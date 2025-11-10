أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة (BUSINESS WIRE) وقعت شركة mimik، الرائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي المستمر للأجهزة والبرمجيات الوكيلة، مذكرة تفاهم استراتيجية لتأسيس mimik UAE، بالشراكة مع شركة Next71 Ltd وASK Holding LLC، وهما شركتان استثماريتان محليتان رئيسيتان تقودان ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المنطقة. وتتماشى هذه الشراكة، التي تم الإعلان عنها خلال أسبوع أبوظبي للاستقلال، مع رؤية أبوظبي الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كقائد عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير التكنولوجيا السيادية. ويؤكد إنشاء شركة mimik UAE على التزام الشركاء القوي بدعم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة (AIATC) لتسريع القدرات الرقمية السيادية للدولة ونظامها البيئي للابتكار.

قالت سارة ظافر الأحبابي، مديرة العلاقات مع الشركات ذات الأغراض الخاصة والمحافظ الاستثمارية في شركة Next71: "بالتعاون مع شركة mimik، نعمل على إعادة تصور ما هو ممكن - بناء اقتصاد ذكي ومستدام حيث يوجد الذكاء في كل مكان، للجميع. ستعمل شركة mimik UAE على تمكين الصناعات والمبتكرين المحليين من خلال الاستقلالية والمرونة والأمان اللازمين لدفع الذكاء الاصطناعي إلى كل مستوى من طموحات الذكاء الاصطناعي في الإمارات".

من خلال تطبيق اللامركزية في مجال الذكاء الاصطناعي، ستعمل شركة mimik UAE على تسريع تعهد الإمارات بإنشاء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة مدفوعًا بالاستدامة والابتكار يخدم كل مواطن. وتمثل الشراكة الاستراتيجية خطوة حاسمة تتجاوز الحوسبة السحابية التقليدية حيث تعمل تقنية mimik على تمكين الذكاء الموزع عبر الأجهزة والمركبات والبنية التحتية، مما يحول المدن إلى أنظمة مترابطة ومستقلة تتكيف في الوقت الفعلي.

وقال الشريك الآخر في المشروع المشترك، شركة ASK Holding: "نحن لا نسعى وراء اتجاه سحابي آخر - نحن نبني ذكاءً سياديًا حيث تحدث الحياة على طرقنا، وفي موانئنا، وفي مصانعنا، وفي كل شركة صغيرة. بالتعاون مع mimik وNext71، نعمل على نقل دولة الإمارات العربية المتحدة من التركيز على السحابة أولاً إلى الذكاء الاصطناعي الذي يركز على المواطن أولاً - خاص ومرن وفي الوقت الفعلي. إن هذه الشراكة تعمل على تحويل الأجهزة إلى فاعلين والبيانات إلى صناعات جديدة ووظائف جديدة ومجتمعات أكثر أمانًا - تم إنشاؤها في أبو ظبي، من أجل دولة الإمارات العربية المتحدة".

مع دخول البشرية عصر الاقتصاد الوكيل، يتحول العالم من نموذج SaaS المهيمن على السحابة والمبني على التطبيقات إلى عصر محدد بمليارات الوكلاء الأذكياء واقتصاد المعرفة كخدمة (KaaS) الذي تقدر قيمته بالتريليونات. ويتطلب هذا التحول نوعًا جديدًا من البنية التحتية للبرمجيات، وهي بنية موزعة ومستقلة وسياقية بشكل عميق.

وأضافت Fay Arjomandi، مؤسس ومدير تنفيذي لشركة mimik: "نحن ندخل عصر الاقتصاد الوكيل. بفضل السيادة والتنفيذ المدمجين، إلى جانب الاستدامة وتوفير تكاليف الطاقة، توفر mimik مجموعة التكنولوجيا الأكثر قيمة للاقتصاد الأصلي الوكيل. تتيح منصة mimik حرية التشغيل والتحكم، مع توفير المرونة التي يحتاجها العملاء لتنمية أعمالهم في نفس الوقت".

يمثل الذكاء الاصطناعي المستمر الذي يركز على الجهاز أولاً تطورًا. إنه محلي وغير متصل بالإنترنت أولاً، ومع ذلك فهو متصل بسهولة، مما يتيح لكل جهاز - روبوت أو مستشعر أو آلة - أن يصبح واعيًا بذاته وذكيًا في سياقه. تعمل هذه الأجهزة وتعالج البيانات على الحافة، وتتعاون بشكل ديناميكي مع بعضها البعض ومع البشر لتشكيل شبكة ذكاء لامركزية قابلة للتكيف.

ستصبح شركة mimik UAE حجر الزاوية في مستقبل الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، من خلال تعزيز ابتكارات الذكاء الاصطناعي، ورعاية المواهب المتقدمة، وتعزيز سيادة البيانات الإقليمية. ويتطلع الشركاء في مشروع mimik UAE المشترك إلى أن تصبح أبوظبي المركز الرائد عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي المادي، حيث يتجاوز الذكاء مراكز البيانات المركزية ليشكل شبكة حية ومتطورة من الأنظمة المترابطة التي تنمو جنبًا إلى جنب مع المجتمع نفسه.

حول mimik

تدعم شركة mimik اقتصاد Agentic باستخدام برنامج Agentix-Native الذي يحول الأجهزة اليومية إلى أنظمة تعاونية ذكية. وتتيح منصتها البرمجية الاستدلال في الوقت الفعلي عبر الهواتف الذكية والكاميرات والطائرات بدون طيار، والروبوتات، والآلات، والخوادم. من خلال إنشاء استمرارية الذكاء الاصطناعي التي تركز على الأجهزة عبر أجهزة نقاط النهاية والسحابة، توفر mimik طريقة للمؤسسات لتشغيل الذكاء الاصطناعي الوكيل، وتوسيع نطاق الذكاء، وتحسين الأداء والتكلفة.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة: https://mimik.com/

