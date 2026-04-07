تواصل أبوظبي جهودها لدفع عجلة التقدم في القطاع الصحي عالمياً عبر ترسيخ نموذج جديد للرعاية الصحية يقوم على الكشف المبكر، وتفعيل الإجراءات الوقائية، ورصد التغيرات الصحية في المجتمعات والتعامل معها بشكل استباقي.

اختيار خمسة متأهلين إلى المرحلة النهائية من بين 393 مشاركة من 68 دولة.

سيعرض المتأهلون حلولهم المبتكرة ضمن فعاليات جمعية الصحة العالمية في جنيف بتاريخ 19 مايو 2026.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أعلنت "مستقبل الصحة – مبادرة عالمية من أبوظبي" عن أسماء المتأهلين الخمسة للمرحلة النهائية من تحدي "مستقبل الصحة" العالمي، في خطوة تعزز جهود إمارة أبوظبي ومساعيها الهادفة إلى دفع عجلة التحول نحو نماذج رعاية صحية استباقية ترتكز على البيانات، لا سيّما في ظل الأعباء المتنامية التي تواجهها النظم الصحية حول العالم نتيجة انتشار الأمراض المزمنة، وزيادة معدلات الشيخوخة بين السكان، ومحدودية الوصول إلى خدمات الكشف المبكر.

وكانت "مستقبل الصحة" قد أطلقت التحدي بالتعاون مع مبادرة MIT Solve التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، حيث استقطب 393 مشاركة من 68 بلداً، ما يعكس زخماً عالمياً ينسجم مع رؤية أبوظبي لمستقبل الصحة.

ويحمل التحدي شعار "توظيف تقنيات الاستشعار لبناء أنظمة رعاية صحية استباقية"، وقد صُمم لتطوير حلول تمكّن من الكشف المبكر عن المخاطر الصحية، ورصد واستشعار التغيرات في صحة السكان والمجتمعات، وتوسيع نطاق التحول نحو نماذج الرعاية الصحية الوقائية والاستباقية.

وبحسب عملية تقييم متعددة المراحل، وتضمنت عروضاً مباشرة لعشرة متأهلين إلى نصف النهائي، تم اختيار خمسة متأهلين نهائيين بناءً على جهودهم في تحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتطبيق عملياً، وتحقيق أثر ملموس عبر مختلف بيئات وأنظمة الرعاية الصحية.

الفرق الخمسة المتأهلة للمرحلة النهائية:

SOIK Corporation ( اليابان): "إس بي إيه كيو"، وهو نظام استشعار مجتمعي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يهدف إلى الكشف المبكر عن المخاطر التي تواجه الأمهات في البيئات محدودة الموارد .

Huna ( البرازيل): "هونا كانسر نافيجيتر"، هو نظام يعتمد على توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل فحوصات الدم الروتينية، بهدف تسهيل الكشف المبكر عن السرطان، وتمكين المرضى من المشاركة بفعالية في تعزيز رعايتهم الصحية .

ThinkMD ( أستراليا): توفر منصة "ثينك إم دي" الرقمية، والتي تهدف إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة من قبل الأخصائيين الصحيين الميدانيين، وتوفير معلومات تحليلية فورية لدعم إجراءات الصحة العامة .

Vector Control Innovations (ا لولايات المتحدة): "فيكتور كام"، وهي منصة مجتمعية لمراقبة البعوض مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تهدف إلى توليد رؤى تنبؤية تدعم اتخاذ القرار في الأنظمة الصحية محدودة الموارد .

Arkangel AI (كولومبيا): "أنريد سيجنال"، وهو برنامج تقني يحوّل الملاحظات السريرية إلى مؤشرات إنذار مبكر على مستوى السكان، ويُستخدم حالياً في أكثر من 300 مستشفى موزعة على 11 دولة.

وسيستعرض المتأهلون النهائيون حلولهم المبتكرة خلال جلسة عرض مباشرة تُعقد ضمن أعمال جمعية الصحة العالمية في جنيف بتاريخ 19 مايو المقبل، حيث سيتم اختيار فائز واحد بجائزة كبرى قدرها 200 ألف دولار أمريكي، إلى جانب جائزتين للمركزين الثاني والثالث بقيمة 50 ألف دولار أمريكي لكل منهما، إضافة إلى إتاحة الوصول إلى شبكة عالمية من صناع السياسات والمستثمرين وقادة قطاع الصحة.

وبهذا الصدد، قالت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي: "يعكس اختيار المتأهلين في تحدي مستقبل الصحة مساعي أبوظبي نحو تطوير نظم رعاية صحية استباقية تتخطى حدود علاج المرض بعد اكتشافه إلى فهم المخاطر مبكراً واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بشكل استباقي".

وأضافت المناعي: "تواصل أبوظبي المضي قدماً في بناء منظومة صحية متكاملة قائمة على البيانات، تجمع بين التكنولوجيا والسياسات لتحقيق نتائج صحية أفضل للمجتمعات. ومن خلال برنامج مبادرات وفعاليات "مستقبل الصحة" الممتد على مدار العام، نعمل على تطوير مسارات تجمع بين الابتكار العالمي والتطبيق العملي، بما يضمن اختبار الحلول المتقدمة، وتوسيع نطاقها، ودمجها ضمن النظم الصحية".

ومن جانبها، قالت هالة حنّا، المديرة التنفيذية لمبادرة "MIT Solve": "يعكس حجم وتنوع المشاركات الحاجة الملحة عالمياً والمشتركة لإعادة التفكير في كيفية رصد الأنظمة الصحية للمخاطر والاستجابة لها. وتعكس الحلول التي قدمها المتأهلون للمرحلة النهائية في التحدي كيف يمكن للحلول المرتكزة على النماذج المحلية أن تُسهم في توجيه التحول على المستوى العالمي".

ويأتي التعاون مع "MIT Solve" ضمن برنامج "مستقبل الصحة" الممتد على مدار العام، والذي يجمع العديد من الجهات المعنية بالقطاع الصحي عبر مجالات الابتكار والسياسات والاستثمار، بهدف تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يضمن مستقبل صحي أفضل للجميع. كما تدعم المبادرة تطوير وتوسيع نطاق نماذج جديدة للأنظمة الصحية، مع إطلاق مبادرات وفرص إضافية لمد جسور التواصل والتفاعل على مدار العام.

وتشمل قائمة الفرق المتأهلة إلى مرحلة نصف النهائي، والتي تم تكريمها كل من:

Quantitative Engineering Design / QED.ai (مالاوي)، نظام "سكان فورم".

نبتة هيلث (الإمارات العربية المتحدة)، نظام "سوفيرين ووركفورس هيلث".

eSHIFT Partner Network (سويسرا)، "فاسيليتي بالس".

The Antara Foundation (الهند)، "أنوجامي".

Environmental Women Organisation (كولومبيا)، "إثنوهيلث إيه آي".

وفي إطار عملية الاختيار، جرى أيضاً تكريم 10 فرق من دول عدة حول العالم تشمل الإمارات ونيبال وجنوب أفريقيا وزيمبابوي وأوغندا والولايات المتحدة والهند وتايلاند وكينيا، تقديراً لإسهاماتها العلمية وحلولها المبتكرة.

وستتم دعوة ممثل عن كل فريق من فرق نصف النهائي، إلى جانب الفرق المختارة ضمن فئة "الإشادة الخاصة"، لعرض ابتكاراتهم خلال قمة مستقبل الصحة التي تستضيفها أبوظبي في الفترة بين 20 و22 أكتوبر 2026، بما يتيح لهم التواصل المباشر مع صنّاع السياسات العالميين والمستثمرين وقادة القطاع الصحي.

لمزيدٍ من المعلومات حول تحدي مستقبل الصحة، يُرجى زيارة: www.futurehealthinitiative.ae

نبذة عن "مستقبل الصحة – مبادرة عالمية من أبوظبي"

تعد مبادرة "مستقبل الصحة – مبادرة عالمية من أبوظبي" مبادرة حكومية رائدة أطلقتها دائرة الصحة – أبوظبي، بتوجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وتهدف المنصة إلى فتح آفاق جديدة من التعاون العالمي والعمل المشترك لتسريع وتيرة تطوير ابتكارات نوعية تحدث تحولات ملموسة ومستدامة في القطاع الصحي على مستوى العالم. وتركز المبادرة على أربعة مجالات رئيسية: الحياة المديدة والطب الدقيق، ومرونة أنظمة الرعاية الصحية واستدامتها، والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، والاستثمار في علوم الحياة. وتجمع المنصة الباحثين وصناع السياسات والمتخصصين في الرعاية الصحية والمستثمرين والمبتكرين ورواد الأعمال من مختلف التخصصات والبلدان، لإعادة صياغة مفهوم الحياة الصحية المديدة للأجيال القادمة، بغض النظر عن مكان تواجدهم في العالم.

وتتعاون مبادرة "مستقبل الصحة" مع شركاء أساسيين، من بينهم شركة M42 للرعاية الصحية، وشركة "بيور هيلث"، ومعهد الحياة الصحية في أبوظبي، وشركة "مبادلة بايو" كشركاء مؤسسين، ومجموعة "ميديكلينك" كشريك استراتيجي، ومجموعة "برجيل" كشريك مساعد.

