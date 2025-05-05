ماليه، المالديف- ستقوم حكومة المالديف وشركة "إم بي إس جلوبال إنفستمنتس" (MBS Global Investments) بإنشاء "مركز المالديف المالي الدولي" (MIFC) بقيمة 8.8 مليار دولار أمريكي - وهي منطقة حرة مالية مستدامة بالكامل في ماليه، عاصمة المالديف، تم تصميمها وإنشاؤها لجذب المؤسسات المالية العالمية، ورواد التكنولوجيا المالية، والرحالة الرقميين العالميين.

من خلال السماح للمالديف بالتنوّع إلى ما وراء السياحة، سيجذب مستقبل التمويل ويضع ماليه كمركز أساسي للأعمال التجارية والمالية العالمية في المحيط الهندي من خلال منطقة حضرية متكاملة مختلطة الاستخدام.

سيوفر "مركز المالديف المالي الدولي" إعفاءً من ضريبة الشركات، والميراث الخالي من الضرائب، والملكية وفقًا لدستور جزر المالديف، والخصوصية. مع عدم وجود متطلبات للإقامة، من المقرر أن يجذب الرحالة الرقميين ورجال الأعمال وصانعي الثروة الذين يسعون إلى الحرية دون حدود.

سيستفيد المقيمون من الخدمات المصرفية متعددة العملات والوصول إلى الخدمات المصرفية الخاصة في الخارج. ستدعم اللوائح الجاهزة للمستقبل الأصول الرقمية والتمويل الأخضر - مما يجعل "مركز المالديف المالي الدولي" ليس مجرد مركز مالي، ولكن وجهة لأولئك الذين يستثمرون في تراث الأجيال القادمة.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه بحلول عام 2030، وسيكون من السهل الوصول إليه من أي جزء من العالم والهدف هو زيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بشكل ملحوظ في غضون أربع سنوات مع إيرادات متوقعة تتجاوز أكثر من 1 مليار دولار أمريكي بحلول السنة الخامسة.

القطعة الرئيسية في "مركز المالديف المالي الدولي" هو مركز مؤتمرات حديث يضم 3500 شخص. سيستضيف مكان المؤتمر متعدد الأغراض مؤتمرات عالمية رائدة وأحداث ثقافية وهاكاثونات مدفوعة بالابتكار لترسيخ مكانة ماليه كمركز تجميع رائد، ودفع المشاركة على مدار العام في جزر المالديف ودعم صناعة الضيافة الأوسع نطاقًا والتي تم تأسيسها بالفعل.

تتضمن الخطة ثلاثة أبراج سكنية ومكتبية مميزة مصممة للمقرات الرئيسي الدولية والمكاتب الإقليمية، ووحدات سكنية ذات علامات تجارية عالية الجودة، وعلامات تجارية فندقية ذات شهرة عالمية، وتجربة تجزئة نابضة بالحياة وفريدة من نوعها، ومتحف لعلوم المحيطات، ومسجد، ومرافق تعليمية رائدة تتضمن مدرسة دولية.

قال الرئيس الدكتور محمد مويزو، "مع "مركز المالديف المالي الدولي"، نصنع مستقبل جزر المالديف، فسيكون منارة للابتكار والفخر الوطني التي ستزدهر في وئام مع الطبيعة. سيكون المركز المالي رمزًا للصمود الاقتصادي وسوف يضع معيارًا عالميًا جديدًا سيفيد شعب جزر المالديف بشكل كبير للأجيال القادمة."

قال وزير المالية في جزر المالديف: "هذا مشروع مهم. إنه يوفر فرصة رائعة لتنويع اقتصادنا إلى ما وراء السياحة بما يتماشى مع طموحاتنا وسوف يجذب أفضل الشركات ورجال الأعمال المبدعين في العالم."

وقال نديم حسين، الرئيس التنفيذي لشركة "إم بي إس جلوبال إنفستمنتس"، "سيقوم المركز المالي بوضع معيار عالمي جديد، مما يعزز الابتكار المالي لمدة عقدين على الأقل. إنه التطور التالي لما يحدث في المراكز المالية الأخرى في جميع أنحاء العالم."

سيكون لدى "مركز المالديف المالي الدولي" بنية تحتية مقاومة تمامًا للتغير المناخي، وسيتم تشغيل الهندسة المعمارية والمساحات العامة بشكل حصري من الطاقة المتجددة. سيكون المستوى العلوي من التنمية خاليًا تمامًا من السيارات، حيث تقع جميع البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية تحت الأرض للحفاظ على بيئة في الهواء الطلق صديقة للمشاة.

سيقدم أسلوب حياة شامل متأصل في مفاهيم العافية وطول العمر - فهو مصمم ليكون أحد أكثر الأماكن المرغوبة للعيش والعمل. وسوف يضم مرافق رياضية ذات مستوى عالمي، ومراكز العمر الطويل والعافية المتطورة، ومسارات الركض والدراجات المظللة المنسوجة عبر المساحات الخضراء الواسعة. بالإضافة إلى المساحات المكتبية الحديثة، سيكون "مركز المالديف المالي الدولي" أيضًا موطنًا للبيع بالتجزئة المتميز، ووجهات الأطعمة والمشروبات المشهورة، والأماكن الثقافية الديناميكية - مما يخلق بيئة متكاملة حقيقية للعيش والعمل واللعب.

تم تصميم هذا المشروع الديناميكي متعدد الاستخدامات من قبل المخطط الرئيسي المهندس المعماري "جياني راناولو"، فكل هيكل من الخطة الرئيسية الشاملة إلى المباني الفردية مستوحاة من البيئة الحيوانية المحلية والنظام البيئي البحري. يدمج "راناولو" ممارسات واعية للبيئة في جميع المشاريع. ويبلغ الحجم الإجمالي للمشروع 780،000 متر مربع حيث يمكن لأكثر من 6،500 شخص الإقامة، ويتوقع أن يصل عدد الروّاد اليومي إلى 35،000 شخص.

www.mifc.gov.mv

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