤتمر، استعرضت بوبا للرعاية المتكاملة باقة من خدماتها الرقمية المتقدمة، التي شملت إدارة رعاية صحية ذكية، وبرامج وقائية مخصصة، وعيادات افتراضية، مع توفير إمكانية الوصول عبر قنوات متعددة مدعومة بتصنيف ذكي وتوجيه رقمي. وعكس هذا النموذج التزام بوبا للرعاية المتكاملة بوضع المريض في قلب منظومة الرعاية، عبر دمج الكفاءة الطبية بالتقنيات الحديثة، لتقديم دعم صحي استباقي حَسَّن جودة الحياة، بما انسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

شراكات إستراتيجية

وعقدت بوبا للرعاية المتكاملة الذراع الصحي لبوبا العربية عددًا من الشراكات الاستراتيجية مع جهات بارزة في قطاعات التقنية والحكومية والقطاع الطبي، وذلك في إطار خطتها الرامية إلى تعزيز بنيتها الرقمية وتوسيع حضورها داخل منظومة الرعاية الصحية الوطنية.

جاء هذا التوجه انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبما يعزز مكانة بوبا العربية كأحد أبرز الداعمين لمسيرة التحول الصحي والرقمي في المملكة.

وهدفت هذه الشراكات إلى الارتقاء بمستوى الخدمات من خلال دمج الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في رحلة المريض الصحية، بما عزز من سهولة الوصول إلى الرعاية، واختصر الوقت والإجراءات، ووفّر متابعة دقيقة لحالة كل عضو. وجاءت بوبا للرعاية المتكاملة الذراع الصحي لبوبا العربية لتجسد هذا التوجه عبر خطط علاجية صُممت خصيصًا لاحتياجات الأفراد، متكاملة مع العيادات الرقمية وبرامج الرعاية المزمنة، لتقديم نموذج رعاية استباقية وشمولية وضع المريض في قلب المنظومة، ورفع من مستوى جودة الحياة الصحية في المملكة.

تجربة سلسة

من جانبه، قال الدكتور عبدالله الخفاجي، المدير التنفيذي للقطاع الطبي في بوبا العربية، إن بوبا Care Connect مثلت نموذجًا فريدًا للرعاية المتكاملة التي ركزت على تمكين المرضى من خلال برامج إدارة الأمراض المزمنة المقدمة لعملاء بوبا والتي صُممت خصيصًا لكل حالة، ما ضمن متابعة دقيقة وتقديم رعاية وقائية وعلاجية شاملة. وعملت بوبا للرعاية المتكاملة على تحسين جودة حياة المرضى عبر دعمهم للالتزام بخطط العلاج من خلال تكنولوجيا متطورة وحلول ذكية.

وأضاف أن العيادات الرقمية ضمن CareConnect أتاحت للمرضى الحصول على الكشف والعلاج من منازلهم بكل سهولة ويسر، مع توفير استشارات طبية فورية ومتخصصة على مدار الساعة، مما سهل وصولهم إلى الخدمات الصحية بشكل أكثر مرونة وإنسانية، وعكس هذا التكامل بين الرعاية الطبية والتقنية اهتمام بوبا بتقديم تجربة صحية متطورة ومتوافقة مع رؤية المملكة 2030 للتحول الرقمي والابتكار في القطاع الصحي.

وقاية صحية

بدورها، قالت أميرة يوسف، الرئيس التنفيذي للتحول الرقمي في بوبا العربية: "استخدمنا الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المرضى بشكل دقيق، مما ساعد في التشخيص المبكر وتقديم علاج مخصص لكل حالة، ما جعل رحلة المريض أكثر سلاسة ومرونة وذكاء، وأسهم في تعزيز جودة الرعاية الطبية التي قدمناها لعملائنا".

وأضافت، أن الذكاء الاصطناعي أسهم في تحسين تجربة عملائنا من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية، وتسريع الإجراءات، مع الحفاظ على سرية وأمان بيانات المرضى، بما انسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 للتحول الرقمي، وتحسين جودة الحياة.

فعاليات المؤتمر

استقطب المؤتمر أكثر من 45 ألف زائر و450 علامة تجارية، وأكثر من 350 متحدثًا، إلى جانب أكثر من 600 مستثمر، وانعقد تحت شعار "حيث يلتقي المال بالأعمال"، وتم خلاله تناول عدة موضوعات رئيسية شملت الذكاء الاصطناعي في التمويل، والخدمات المصرفية الحديثة، والتمويل المفتوح، واللوائح التنظيمية للشركات الناشئة.

كما وفّر أجنحة مخصصة لإبرام الشراكات، وصالات للتواصل بين المسؤولين التنفيذيين، بالإضافة إلى منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي نسقت آلاف اللقاءات بين الرعاة والزوار والمستثمرين.

نقاشات صحية

وشارك عدد من الرؤساء التنفيذيين في بوبا العربية ضمن سلسلة من الحوارات النقاشية المتخصصة في مؤتمر Money 20/20 على مدار ثلاثة أيام. ففي اليوم الأول شارك الأستاذ حاتم جمال، الرئيس التنفيذي المالي لشركة بوبا العربية، في جلسة بعنوان "كشف الفرص في رقمنة ودمج تقنيات التأمين لخدمة قطاع الأعمال"، حيث تناول دور الابتكار الرقمي في تطوير قطاع التأمين وربطه باحتياجات السوق. كما شاركت الأستاذة أميرة يوسف، الرئيس التنفيذي للتحول الرقمي، في مراسم التوقيع مع نخبة من الشركاء التقنيين العالميين مثل CNTXT (الشريك الحصري لـ Google)، وأوراكل، ومايكروسوفت. أما في اليوم الختامي، فتحدث المهندس علي شنيمر، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في بوبا العربية، ضمن جلسة بعنوان "من التعويضات إلى الأكواد: مستقبل صناعة التأمين"، حيث استعرض أبرز التحولات التي شهدها القطاع، والدور المحوري للتقنية في إعادة تشكيل عملياته.

مستقبل صحي

عكست مشاركة بوبا العربية وذراعها الصحي بوبا للرعاية المتكاملة في المؤتمر دورها كشريك إستراتيجي في رسم مستقبل الصحة والتقنية المالية في المملكة، ومن خلال الجمع بين الابتكار المحلي وأفضل الممارسات العالمية، وربط كل مبادرة بأهداف رؤية 2030، أكدت الشركة ريادتها في قيادة المرحلة القادمة من التأمين الصحي، بما جمع بين السرعة، والثقة، والرعاية المتمحورة حول العميل، مع تحويل التحديات إلى فرص وتحقيق أثر مستدام للأفراد والشركات والاقتصاد الوطني.

نبذة عن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني:

تأسست بوبا العربية في المملكة العربية السعودية عام 1997 كشركة ائتلاف بين بوبا و بين شركة ناظر لتصبح بعدها في 2008 شركة مساهمة عامة بأنجح عملية طرح اكتتاب في قطاع التأمين، وتعتبر بوبا العربية شركة سعودية جزء من شبكة بوبا العالمية، وتقدم خدمات رعاية صحية بمستويات عالمية للأفراد والأسر وأكبر الشركات والمنشآت في المملكة، وتمتاز بتوفير أكبر شبكة مستشفيات دولية تضم 1.2 مليون جهة في 190 بلدًا حول العالم.

وتقدم بوبا العربية أكثر من مجرد تأمين صحي اعتيادية حيث تقوم بتقديم أفضل خدمات صحية نوعية لعملائها عبر برنامج "طبتم" و تحرص على توفير تجربة فريدة لعملائها في المستشفيات عبر برنامج "راحتكم".

وتتميّز بوبا العربية ببيئة عمل محفزة للإبداع وزيادة الإنتاجية، مما أهلها للفوز بالعديد من الجوائز المرموقة في هذا المجال. وتٌعتبر من الشركات الرائدة في تعزيز مكانة المرأة، واستقطاب الشباب السعودي حتى نجحت في تحقيق زيادة كبيرة في (السعودة) بنسبة أكثر من 70%.

