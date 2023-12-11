

أعلنت شركة " ميراك للاستشارات -Merak Real estate consultancy" عن اطلاق خطة توسعية كبري خلال 2024 تستهدف من خلالها تحقيق 10 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية لصالح كبار المطورين التى تتولى تسويق مشروعاتهم .

وتمكنت شركة " ميراك " من اكتساب ثقة العملاء و كبار مطوري القطاع العقاري فى وقت زمني قياسي نتيجة الآليات التسويقية المبتكرة التى تتبعها الشركة فى الترويج للمشروعات العقارية و الحرص على التعاقد مع الشركات الجادة ذات المصداقية للحفاظ على حقوق العملاء .

وتستعد شركة "ميراك -Merak Real estate consultancy" للتوسع خلال 2024 عبر افتتاح أفرع جديدة والتعاقد على عدد أكبر من المشروعات منها مشروعات حصرية ستمثل اضافة للسوق المصرية .

وتمتلك شركة " ميراك " فريق عمل من المسوقين المدربين واصحاب أعلى الخبرات والكفاءات ويضم فريقها بين 120 الى 150 موظف ، وتحرص الشركة على رفع كفاءات فريق عملها بصورة دورية لمواكبة أحدث مستجدات قطاع التسويق العقاري وابتكار آليات جديدة بصورة دائمة .

وتعمل شركة " ميراك" فى السوق المصرية منذ 5 سنوات ولديها أفرع بالسادس من أكتوبر والتجمع الخامس .

وتقدم " ميراك " خدمات الاستشارات العقارية لعملاءها حيث تساعدهم فى اختيار الوحدات التي تتناسب مع احتياجاتهم سواء السكنية او الاستثمارية وكذلك نظم السداد المناسبة ، وتسهم الاستشارات المقدمة من الشركة فى أتخاذ افضل القرارات للعملاء .

كذلك تقدم من خلال خبراتها للمطور أفضل الدراسات التى تساعده فى تنفيذ مشروع مبتكر يحقق قيمة مضافة للقطاع العقاري ويتلاءم مع متطلبات واحتياجات العملاء ، بالاضافة الى تقديم أفضل الحلول التسويقية التى تحقق للشركات المبيعات المستهدفة فى وقت قياسى .

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