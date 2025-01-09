يساعد الحل المبتكر في التحقق من تفاعلات ومعاملات العملات المشفرة بين العملاء والشركات باستخدام شبكات تقنية "بلوك تشين".

يساعد الحل المبتكر في التحقق من تفاعلات ومعاملات العملات المشفرة بين العملاء والشركات باستخدام شبكات تقنية "بلوك تشين". انضمت شركات بورصات التشفير CoinMENA و ATAIX Eurasia و Intebix إلى المنظومة التجريبية لحلول Mastercard Crypto Credential لتعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.

و و إلى المنظومة التجريبية لحلول لتعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية. كما انضمت محفظة Fuze المزود الرائد لحلول البنية التحتية للأصول الرقمية لتوفير خدماتها لمزيد من الشركات والعملاء في المنطقة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أعلنت ماستركارد عن توفير أحدث حلولها Mastercard Crypto Credential في الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان، ما يمثل الظهور الأول لهذا الحل المبتكر في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا.

وتسهم حلول برنامج Mastercard Crypto Credential في السماح لمستخدمي تبادل العملات بإرسالها واستقبالها من خلال سهولة إنشاء أسم مستخدم بدلاً من عناوين "بلوك تشين" المعقدة، وذلك من خلال شراكات ماستركارد مع البورصات والمزودين الرئيسيين في المنطقة، إلى جانب تقديم الدعم والمساعدة لعملية التحقق من المعاملات بين العملاء والشركات باستخدام تقنيات "بلوك تشين"، مما يضمن استيفاء العملاء لمجموعة من معايير التحقق والتأكد من أن محفظة المستلم تدعم الأصول التي يتم تحويلها. كما يسهم هذا الحل المبتكر في توفير مزيد من الثقة واليقين لمعاملات التشفير من خلال تبادل البيانات الوصفية ومعلومات قاعدة سفر العملات المشفرة.

ويسمح هذا التوسع الأخير في تمكين شركات بورصات التشفير الرئيسية مثل ATAIX Eurasia، وIntebix، وCoinMENA، بالإضافة إلى Fuze، المزود الرائد في البنية التحتية للأصول الرقمية، من تسهيل وتأمين عمليات نقل العملات الرقمية باستخدام تقنية "بلوك تشين"في المنطقة. .

وقال جورانج شاه، نائب الرئيس التنفيذي، لقسم المنتجات والهندسة في شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ماستركارد: "مع استمرار مشهد العملات المشفرة في التطور، حرصنا على التركيز بصورة أكبر على توفير الخدمات والإمكانيات المبتكرة التي تسهم بجعل العملات الرقمية المشفرة أكثر أماناً وسهولةً في الوصول إليها، إلى جانب تبسيط عملية نقل المعاملات وتعزيز الثقة في هذه المنظومة. ومن خلال إيصال خدمات برنامج Mastercard Crypto Credential إلى منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، فإننا نسهم في تحقيق رؤيتنا بزيادة وتعزيز الثقة في شبكات تقنية "بلوك تشين" لإحداث تغييرات إيجابية في الطرق التي يتفاعل بها العملاء مع الأصول الرقمية".

ويتميز برنامج Mastercard Crypto Credential بسهولة الاستخدام، حيث تقوم شركات البورصة أولاً بالتحقق من استيفاء المستخدم لمجموعة من المعايير الخاصة بالبرنامج، ثم يحصل العملاء على اسم مستخدم لإرسال واستقبال الأموال عبر جميع البورصات المدعومة، وحين يبدأ المستخدم في عملية التحويل، يعمل البرنامج على التأكد من أن الاسم المستخدم من قبل المستلم ساري المفعول، وأن محفظة المستلم تدعم الأصول الرقمية وتقنية "بلوك تشين" المتربط بها. وفي حال لم يتم التحقق من إحدى هذه المراحل سيتم إخطار المرسل وإيقاف المعاملة، الأمر الذي يوفر الحماية اللازمة لجميع الأطراف من الخسارة المحتملة للأموال.

وسيركز النموذج التجريبي في البداية على تسهيل المعاملات بين الأقران، إلا أن التطبيقات المستقبلية لـ Crypto Credential، ستشهد المزيد من التحسينات والإضافات مع خصائص فريدة مستقبلية تشمل الرموز غير القابلة للاستبدال، والتذاكر، وحلول الدفع المبتكرة الأخرى، اعتماداً على السوق ومتطلبات التوافق والالتزام.

وانضمت الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان إلى الأسواق التي تم تنشيطها سابقاً في أمريكا الشمالية وأوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث يمكن للمستخدمين إجراء التحويلات الرقمية المحلية والعابرة للحدود داخل المناطق وبينها من خلال شبكات "بلوك تشين" والأصول المتعددة. وستستفيد مجموعة مختارة من مستخدمي محفظة العملات المشفرة من Mastercard Crypto Credential على أساس منح الأسبقية للطلبات الأولى. وسيتم توفير الحلول والخدمات على نطاق أوسع عبر البورصات المشاركة خلال الأشهر المقبلة.

ومن جهته، قال يعقوب زمانوف، مدير قسم التكنولوجيا المالية لدى هيئة أستانا للخدمات المالية AFSA :"نحن ملتزمون بتعزيز الابتكار في مجال الأصول الرقمية مع ضمان بيئة آمنة وشفافة لجميع المشاركين في السوق. ومن خلال توفير أطر تنظيمية واضحة، نهدف إلى بناء الثقة وتعزيز الأمان. ويمثل التعاون مع الشركاء العالميين مثل ماستركارد أمراً مهماً لوضع معايير موحدة، وضمان نمو طويل الأجل وتعزيز سلامة ونزاهة القطاع".

بدوره، قال تالغات دوسانوف، الرئيس التنفيذي لشركة Intebix : "يعتبر تعزيز التعاون والعمل مع ماستركارد لتطوير حلول الأصول الرقمية ضرورياً لتشكيل مستقبل شركات التكنولوجيا المالية ليس فقط في كازاخستان بل في جميع أنحاء العالم. ويمثل توفير برنامج Mastercard Crypto Credential خطوة محورية في تطوير التمويل الرقمي، مما يوفر إطاراً موثوقاً للتكامل الآمن والسلس للأصول الرقمية في الاقتصاد العالمي. ومن خلال تزويد عملاء Intebix بهذا الحل الرائد والمبتكر من ماستركارد، فإننا نسهم في إرساء الأسس لمنظومة عمل للأصول الرقمية تتميز بكونها أكثر ثقة وشفافية وشمولية".

ومن جانبه، قال أروتيون بوغوسيان، الرئيس التنفيذي لشركة ATAIX Eurasia: " تركز ATAIX، باعتبارها واحدة من شركات بورصة العملات المشفرة الرائدة في كازاخستان، والمرخصة من قبل مركز أستانا المالي الدولي، على إنشاء بنية تحتية سلسة وقانونية للعملات الرقمية المشفرة في الأسواق المالية بدول منطقة أوراسيا ومن ثم الوصول إلى الأسواق العالمية. ولهذا نحن متحمسون للانضمام إلى شراكة ماستركارد الإقليمية للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة للتقنيات المبتكرة والمناسبة والضرورية لبرنامج Mastercard Crypto Credential، ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا مع ماستركارد بصورة أكبر."

وقال مو علي يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة Fuze :"يؤكد هذا التعاون مع ماستركارد في برنامج Crypto Credential على حرصنا والتزامنا في تعزيز معاملات الأصول الرقمية الآمنة والفعالة والشاملة في كافة أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ولن يقتصر عمل هذه الشراكة على تعزيز التزامنا بدعم البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في تبني حلول التشفير فحسب، بل إنها تمثل كذلك خطوة مهمة في بناء وتعزيز الثقة في مشهد العملات الرقمية المشفرة الذي يتطور بوتيرة متسارعة."

وقال طلال طباع، الرئيس التنفيذي لشركة CoinMENA :"يسرنا رؤية تبني ماستركارد لتقنية "بلوك تشين" والانتقال عبر السلسلة. وتُعد الابتكارات مثل برنامج Crypto Credentials أساسية لبناء الثقة وجعل الأصول الرقمية أكثر سهولةً في الوصول إليها مع استخدامها السلس، خاصةً بالنسبة للمنضمين من التمويل التقليدي".

نبذة عن ماستركارد

تلتزم ماستركارد بدعم التنمية الاقتصادية وتمكين الأفراد في أكثر من 200 دولة وإقليم على مستوى العالم، مكرّسة جهودها، بالتعاون الوثيق مع عملائها، لبناء اقتصادات مستدامة تمنح الجميع في كل مكان آفاقاً أوسع للنمو والازدهار. تقدم الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من حلول الدفع الرقمية المتطورة التي تُسهل تنفيذ المعاملات المالية وترفدها بأعلى مستويات الأمان والمرونة وسهولة الوصول. تساهم تكنولوجيا ماستركارد الرائدة، وقدراتها الابتكارية، وشراكاتها الاستراتيجية، وشبكتها العالمية في توفير باقة متكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات الرامية إلى مساعدة الأفراد والشركات والحكومات على النمو وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

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