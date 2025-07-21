المهندس محمد الحداد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة MODAD العقارية

العقارية تمنح مكاتب Split بمشروع Sector رواد الأعمال والمستثمرين فرصة امتلاك مساحات مكتبية فاخرة جاهزة للعمل، مع الاستفادة من مرونة طرق السداد.

بمشروع رواد الأعمال والمستثمرين فرصة امتلاك مساحات مكتبية فاخرة جاهزة للعمل، مع الاستفادة من مرونة طرق السداد. نحن في MODAD العقارية ملتزمون بتقديم حلول فعّالة تلبي احتياجات السوق الحالية، بفهم عميق لمتطلبات المستقبل .

القاهرة: أعلنت شركة MODAD العقارية عن إطلاق مكاتب Split بمشروع Sector في قلب الحي المالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحد أكثر مناطق الأعمال حيوية وتميزًا، مما يمنحه قيمة استثنائية ويجعله وجهة جذابة لرواد الأعمال والمستثمرين. ويستهدف المشروع دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة من خلال توفير فرصة لامتلاك ومشاركة مساحات مكتبية مجهزة بالكامل بأسعار متميزة، مع تعدد طرق سداد الأقساط لتشمل خيارات متنوعة تناسب مختلف الأفراد والظروف.

وتبدأ مساحات المكاتب من 26 مترًا مربعًا وتصل إلى 45 مترًا مربعًا، بأسعار مميزة، مع إمكانية الدفع بمقدم يبدأ من 5% وخطط تقسيط تمتد حتى 10 سنوات، ما يجعله خيارًا مثاليًا للمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الباحثة عن موقع استراتيجي وحلول تملك مرنة.

وتتميز المكاتب بكونها جاهزة للتشغيل فورًا عند التسليم، حيث يتم تسليمها كاملة التشطيب، ومزودة بأنظمة تكييف، ومرتبطة بالبنية التحتية الرقمية، مما يوفر تجربة انتقال سلسة للشركات الناشئة. كما يلتزم المشروع بتسليم الوحدات خلال 24 شهرًا فقط.

ويشمل المشروع مجموعة من الخدمات الراقية المصممة بمستوى رجال الأعمال، حيث يضم طابقين مخصصين لغرف الاجتماعات، وقاعات المؤتمرات، ومركز طباعة، ومكتب استقبال، ومسجد، وغرفة هدوء، إلى جانب مرافق مشتركة مصممة بعناية مثل غرف اجتماعات حديثة سهلة الحجز، وبنية تحتية رقمية متطورة ومستدامة. كما يتمتع ملاك مكاتب Split بمشروع Sector بمداخل خاصة، وردهات انتظار مستقلة تمامًا عن باقي أجزاء المشروع، مما يعزز الخصوصية والاحترافية ويساهم في خلق بيئة عمل صحية ومتكاملة تواكب أحدث المعايير العالمية.

قال المهندس محمد الحداد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة MODAD العقارية: "العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد مشروع عمراني، بل هي مستقبل الأعمال والاستثمار في مصر. ومن هذا المنطلق، أطلقنا مكاتب Split بمشروع Sector لتواكب هذه الرؤية الطموحة في تمكين الشباب ومساندة المشاريع الصغيرة، مقدمين نموذج تمليك مرنًا يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات الناشئة والشباب. يدمج هذا المشروع بين الجودة العالية والتكلفة الاقتصادية المناسبة.

وأضاف المهندس محمد الحداد: " تمنح مكاتب Split بمشروع Sector رواد الأعمال والمستثمرين فرصة امتلاك مساحات مكتبية فاخرة جاهزة للعمل، مع الاستفادة من بعض الخدمات المشتركة التي تعزز من كفاءة التشغيل. فالمكاتب مصممة كوحدات مستقلة تضمن الخصوصية وتلبي احتياجات الشركات المتنامية. لقد صمم المشروع ليتماشى مع طبيعة الأعمال الديناميكية الحالية ومع خطط النمو المستقبلية. ونحن في MODAD نركز دائمًا على تقديم حلول واقعية تلبي احتياجات السوق الحالية، بفهم عميق لمتطلبات المستقبل."

تجدر الإشارة إلى أن مشروع Sector يضم أكثر من 1000 وحدة إدارية مدعومة بخدمات الصيانة والأمن، ويعد وجهة مثالية للشركات والمؤسسات الباحثة عن بيئة عمل متميزة في العاصمة الإدارية الجديدة. ويتكون المشروع من عدة مبانٍ منفصلة متصلة، جميعها مكونة من دور أرضي وسبعة طوابق علوية، بالإضافة إلى دورين تحت الأرض مخصصين للجراج. وقد خصصت المساحة الأكبر من الأرض للمرافق والخدمات والمساحات الخضراء والمناظر الطبيعية.

أعمال البناء في مشروع Sector تسير بخطى ثابتة وفقًا للجدول الزمني المحدد. هذا الالتزام بالجدول الزمني يظهر قدرة الشركة على إدارة مشروعاتها بكفاءة عالية ويضمن تسليم الوحدات وفقًا للتوقعات المحددة. وتعكس هذه الخطوات حرفية الشركة وتميزها وحرصها أيضًا على تقديم منتج عقاري يلبي تطلعات العملاء من حيث الجودة والوقت.

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