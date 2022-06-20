· ماجد الفطيم العقارية أول مطوّر عقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينضمّ كشريك استراتيجي إلى المركز العقاري التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

· تتيح الشراكة الوصول إلى شبكة المركز العالمية التي تضم 1300 خرّيج وعدد من الباحثين والمؤسسات المتصلة بالمركز

· تتعاون ماجد الفطيم مع أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة في الدّورات ودراسات الحالة والمشاريع البحثية الرائدة ذات الصلة

كامبريدج – ماساتشوستس (الولايات المتحدة الأمريكية) ودبي (الإمارات العربية المتحدة) – أعلنت "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التّسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والتّرفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، عن انضمامها كشريك استراتيجي رسمي للمركز العقاري التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT. وستلتحق "ماجد الفطيم" من خلال هذ الشراكة بشبكة عالمية تشمل حوالي 1300 من خريجي المركز في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والباحثين والمؤسسات التابعة له إضافة إلى 30 شريكًا استراتيجيًّا عالميًا في القطاع العقاري.

وستفتح هذه الشراكة بين "ماجد الفطيم" ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا آفاقًا جديدة للتعاون في البحث المعمّق في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتوفير فرص تنمية المهارات في القطاع العقاري لمديري وموظفي الشركة، بالإضافة إلى توفير الموارد لأعضاء هيئة التّدريس وطلاب المعهد لتطبيق المفاهيم والحلول المبتكرة على أرض الواقع. كما ستتيح الشراكة للأساتذة والباحثين والطلبة إمكانيّة التواصل مع الإدارة التنفيذية وفرق

العمل في "ماجد الفطيم" ومحفظتها الواسعة والمتنوعة من المشاريع العقارية، بما في ذلك مراكز التسوّق والمجمعات السكنية المتكاملة التابعة لها في المنطقة.

وتعليقًا على أهمية الشراكة، قال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم العقارية: "بصفتها أول مطور عقاري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينضم كشريك استراتيجي إلى المركز العقاري التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، تفتخر ماجد الفطيم العقارية بالعمل مع الأساتذة والطلاب المتميزين في هذا المعهد الذي يعدّ أحد أهمّ المؤسسات الأكاديمية المرموقة على مستوى العالم. كما يسعدنا إتاحة خبراتنا في إدارة أكثر الوجهات تميزًا في المنطقة أمام هيئة المعهد التدريسية وطلبته المهتمين بالمجال العقاري، لتسليط الضوء على طموحاتنا وخططنا الهادفة إلى إعادة ابتكار وتطوير العديد من هذه التجارب."

ويُعتبر المركز العقاري التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من أبرز المراكز التي تقدم منصة متعددة التخصصات لدراسة العقارات والممارسات المرتبطة بها في العالم، حيث يضمّ أساتذة وباحثين في عدد من المجالات، منها: التصميم والتخطيط الحضري، والاقتصاد الحضري والبيئي، والاستدامة وتكنولوجيا المناخ، والابتكار الرقمي والتكنولوجيا العقارية، والتمويل والاستثمار العقاري، وإدارة وتسليم المشاريع، والذكاء الاصطناعي/ التعلم الآلي وعلوم البيانات، وغيرها من المواضيع التي تهمّ قطاع العقارات العالمي.

من جهته، قال البروفيسور كايروس شين، المدير التنفيذي للمركز العقاري التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "يجمع المركز العقاري التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بين التقنية والابتكار والبيئة المبنيّة، ويضم نخبة من المفكرين الرّواد على مستوى العالم في مختلف التخصّصات، والذين يقدمون لنا فهمًا أفضل للكيفية التي يعمل من خلالها القطاع العقاري حاليًا وسبل استمراره في التطوّر. والأهمّ أننا نعمل مع شركة عقارية بارزة مثل ماجد الفطيم لتطبيق النظريات وتعزيز فهم القضايا الراهنة الأكثر إلحاحًا، مثل التحوّل الرقمي والاستجابة للنمو الحضري والاستدامة والمرونة وتوجّهات المستهلكين."

ويقود المركز عددًا من المبادرات البحثية التي تركّز على مواضيع محددة ومن بينها مبادرة المناخ والعقار، ومبادرة التكنولوجيا العقارية، ومنصة ديناميكيات الأسعار، ومبادرة العقارات الآسيوية. كما يتعاون مع الكلّيات والإدارات الأخرى في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بما في ذلك المختبر الإعلامي ومبادرة التنقّل لدمج أحدث الأفكار والنظرات المتعمقة من أجل تحسين البيئة المبنية.

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عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وتحفل قصة نجاح "ماجد الفطيم" بالعديد من الإنجازات، التي جاءت نتيجة رؤية أسسها السيد ماجد الفطيم، الذي حلم بتغيير مفهوم التسوّق والترفيه لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وقد بدأت ملامح تلك الرؤية تتجسّد عبر العديد من مراكز التسوّق الحديثة والمبتكرة، تم افتتاحها أولًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتتوسّع بعدها عبر 17 سوقًا حول العالم ويعمل بها أكثر من 41 ألف موظف. وقد نالت المجموعة أعلى درجة استثمارية (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

تمتلك وتدير "ماجد الفطيم" اليوم 29 مركز تسوّق و13 فندقًا وأربعة مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء. وتتضمّن مراكز التسوّق التابعة لشركة "ماجد الفطيم"، "مول الإمارات"، و"مول مصر"، ومراكز "سيتي سنتر"، ومراكز التسوق المجتمعية "ماي سيتي سنتر"، بالإضافة إلى خمس مجمّعات تسوّق بالشراكة مع حكومة الشارقة. كما أنّ للشركة امتياز الاستخدام الحصري لاسم "كارفور" في أكثر من 30 سوقًا على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. وتدير "ماجد الفطيم" أكثر من 400 متجرًا، بالإضافة إلى المتجر الإلكتروني.

كما تدير "ماجد الفطيم" أكثر من 600 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة مراكز ترفيه عائلي عالمية المستوى من بينها "ماجيك بلانيت" و"سكي دبي" و"آي فلاي دبي" و"دريم سكيب"و"سكي مصر"، وغيرها. وتعد "ماجد الفطيم" هي الشركة الأم لشركة متخصصة في الأزياء والتجزئة والمفروشات المنزلية والديكورات الداخلية وتدير عددًا من أبرز الأسماء والعلامات التجارية في عالم الأزياء والمنزل مثل "أبيركرومبي آند فتش" و"هوليستر" و"أُول سينتس" و"لولوليمون أثليتيكا" و"كريت آند باريل" و"ليغو" و"ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء. كما تشغّل "ماجد الفطيم" شركة إدارة المرافق "إنوڤا" من خلال مشروع مشترك مع شركة "ﭬيوليا"، العالمية الرائدة في مجال إدارة الموارد البيئية. https://maf.am/Majid_Al_Futtaim_AR

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حول المركز العقاري التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا:

أُسّس المركز العقاري التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 1983 على يد تشارلز "هانك" سبولدينغ، أحد خرّيجي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. كان سبولدينغ نفسه مطورًا عقاريًا مهمًا له رؤية تهدف إلى تحسين جودة البيئة المبنية وتعزيز الممارسة المهنية المطّلعة في قطاع العقارات العالمي.

يسعى المركز إلى تثقيف الرجال والنساء الذين ستخدم ابتكاراتهم القطاع حول العالم، ويقدم أول درجة ماجستير علمية في التطوير العقاري لمدة عام واحد، وشهادة دورة مهنية مكثفة لمدة أسبوعين في التمويل والتطوير العقاري.

يتناول بحث المركز الرائد العمليات العقارية بدءًا من المفهوم الأولي ووصولًا إلى واقع السوق، مما يوفر معرفة معمّقة لمساعدة المؤسسات على الاستفادة من الأسواق والتقنيات الديناميكية الحالية.

يجمع المركز قادة القطاع والباحثين والطلاب المتميزين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ويساهم برنامجه للشراكة المتنوعة بين القطاعات في سدّ الفجوة بين النظريات والتطبيقات. https://mitcre.mit.edu