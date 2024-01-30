تعاقدت شركة MG Developments مع الشركة المصرية للإتصالات“we”لتقديم الخدمات والأنظمة الذكية بمشروعاتها المتنوعة في السوق العقارية وتوفير أحدث الخدمات التكنولوجية المتكاملة للمدن الذكية لمشروعات لافيدا وبلو بلو وهيدكوارتر بيزنسHQ، وتتنوع هذة المشروعات ما بين سكنى وسياحى وتجارى إدارى، وذلك ضمن خطة الشركة لتطوير وإدارة مشروعاتها وفق أحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية، وبما يعزز تفوق الشركة في المنافسة القوية بالسوق العقاري المصري.

ووقع التعاقد كلا من الأستاذة آية الشناوي، رئيس القطاع التجاري بشركة MG Developmentsوالأستاذ محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية للشركة المصرية للاتصالات بحضور مسئولي كلا الشركتين.



ومن جانبها قالت آية الشناوي، رئيس القطاع التجاري بشركة MG Developments، إن التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات “we” لتصبح مزود الخدمات الذكية للشركة في مشروعاتها لافيدا وبلو بلو وهيدكوارتر بيزنس “HQ”؛ يأتي في إطار رؤية وتوجه شركة MG Developmentsنحو التطور لتواكب بذلك أحدث الأنظمة الذكية ولتلبي إحتياجات عملائها وتحقيق أحلامهم بتوفير أفضل جودة وأحدث خدمات طبقا لأحدث المعايير العالمية وذلك من خلال الإعتماد على الشركاء الذين يتمتعون بخبرات كبيرة فى مجالاتهم.



أضافت الشناوي، أننا أخترنا الاعتماد على الشركة المصرية للاتصالات“we”نظرا لما لها من تاريخ عريق فى تقديم خدمات الاتصالات بمستوى عال من الجودة والكفاءة مدعومة ببنية تحتية ضخمة وخبرات كبيرة. وتابعت الشناوي، أنه بموجب هذا التعاقد ستقوم الشركة المصرية للاتصالات“We” بتقديم خدمات الTriple–playوالتى تشمل خدمات أنترنت تشاركية ( shared internet) فائقة السرعة تصل الى 200 ميجا بايت فى الثانية وخدمات ال IPTV وستوفر كل القنوات المفتوحة لجميع وحدات المول من بدأ التعاقد، وبالنسبة لبعض القنوات المشفرة مثل Bein& OSN فان الشركة المصرية للاتصالات بصدد الانتهاء من التعاقد مع هذه الشركات لتقديمها لعملاء المولات والبيزنس بارك فى القريب العاجل، بالإضافة الى خدمات التليفون الأرضي لكل عملاء المول.



قال محمد أبو طالب نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات "سعيد بهذا التعاون مع شركة إم جي للتطويرالعقاري والذي يؤكد قدرة الشركة على كسب ثقة المزيد من شركات التطوير العقاري، مع ما تمتلكه من خبرات واسعة في خدمة العملاء وقدرات تقنية فائقة تمكنها من توفير أعلى مستوى من خدمات الاتصالات المتكاملة التي تضمن تلبية احتياجات العملاء" وأضاف "لدينا هدف واضح وهو تحقيق رضا عميلنا المشترك، وضمان حصوله على خدمات اتصالات فائقة وذكية تواكب تطلعاته المتطورة".



واستكملت الشناوي "بالنسبة لخدمات الإنترنت للشركات والمكاتب الإدارية ستوفر شركة “we”خدمات الإنترنت للشركات (Dedicated Internet) وسرعات تبدأ من 1 ميجا الى 1 جيجا حسب طلب كل شركة، وستوفر خدمات ال SIP Trunk بديل ال PRI بمجرد توفرها داخل الشركة المصرية للاتصالات، وستكونهىالمسؤولة عن خدمات الكول سنتر سواء للبنوك او المطاعم او الشركات وغيرها من المؤسسات، كما ستوفر خدمات ال MPLSوالمسؤولة عن ربط الشركات والمطاعم والبنوك بفروعها فىأى مكان داخل مصر وسيتم توفير أى سرعات مطلوبة، الى جانب توفير بنية تحتية ( خط فايبر) من أقرب سنترال ليصل الى كل وحدة داخل مول HQ مما سيساعد على توفير سرعات عالية من الانترنت سواء للشركات او المحلات التجارية بدون أى مشكلات على المدى القريب أو البعيد".



وأكد أحمد السَكّوت، رئيس قطاعات عملاء الشركات بالشركــــة المصرية للاتصـــالات على حرص المصرية للاتصالات على تعزيز تواجدها في قطاع التطوير العقاري من خلال توفير أفضل حلول الاتصالات المتطورة وأكثرها موثوقية، اعتمادا على البنية التحتية القوية وحرصها كذلك على تحقيق رضا عملائها وشركائها من المؤسسات والأفراد وتقديم خدمات اتصالات متكاملة ومتميزة تواكب احدث التطورات في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأكدت الشناوي، أن الشركة حرصت منذ بداية التخطيط لمشروعاتها على توفير البنية التحتية اللازمة لتنفيذ أحدث التقنيات العالمية والتكنولوجيا المتطورة لتوفير كافة سبل الراحة لعملائنا ولرفع قيمة العائد على استثماراتهم خاصة فى ظل التوجه العالميللرقمنة وظهور الذكاء الاصطناعي كلاعب رئيسى فى حياتنا خلال الأعوام القادمة ودوره فى تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة.



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ـ انتهي ـ