دبي، الإمارات العربية المتحدة: حققت "الفطيم الهندسية"، التابعة لـ "الفطيم للمقاولات"، إنجازاً بارزاً مع استكمال أعمال الأنظمة الميكانيكية والكهربائية(MEP) في "مركز دبي للمعارض" ضمن مدينة إكسبو دبي، الذي تم تطويره من قبل "مركز دبي التجاري العالمي". وحصل المشروع على شهادة إنجاز البناء (BCC)، وأصبح جاهزاً للتشغيل الكامل خلال فترة قياسية بلغت تسعة أشهر منذ بدء الأعمال الإلكتروميكانيكية، ما أتاح استضافة فعاليات دولية كبرى، من بينها مؤتمر الصحة العربي ومعرض "جلفود".

يمثل هذا الإنجاز واحداً من أسرع وأكثر مشاريع الأنظمة الميكانيكية والكهربائية تعقيداً على مستوى المنطقة. وقد تم استكمال كافة مراحل العمل، بدءاً من استلام الموقع وصولاً إلى التشغيل الكامل لاستقبال الفعاليات، خلال فترة قياسية، مع تسجيل أكثر من أربعة ملايين ساعة عمل بأمان.

ويعتبر هذا المشروع، الذي تقدر قيمته بملايين الدولارات، من أكبر مشاريع MEP التي نفذتها "الفطيم الهندسية" سواء من حيث الحجم أو سرعة الإنجاز. وخلال ذروة فترة التنفيذ، شارك في الأعمال الإلكتروميكانيكية أكثر من 200 مهندس وإداري، إلى جانب 2,000 عامل متخصص، لتلبية متطلبات الجدول الزمني المكثف للمشروع.

ويعكس حجم وتعقيد المشروع مستوى الأعمال الفنية المنفذة، حيث شملت نحو 90 كيلومتراً من كابلات الجهد المنخفض، إلى جانب 11 كيلومتراً من أنظمة الباس بار، و100,000 متر مربع من دكتات تكييف الهواء. كما تضمنت الأعمال 120 كيلومتراً من كوابل الألياف الضوئية، و110 كيلومترات من الأنابيب الكهربائية بحجم 6 بوصات، و105 كيلومترات من أنابيب السباكة ومياه التبريد، بالإضافة إلى تركيب 18,080 وحدة إنارة، لتشكيل منظومة خدمات متكاملة عالية القدرة تدعم استضافة المعارض والفعاليات الكبرى.

ولمواكبة الجدول الزمني الدقيق، تم اعتماد أساليب تنفيذ مبتكرة، شملت العمل بالتوازي على تركيب الخدمات بالمستويين العلوي والسفلي بالمكان نفسه، باستخدام سقالات معلّقة ذات قدرات تحميل محدودة. وبالإضافة إلى ذلك، حرص فريق المشروع على التخطيط الدقيق لتسلسل الأعمال، والإدارة المنظمة لنقل المواد، وخطط رفع الخدمات المدروسة، بالتزامن مع الالتزام التام بتطبيق أعلى معايير السلامة، بما يضمن الحفاظ على وتيرة العمل دون أي تأثير على الجودة أو السلامة.

وتم استخدام نظام النماذج الرقمية المتقدمة للبناء BIM بشكل رئيسي للتصميم وللتنسيق بين مختلف الأنظمة، بما في ذلك الأعمال الكهربائية، والتكييف، والسباكة، والتيار الخفيف، وأنظمة الحماية من الحرائق. وأسهم هذا النهج في تفادي التداخلات بين الخدمات، وتقليل الحاجة إلى إعادة التنفيذ، وتحسين كفاءة عمليات الفحص والتشغيل.

وفي هذا السياق قال مورلي سيربكام، المدير التنفيذي لشركة "الفطيم للمقاولات": "يعكس إنجاز أعمال الأنظمة الميكانيكية والكهربائية في مركز دبي للمعارض خلال أقل من تسعة أشهر مستوى عالياً من التنظيم ودقة التخطيط والخبرة الفنية والانضباط في التنفيذ. فالمشاريع بهذا الحجم لا تعتمد على الموارد البشرية فقط، بل تتطلب رؤية هندسية واضحة، وتنسيقاً دقيقاً، ومنهجية تنفيذ قادرة على إدارة أي تعقيدات بكفاءة. ومن خلال استخدام نظام BIM، والتنظيم الدقيق لتسلسل الأعمال، وعمليات الفحص والتشغيل الدقيقة، حرصت فرقنا على جاهزية جميع عناصر المشروع منذ اليوم الأول. ويؤكد هذا الإنجاز قدرتنا على تنفيذ بنية تحتية متقدمة تدعم المشاريع الكبرى على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة".

ويعزز الإنجاز الناجح لمركز دبي للمعارض مكانة "الفطيم الهندسية" كأحد أبرز الشركات الرائدة إقليمياً في تنفيذ مشاريع الأنظمة الميكانيكية والكهربائية واسعة النطاق، ويسهم في دعم تطوير وجهات عالمية المستوى وتعزيز البنى التحتية الحيوية.

نبذة عن الفطيم للمقاولات

الفطيم للمقاولات هي الذراع الهندسية المتخصصة والمتكاملة لشركة "الفطيم العقارية" في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر، والتي تقدم لعملائها مجموعة شاملة من الحلول والمنتجات والخدمات عالية الجودة في قطاعات البناء والهندسة والتكنولوجيا وإدارة المرافق منذ أكثر من 50 عاماً. وتتبنى "الفطيم للمقاولات"، كشركة قائمة على شراكات استراتيجية قوية، إطار عمل "شركاء اللا مستحيل"، والذي يؤكد على التعاون الوطيد والطويل الأمد مع رواد القطاع العالميين لتقديم مشاريع مستدامة ورفيعة المستوى.

يقدم قسم التشييد والبناء خدمات شاملة في مجال البناء والمقاولات المدنية، باستخدام أحدث التقنيات لتوفير حلول متطورة وذات جدوى من حيث التكلفة لقطاعات تشمل المشاريع الصناعية والتجارية والسكنية .

يقدم قطاع الهندسة في الشركة حلولاً رائدة تغطي مجالات الهندسة الميكانيكية والكهربائية والسباكة وأنظمة الحماية من الحرائق وخدمات المصاعد، وذلك وفق أعلى معايير القطاع والممارسات الهندسية المبتكرة.

يوفر قسم التكنولوجيا حلولاً فريدة في مجالات التحول الرقمي والبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، ما يتيح للعملاء الاستفادة من أحدث التقنيات مثل إنترنت الأشياء والأمن السيبراني لتحسين العمليات .

توفر "إدارة المرافق" خدمات إدارة الطاقة المستدامة وصيانة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، بالإضافة إلى صيانة العقارات، وذلك لضمان التشغيل السلس وإطالة عمر الأصول الافتراضي.

دعم هذه الحلول عبر جميع القطاعات الأربعة بخدمات رعاية شاملة لما بعد البيع تشمل إدارة المشاريع والتركيب والاختبار والتنفيذ والتشغيل، وعقود الصيانة ما بعد البيع.

تعزز "الفطيم للمقاولات" التزامها بالتميز، الذي يضيف قيمة وجودة إلى خدماتها، من خلال التعاون مع علامات تجارية عالمية شهيرة مثل "توتو" و"هيتاشي" و"توشيبا" و"باناسونيك" و"إل جي" و"مايكروسوفت" و"سيسكو". وتجسد هذه الشراكات، التي ترتكز على فلسفة "شركاء اللا مستحيل"، التزام "الفطيم للمقاولات" الثابت بالحفاظ على أعلى المعايير العالمية، ودفع عجلة الابتكار والنمو باستمرار، طموحٌ جماعي أثمر مشاريع مميزة ومجتمعات متقدمة وتعكس رؤيتنا الطموحة للمستقبل.

نبذة عن الفطيم

تأسّست الفطيم في ثلاثينيات القرن الماضي كشركة تجارية، لتصبح اليوم واحدة من أبرز الشركات الخاصة المتنوعة والأكثر نموًا في المنطقة، ويقع مقرها الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

تمتلك الفطيم عمليات قائمة في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورابطة الدول المستقلة وآسيا، وذلك ضمن قطاعات رئيسية تشمل السيارات والخدمات المالية والعقارات والبيع بالتجزئة و الرعاية الصحة. وتتمثل رؤية الفطيم في تحسين جودة حياة الأفراد والارتقاء بالمجتمعات المحلية من خلال حلول مبتكرة ومبادرات مستقبلية طموحة.

يعمل في الفطيم نحو 40 ألف موظف وتضم محفظة المجموعة أكثر من 200 علامة تجارية عالمية موثوقة، من بينها تويوتا، ولكزس، وإيكيا، وإيس، وماركس آند سبنسر والكثير غيرها. يرتكز نهج عمل الفطيم على خلق قيمة مستدامة للعملاء من خلال الابتكار الرقمي، والذكاء الاصطناعي والنمو المستدام والشراكات الاستراتيجية ودعم الكوادر البشرية وتمكينها. ويسهم نموذج عمل الفطيم المتكامل في ترسيخ مكانتها الرائدة كشريك موثوق لأصحاب المصلحة، بما يتيح لعملائها وشركائها والمجتمع على حدّ سواء تلبية احتياجات اليوم في ظلّ التطلّع لمستقبلٍ واعدٍ.

وتقوم الفطيم على قيمها المؤسسية الراسخة المتمثلة في الاحترام والتميّز والتعاون والنزاهة، لتواصل بناء إرثها العريق الذي يجسّد مسؤوليتها تجاه الأفراد والمجتمع والبيئة.

