المركز سيكون مجهزًا بأحدث التقنيات ليغمر عشّاق السيارات عالية الأداء ورياضة المحركات حول العالم بأجواء حماسية، وذلك عبر مجموعة فريدة من التجارب المفعمة بالإثارة والأصالة

تأتي هذه الشراكة الحصرية عقب الإعلان عن 'مضمار السرعة' المرتقب، وهي تهدف إلى تعزيز مكانة مدينة القدية كواحدة من أبرز الوجهات العالمية لعشاق رياضة المحركات والسيارات الرياضية، وذلك عبر الاستفادة من إرث إحدى أهم العلامات التجارية في قطاع صناعة السيارات.

أفالترباخ/مدينة القدية. أعلنت شركة القدية للاستثمار توقيع اتفاقية شراكة استثنائية مع Mercedes-AMG وMercedes-AMG PETRONAS F1 Team لافتتاح مركز ترفيهي عالمي مخصص للعلامة التجارية الأسطورية في قطاع السيارات في مدينة القدية بالمملكة العربية السعودية.

وسيتربّع المركز الجديد، والذي يحمل اسم Mercedes-AMG World of Performance، على مساحة تبلغ حوالي 45000 متر مربع، وسيكون من أكبر الوجهات من نوعها في المنطقة. وسيضم المركز العديد من التجارب الغامرة والمعارض التفاعلية التي تركز على Mercedes-AMG وفريقها الفائز ببطولة العالم للصانعين ثماني مرات في الفورمولا 1، ومن المقرر أن يبدأ المركز باستقبال الزوّار خلال السنوات القليلة القادمة، حيث ستتاح لهم الفرصة للاستمتاع بأجواء الإثارة والتشويق التي تشتهر بها Mercedes-AMG بشكل لم يسبق له مثيل، وذلك عبر تسعة طوابق تتضمن مجموعة من التجارب الاستثنائية.

وتمثل هذه الشراكة التي تم الإعلان عنها اليوم خبرًا هامًا لعشاق السباقات ومحبي Mercedes-AMG في جميع أنحاء العالم، ما يرفع مكانة مدينة القدية كواحدة من أبرز الوجهات العالمية لرياضة المحركات.

ويحظى المشروع الطموح بدعم من شركة الجفالي للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات مرسيدس-بنز في المملكة العربية السعودية، والتي ستساهم في ترجمة المشروع إلى الواقع.

"نحن سعداء جدًا بالدخول في هذه الشراكة مع واحدة من أشهر العلامات التجارية في العالم، والتي تضم تحت مظلتها أحد أنجح الفرق في تاريخ الفورمولا 1. تحمل هذه الشراكة في طيّاتها تعاونًا سيطرب مسامع عشّاق السباقات والسيارات عالية الأداء من مختلف أنحاء العالم، حيث سنعمل على إنشاء مركز فريد سيوفّر تجارب مشوّقة لا مثيل لها في أي مكان آخر، مما يجعل مدينة القدية موطنًا لرياضة السيارات السعودية، ووجهة رياضية ترفيهية نابضة بالحياة مدرجة على قائمة أمنيات الكثيرين حول العالم."

عبدالله الداود، العضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار

ومن المتوقع أن يجذب World of Performance ملايين الزوار سنويًا، وسيقام إلى جانب 'مضمار السرعة' المرتقب في مدينة القدية - وهو مضمار سباقات سريع من المقرر أن يستضيف مجموعة مميزة من أهم السباقات في العالم، ويتضمن تصميم هذا المضمار الخصائص التصميمية التي تميّز أبرز حلبات السباق.

ويعد المركز الجديد أول وجهة تحمل اسم Mercedes-AMG World of Performance على الإطلاق، سيتمكن الزوار في مركز التجارب من التعرف على الإرث الغني للعلامة التجارية، والاحتفاء بسجلها الغني في عالم السباقات، والإطّلاع عن كثب على تميزها الهندسي إلى جانب أحدث ابتكارات العلامة التجارية الرائدة في قطاع السيارات عالية الأداء.

وسيضم المركز عددًا من مناطق الجذب الرئيسية، جولة معززة بأحدث التقنيات لأخذ الضيوف في رحلة سريعة تتضمن محطات من مسيرة تطوّر العلامة التجارية، وستتضمن الجولة مجموعة من أهم سيارات السباقات أفعوانية في تاريخ مرسيدس-بنز.

ستتاح الفرصة لعشاق الإثارة للاستمتاع بتجربة تضعهم في مقعد سائق سباق محترف في مقدمة شبكة الانطلاق، حيث سيتمكنون من الشعور بقوة الجاذبية الشديدة أثناء اندفاعهم نحو المنعطف الأول من سباق الجائزة الكبرى. كما يمكن لعشاق السباقات أيضًا الانغماس في أجواء سباقات Formula One®، حيث سيكون بإمكانهم الدخول وراء الكواليس مع Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team.

كما سيحظى الزوّار بميزة فريدة تتمثل في الموقع المتميز للمركز الجديد - مباشرة على خط البداية والنهاية لـ 'مضمار السرعة'، مع إمكانية الوصول المباشر إلى الموقع المستقبلي للفورمولا 1. ستتيح التجارب الواقعية على المسار الفرصة للزوّار لصقل مهاراتهم في القيادة تحت إشراف مدربين خبراء في هذه الحلبة الجديدة المميزة. سيتمكنون من تجربة أحدث طرازات Mercedes-AMG إلى أقصى حدودها، بما في ذلك التعامل مع المنعطف الأول الشهير "The Blade" - وهو قسم شاهق من الحلبة يرتفع بشكل كبير عن سطح الأرض بأكثر من 20 طابقًا.

"نحن فخورون جدًا بالإعلان عن هذه الشراكة الجديدة الكبرى مع شركة القدية للاستثمار، والتي تمثل ثمرة سنوات من العمل والتخطيط، وبدعم من شركائنا الاستراتيجيين في المملكة العربية السعودية، شركة الجفالي للسيارات. تعد Formula One رياضة فريدة من نوعها، وقد عملنا مع نخبة من الخبراء العالميين على مدى سنوات عديدة لضمان أن يجعل هذا المكان المشجعين أقرب إلى فريقنا، والرياضة ككل، أكثر من أي وقت مضى. تُعد مدينة القدية ركيزة أساسية لرؤية السعودية 2030 الطموحة، وهي في طريقها لتصبح وجهة رياضية لا مثيل لها، ونحن فخورون بالمشاركة في هذا الإنجاز ونتطلع إلى الترحيب بجماهيرنا المحلية والدولية في السنوات المقبلة."

توتو وولف، الرئيس التنفيذي ومدير الفريق في Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

"يمثل مركز Mercedes-AMG World of Performance فصلاً جديدًا هامًا في تاريخ AMG، حيث سيساهم هذا المشروع الفريد في تعزيز شغفنا بالأداء والابتكار والسباقات والارتقاء به نحو آفاق جديدة. ستحتفي هذه الوجهة بإرث AMG الغني في عالم السباقات، بالإضافة إلى الإثارة والتشويق اللذين يميزان علامتنا التجارية. سيتمكن الضيوف من تجربة ذلك عن كثب سواء من خلال معالم الجذب التفاعلية أو الاستمتاع بتجارب القيادة الحصرية على مضمار السرعة."

مايكل شيبي، الرئيس التنفيذي لشركة Mercedes-AMG GmbH

يسعدنا أن نكون جزءًا من إرث مدينة القدية في بيئة تعكس قيمنا المشتركة المتمثلة في التاريخ والفخامة والابتكار. إن إطلاق أول مركز عالمي لتجربة رياضة المحركات بالتعاون Mercedes-AMG لا يعكس التزامنا بخدمة عملائنا وتعزيز رياضة المحركات في المملكة فحسب، بل يهدف أيضًا إلى توفير تجارب لا مثيل لها لعشاق رياضة المحركات، وهذا ينسجم مع رؤية السعودية 2030، حيث نسعى جاهدين لتعزيز العروض الترفيهية في المملكة من خلال تطوير صناعة السيارات ورياضة المحركات".

خالد الجفالي، الرئيس التنفيذي لشركة الجفالي للسيارات

سيضم المركز أكثر من 60 جهاز محاكاة متطور، إلى جانب قاعة للمحاكاة رباعية الأبعاد (Motion 4D Simulator Theatre)، في حين سيتمكن الزوار الصغار من الاستمتاع بتجارب تعليمية تفاعلية، بما في ذلك تصميم سيارة السباق الأحلام، والعمل كفريق في مرآب الصيانة.

وسيضم سطح المركز صالة لكبار الشخصيات مطلة على 'مضمار السرعة'، وتوفر مطاعم راقية وإطلالات بانورامية خلّابة على مدينة القدية وجبل طويق.

تشكل هذه الشراكة الاستراتيجية بين شركة القدية للاستثمار وMercedes-AMG خطوة هامة في مسيرة تطوير مدينة القدية، حيث ستعمل على وضعها في طليعة التجارب المخصصة لعشاق رياضة المحركات على مستوى العالم. وستكون العروض الفريدة التي تقدمها المدينة في مجال رياضة المحركات بما في ذلك 'مضمار السرعة' وغيرها من الخيارات الترفيهية التي من المقرر الكشف عنها خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، بمثابة القوة الدافعة الرئيسية وراء تطويرها لتصبح وجهة عالمية للترفيه والرياضة والثقافة القائمة على مفهوم اللعب.

نبذة حول مدينة القدية

مدينة القدية هي أول مشاريع شركة القدية الاستثمار، وتعد المدينة وجهة عالمية مخصصة بالكامل للعب وهي قائمة على ركائز الترفيه والرياضة والثقافة. تقع مدينة القدية على بعد حوالي 40 دقيقة من الرياض وسط جبل طويق، وستوفر المدينة بيئة نابضة بالحياة توفر مجموعة واسعة من التجارب للمواطنين السعوديين والمقيمين والزوار.

ستضم مدينة القدية عند اكتمالها مركزًا عالميًا للألعاب والرياضات الإلكترونية، واستاد متعدد الاستخدامات، ومنطقة مخصصة لرياضة المحركات بما في ذلك حلبة سباق، وملاعب جولف ومنتزه مائي ومتنزه Six Flags الترفيهي، إلى جانب العديد من المعالم الثقافية والترفيهية الأخرى. كما سيتم تصميم مدينة القدية لاستضافة عدد من أهم المسابقات الرياضية والمهرجانات والحفلات الموسيقية والفعاليات الثقافية في العالم.

ستوفر مدينة القدية مساحات سكنية وتجارية ومكاتب متميزة، مع مناطق خضراء واسعة ومراكز ثقافية ومرافق رعاية صحية وتعليمية من الدرجة الأولى، مع التركيز على الاستدامة والرفاهية حتى يتمكن السكان من الاستمتاع بأسلوب حياة مفعم بقوة اللعب.

نبذة عن مضمار السرعة

يقع مضمار السرعة في قلب مدينة القدية، ومن المقرر أن يستضيف أكبر بطولات رياضة المحركات الدولية، بالإضافة إلى منح عشاق السباقات حول العالم تجارب غامرة بما يضمه من أهم الميزات التصميمية من حلبات رياضة المحركات.

المضمار من تصميم سائق الفورمولا 1 النمساوي السابق أليكس وورز ومصمم الحلبات الألماني هيرمان تيلك، وقد تم تصميمه من قبل سائقي سباقات ليلبي تطلّعات سائقي السباقات، ويدفع حدود الأداء إلى أقصى درجة ممكنة. يضم المضار 21 منعطف بإطلالات طبيعية خلّابة على مدينة القدية، وسيمتاز المضمار بزيادة في ارتفاعه بأكثر من 108 أمتار عند إتمام لفة كاملة حوله.

يمتاز المضمار بقابليته للتعديل وسيقع في قلب منطقة مخصصة لرياضة المحركات، وسيتم دمجه بسلاسة في متنزه Six Flags الترفيهي المجاور ومنتزه Aquarabia الترفيهي المائي. سيضم المضمار منعطف "The Blade" والذي يقع فوق مسرح مخصص للحفلات الموسيقية، فيما سيتسابق السائقون جنبًا إلى جنب مع ركّاب Falcon، أطول وأسرع أفعوانية في العالم.

نبذة عن Mercedes-AMG GmbH

تقع شركة Mercedes-AMG في مدينة أفالترباخ الألمانية، وهي العلامة التجارية الخاصة بالأداء لشركة مرسيدس-بنز. تأسست الشركة في عام 1967 على يد هانز فيرنر أوفريشت وإرهارد ميلشر كمكتب لهندسة وتصميم واختبار مخصص لتطوير محركات سيارات السباق، وسرعان ما رسخت الشركة مكانتها في عالم سباقات السيارات: في عام 1971، فازت سيارة AMG Mercedes 300 SEL 6.8 بفئتها في سباق 24 ساعة تحمّل على حلبة Spa واحتلت المركز الثاني بشكل عام.

واصلت الشركة النمو وعملت على تزويد العديد من طرازات مرسيدس بتكنولوجيا الأداء. وأصبح التعاون مع مرسيدس-بنز أوثق في عام 1990 عندما تم إبرام اتفاقية تعاون منحت AMG القدرة على الوصول إلى العالمية عبر شبكة المبيعات التابعة لشركة مرسيدس-بنز.

أصبحت Mercedes-AMG شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة مرسيدس-بنز إيه جي منذ عام 2005، وتطورت من شغفها برياضة المحركات والهندسة المبتكرة إلى قوة دافعة في هندسة الأداء على مستوى المجموعة.

نبذة عن Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1 Team

يعد Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1 Team فريق السباقات الذي يترجم قوّة الابتكار لدى Mercedes-AMG، وذلك عبر المنافسة في البطولة الأهم في عالم رياضة المحركات - FIA Formula One™ World Championship.

يمتلك الفريق عددًا من مراكز التطوير التكنولوجي في براكلي وبريكسوورث بالمملكة المتحدة، وهو يضم أكثر من 2000 شخص متخصص يجمعهم هدف واحد، وهو تصميم وتطوير وتصنيع أفضل سيارات سباق والمنافسة بها للفوز ببطولات العالم كل عام. وبعد فوزه بثمانية بطولات متتالية للصانعين من عام 2014 إلى عام 2021، يعد الفريق أحد أنجح الفرق في تاريخ هذه الرياضة.

نبذة عن شركة الجفالي للسيارات

توفر الشركة للمستهلكين والشركات التجارية أحدث طرازات السيارات والتقنيات المبتكرة والبنية الأساسية والخدمة ذات المستوى العالمي، وذلك من أجل المساهمة في تعزيز تنقل الأشخاص والأساطيل التجارية ومشغلي النقل في جميع أنحاء المملكة. أصبحت الجفالي الموزع العام لسيارات الركّاب من مرسيدس-بنز في المملكة العربية السعودية في عام 1959.

وتتواصل هذه الشراكة طويلة الأمد حتى يومنا هذا لما تحمله من قيم الثقة والالتزام. وتقدم شركة الجفالي للسيارات مجموعة واسعة من الطرازات في صالات العرض التابعة لها، بدءًا من الفئة A الأساسية ووصولاً إلى طرازات AMG وMaybach الفاخرة، إلى جانب مرافق عالمية المستوى لخدمات ما بعد البيع، ومراكز الصيانة المتميزة، ومراكز قطع غيار تقع في جميع أنحاء المملكة.

نبذة حول شركة مرسيدس-بنز ايه جي

تعتبر مرسيدس-بنز ايه جي الشركة المسؤولة عن الأعمال التجارية العالمية لسيارات وشاحنات مرسيدس-بنز مع حوالي 172,000 موظف حول العالم. يشغل أولا كالينيوس منصب رئيس مجلس إدارة شركة مرسيدس-بنز ايه جي. تركز الشركة على تطوير وإنتاج وبيع سيارات الركاب والشاحنات الصغيرة والخدمات المتعلقة بالمركبات. علاوة على ذلك، تطمح الشركة إلى أن تكون رائدة في مجالات التنقل الكهربائي وبرامج المركبات. تضم مجموعة المنتجات علامة مرسيدس-بنز التجارية مع العلامات التجارية Mercedes-AMG وMercedes-Maybach وMercedes-EQ وG-Class ومنتجات من العلامة التجارية الذكية. توفر علامة Mercedes me التجارية الوصول إلى الخدمات الرقمية من مرسيدس-بنز. وتعتبر شركة مرسيدس-بنز ايه جي واحدة من أكبر الشركات المصنعة لسيارات الركاب الفخمة في العالم. في عام 2022، باعت حوالي 2 مليون سيارة ركاب و415,300 شاحنة صغيرة. وفي قطاعي الأعمال التابعين لها، تعمل الشركة باستمرار على توسيع شبكة إنتاجها العالمية مع حوالي 35 موقع إنتاج في أربع قارات، بينما تستعد لتلبية متطلبات التنقل الكهربائي. وفي الوقت نفسه، تقوم الشركة ببناء وتوسيع شبكة إنتاج البطاريات العالمية الخاصة بها في ثلاث قارات. ونظرًا لأن الاستدامة هي المبدأ التوجيهي لاستراتيجية مرسيدس-بنز وللشركة نفسها، فإن هذا يعني خلق قيمة دائمة لجميع أصحاب المصلحة: للعملاء والموظفين والمستثمرين وشركاء الأعمال والمجتمع ككل. وأساس ذلك هو استراتيجية العمل المستدامة لمجموعة مرسيدس-بنز. وبالتالي تتحمل الشركة المسؤولية عن الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لأنشطتها التجارية وتراعي سلسلة القيمة بأكملها

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