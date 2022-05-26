بت أويسس، أول وأكبر مزود خدمات أصول افتراضية في المنطقة والتي تأسست في الإمارات، تطلق ضمن هذه الشراكة مبادرات توعوية على قنوات "مجموعة MBC" المتنوعة

الشراكة الاستراتيجية تدعم جهود بت أويسس لزيادة وعي العملاء بالعملات الرقمية وتبنيها، بالتزامن مع توسيع الشركة لحضورها في المنطقة وتعزيز حضورها في الأسواق الحالية

الشراكة الأولى من نوعها في المنطقة تأتي بالتزامن مع التبني المتسارع للعملات الرقمية في المنطقة – الذي ارتفع بنسبة 1500% في 2020 و2021 – والوعي المتزايد بها

بت أويسس حاصلة على موافقة تشغيلية مبدئية من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في مارس 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت بت أويسس، منصة تداول العملات الرقمية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن دخولها شراكة إعلامية مع "مجموعة MBC"، تقدم بموجبها MBC، عبر منصاتها الرقمية وقنواتها التلفزيونية، دعماً إعلامياً لـ بت أويسس في تنفيذ حملات توعوية بالعملات الرقمية في المنطقة.

يُذكر أن بت أويسس حققت نمواً جعلها أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في المنطقة، وشهدت تداولاً بقيمة 4 مليار دولار حتى الآن، في وقت تشهد فيه العملات الرقمية انتعاشاً كبيراً في المنطقة، إذ نما السوق العملات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا بنسبة 1500% بين يوليو 2020 ويونيو 2021، وفقاً لتقرير "جغرافيا العملات الرقمية 2021" من تشيناليسس، وأدى الصعود في أنشطة العملات الرقمية إلى تحول هذه المنطقة إلى واحدة من أسرع الأسواق نمواً في العالم.

وتظهر دراسة حديثة من "يوغوف" (YouGov) أن 21% من المشاركين في الاستبيان من الإمارات ينوون الاستثمارفي العملات الرقمية في 12 شهراً المقبلة، وهو ثالث أعلى رقم عالمياً. كما تظهر ذات الدراسة أن 18% من سكان السعودية يتداولون العملات الرقمية. وتخطط بت أويسس للتواصل مع الجمهور من خلال منصات موثوقة، وتقديم برنامج تثقيفي جديد من خلال أكبر شبكة إعلامية في المنطقة العربية.

وفي تعليق لها على إمكانات نمو العملات الرقمية، قالت علا دودين، الرئيسة التنفيذية والشريكة المؤسسة في بت أويسس: "في بعض الدول مثل الإمارات والسعودية، فإن العملات الرقمية تصبح أوسع انتشاراً نظراً للتبني المبكر من المستثمرين المولعين بالتكنولوجيا من جيل الألفية والأجيال الأصغر سناً، ولكن الأغلبية العظمى في المنطقة ما زالوا يفتقدون لفهم جيد لهذه الأصول الصاعدة. من واجبنا في بت أويسس الاستجابة لهذه الوضعية، لذلك نقوم بتركيز جهودنا لضمان وعي وتثقيف عملائنا بخصوص الاستثمار في العملات الرقمية في المنطقة، مع تزويدهم بأبسط وأسهل طريقة للاستثمار".

وأضافت دودين في تعليقها على الشراكة الجديدة: "تعاوننا مع MBC يتوافق مع أهدافنا طويلة الأمد المتمثلة في بناء منظومة أصول افتراضية آمنة تتسع للجميع في المنطقة. التوعية بالعملات الرقمية من أساسات استراتيجيتنا، وستساعدنا منصات MBC الموثوقة وواسعة الانتشار على مواءمة مساعينا مع حاجات الجمهور العربي بالنسبة للأصول الافتراضية".

في هذا السياق، أضاف فضل زهر الدين، مدير عام قطاع الإعلام الجديد والمُدمج في "مجموعة MBC": "نحن نشهد السرعة التي تتبنى بها منطقتنا تقنيات البلوك تشين والويب 3. نظراً لأن العملات المشفرة ضرورية لهذه الأنظمة، فإننا نرى هذه الشراكة على أنها تقدم طبيعي لنطلق بها هذا العصر الجديد".

ومن جانبه قال شرينو شوهان، نائب الرئيس للتسويق والنمو في بت أويسس: "هدفنا هو ردم هوة المعرفة بالعملات الرقمية، وشراكتنا مع MBC ستساعدنا على تحقيق هذه الغاية. مبادرات التوعية بالعملات الرقمية من بت أويسس ستساعد على تبسيط تكنولوجيا البلوك تشين والعملات الرقمية، وستساعدنا منصات MBC على توصيل هذا المحتوى التعليمي إلى الجمهور في شتى أنحاء المنطقة".

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نبذة عن بت أويسس

تأسستْ بت أويسس، منصة تداول العملات الرقمية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عام 2015 في الإمارات العربية المتحدة، وتقدّم خدمات التداول للأفراد والمحترفين والمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط. أغلقت بت أويسس مؤخراً جولتها الاستثمارية الثانية وحصلت خلالها على 30 مليون دولار من مستثمرين محليين وعالميين مثل "جامب كابيتال" و"ومضة" و"ألاميدا ريسرش" و"غلوبال فاوندرز كابيتال".

حصلت "بت أويسس" في عام 2021 على تصريح الخدمات المالية لتشغيل منشأة تداول متعددة الأطراف في سوق أبوظبي العالمي، كما تم تسجيلها كمنصة تداول عملات رقمية لدى وحدة المعلومات المالية في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وحصل بت أويسس على موافقة تنظيمية مبدئية من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في مارس 2022، لتواصل إجراءات التقدم بطلب الحصول على ترخيصها.

تتوفر كافة خدمات بت أويسس على الموقع الإلكتروني www.bitoasis.net.

نبذة عن "مجموعة MBC"

تأسّست "مجموعة MBC" عام 1991 في لندن، لتصبح أول مجموعة قنوات فريدة من نوعها في العالم العربي. وعبر سجلـّها الحافل والمميّز الذي يمتد على مدى أكثر من ثلاثين عاماً، تبوّأت "مجموعة MBC" مكانة مرموقة لتصبح مجموعة إعلامية عالمية تثري حياة ملايين المشاهدين من خلال التواصل والتفاعـل معهم، وتزويدهم بالمعلومات. ومن مقرّها الرئيسي في مدينة دبي للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة، تضم "مجموعة MBC" اليوم أكثر من17 قناة تلفزيونية هـي: MBC1 (للترفـيه العائلي)؛ و MBC MAX&MBC2 (أفلام عالمية على مـدار الساعة)؛ وMBC3 (قناة مخصصة لأطـفال وتضم مزيجاً من البرامج العالمية والإنتاجات المحلية)؛ و MBC4(للعائلة العربية والمرأة العربية في قلبها)؛ وMBC5 قناة الترفيه العائلي لبلدان المغرب العربي؛ وMBC ACTION (أفلام ومسلسلات التشويق والمغامرة بالإضافة إلى برامج من إنتاج محلّي)؛ وMBC VARIETY (أفلام ومسلسلات وبرامج ومنوّعات عالمية على مدار الساعة)؛ وMBC دراما (دراما عربية وكذلك هندية ولاتينية وغيرها مدبلجة إلى العربية)؛ وDRAMA MBC+(قناة مشفرة)؛ وMBC PERSIA (قناة الترفيه العائلي باللغة الفارسية)؛ و"وناسة" (قناةالأغاني الخليجية والعربية على مدار الساعة)؛ وMBC مصر (قناة الترفيه الراقي والهادف للعائلة المصرية)؛ وMBC مصر2 (قناة الترفيه العائلي للأسرة المصرية)؛ و MBC BOLLYWOOD(أفلام ومسلسلات وبرامج هندية وآسيوية مدبلجة ومترجمة)؛ وMBC USA (قناة على "Dish Network" موجّهة للجمهور العربي المتواجد في الولايات المتّحدة الأميركية، وهي مخصصة لعرض مروحة واسعة من المحتوى النوعي العائد لأبرز قنوات MBC، من أفلام ومسلسلات وبرامج)؛ وMBC العراق (قناة الترفيه للعائلة العراقية بجميع أفرادها)؛ إضافة إلى MBC STUDIOS (لإنتاج الأفلام السينمائية والأعمال الدرامية النوعية وتعزيز الاستثمار في صناعة محتوى سينمائي وتلفزيوني واسع الطيف ومتعدّد المشارب والألوان)؛ ومحطتـيْن إذاعيتيْن هما:MBC FM (للموسيقى الخليجية)، وبانوراما FM (لأنجح الاغاني العربية الحديثة). أضف إلى ذلك "شاهد" المنضوي تحت مظلة " مجموعة MBC"، ومنصته الرائدة للفيديو حسب الطلب بنظام الاشتراك "شاهد VIP"، التي تُعد منصة البث العربي الرائدة عالمياً وموطن الإنتاجات الأصلية العربية النوعية بمواصفات ترقى إلى العالمية، إذ تندرج تحتها "مسلسلات شاهد الأصلية" و"عروض شاهد الأولى"، ناهيك عن طيف واسع من الأفلام، إلى جانب بث مباشر لمجموعة من القنوات التلفزيونية العربية الأكثر مشاهدة.