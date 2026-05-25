القاهرة: أعلن ميدبنك اليوم عن تحديث أسعار العائد على اثنين من أبرز منتجاته المصرفية: حساب توفير MID Prime وحساب Current 365 (الأفراد و الشركات). تأتي هذه الخطوة لتمكين البنك من استقطاب عملاء جدد وجذب تدفقات نقدية من العملاء الحاليين، بما يتماشى مع خطط البنك للتوسع في تقديم منتجات تجزئة مصرفية ذات قيمة عالية.

يبدأ العمل بالأسعار الجديدة اعتباراً من الأول من مايو 2026، حيث يقدم حساب MID Prime عائداً متصاعداً يصل إلى 17.75% يُحتسب على أقل رصيد شهري، بينما يوفر حساب Current 365 (الأفراد و الشركات) عائداً يصل إلى 17.00% يُحتسب ويُضاف يومياً للحساب.

تفاصيل أسعار العائد الجديدة لMID Prime :

شريحة الرصيد (بالجنيه المصري) حساب توفير MID Prime (عائد شهري) أقل من 5 آلاف 0.00% 5 آلاف – 100 آلف 11.00% 100 ألف – 500 ألف 16.00% 500 ألف – 1 مليون 1 مليون – 5 مليون 5 مليون – 10 مليون 17.25% 10 مليون – 20 مليون 20 مليون – 50 مليون 17.75% 50 مليون – 100 مليون 100 مليون جنيه فأكثر

تفاصيل أسعار عائد الحساب Current 365 (الأفراد و الشركات):

شريحة الرصيد (بالجنيه المصري) Current 365 (الأفراد و الشركات) أقل من 50 ألف جنيه 0.00% 50 ألف – 500 ألف جنيه 10.50% 500 ألف – 1 مليون جنيه 12.75% 1 مليون – 5 مليون جنيه 14.25% 5 مليون جنيه – 10 مليون جنيه 15.50% 10 مليون جنيه – 25 مليون جنيه 16.25% 25 مليون جنيه – 50 مليون جنيه 16.75% 50 مليون جنيه فأكثر 17.00%

صرح أ/ محمود جمال، رئيس قطاع التجزئة المصرفية لميدبنك: "يأتي تحديث أسعار العائد على حساباتنا الرائدة MID Prime وحساب Current 365 (الأفراد و الشركات) ليعكس التزام ميدبنك الدائم بتمكين عملائنا من الأفراد والشركات من تعظيم عوائد مدخراتهم بأعلى درجات المرونة والأمان. نحن نسعى من خلال هذه الحلول المالية المبتكرة إلى تقديم قيمة مضافة حقيقية تواكب تطلعات السوق وتدعم أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، جاعلين من ميدبنك الشريك الموثوق لرحلة نمو عملائنا المالي المستدام."

تتميز هذه الحسابات بمرونة عالية، حيث يتيح حساب MID Prime للأفراد إمكانية إصدار بطاقات خصم مباشر وتنبيهات نصية للحركات، بينما يوفر حساب الCurrent 365 (الأفراد و الشركات) ميزة التعامل عبر الشيكات وتطبيق انستاباي مع إمكانية السحب والإيداع في أي وقت.

تطبق الشروط و الأحكام.

رقم التسجيل الضريبي: 204-892-465

نبذة عن ميدبنك:

تأسس ميدبنك ش.م.م. في 27 مايو 1975 كشركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم 43 لسنة 1974، بهدف استثمار الفرص

المتاحة في الصناديق العربية والأجنبية والمناطق الحرة، وتحقيق أقصى قيمة للعملاء والمساهمين والمجتمع.

وعلى مدى السنوات، شهد ميدبنك ش.م.م. عدة مراحل من التطوير وزيادات في رأس المال، بما يعكس التوسع المستمر لأنشطته

المصرفية. ويحرص البنك على تعزيز مكانته عبر شبكة واسعة من الفروع وأجهزة الصراف الآلي، إضافة إلى تقديم باقة متكاملة من

الخدمات والمنتجات المصرفية.

وتماشياً مع رؤية مصر 2030، وضع ميدبنك ش.م.م. استراتيجية طموحة تهدف إلى دعم وتسريع مسيرة التحول الرقمي وتعزيز

الشمول المالي على مستوى الدولة.

