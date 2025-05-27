دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن المشرق، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق خدمة الدفع الفوري "آني"، وهي خدمة جديدة تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة تحصيل المدفوعات من عملائها على الفور وبشكل آمن وسلس دون الحاجة إلى رقم حساب مصرفي دولي (IBAN).

ويتيح حل "آني" الجديد للمدفوعات الفورية لعملاء المشرق من الشركات الصغيرة والمتوسطة إنشاء رابط أو رمز استجابة سريعة (QR) عبر تطبيق "Mashreq Biz" لمشاركته مع عملائهم. ويتيح ذلك تحصيل المدفوعات في غضون ثوانٍ فقط، ودون الحاجة إلى تقديم أي بيانات مصرفية. ويوفر هذا الحل مستوى جديداً من الكفاءة في المعاملات، كما أنه يحسّن التدفقات النقدية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويتيح لها توفير خيارات أوسع من طرق الدفع لعملائها، ما يُحسّن من مبيعاتها.

وفي تعليقه على إطلاق هذه الخدمة، قال راجيف تشاليسجاونكار، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال وNEO BIZ في المشرق: "نحن فخورون بكوننا أول بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة يُقدم خدمة الدفع الفوري "آني" للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويعكس هذا الحل التزامنا القوي بمساعدة عملاء الخدمات المصرفية للأعمال وNEO BIZ على تحسين تدفقاتهم النقدية من خلال تزويدهم بحلول مصرفية مبتكرة. ويُمكن لعملائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة مع هذه الميزة الجديدة، تحصيل الأموال بشكل أسرع، كما سيحظى عملاء التجزئة بطريقة أسهل وأكثر سرعة لسداد قيمة مشترياتهم."

هذا وتم دمج حل "آني" للدفع الفوري في تطبيق "Mashreq BIZ "، المصمم لتمكين عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات الأساسية عبر منصة موحدة. ويعمل حل الدفع الفوري "آني" على تبسيط خيارات التحصيل، وتُمكّين التجار من خدمة عملائهم بشكل أفضل من خلال حل دفع مريح وآمن ومجاني.

بدوره، قال أندرو ماكورماك، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الاتحاد للمدفوعات: "يسعدنا جداً انضمام المشرق إلينا كمزود لحل الدفع الفوري المبتكر "آني"، الذي يوفر مدفوعات رقمية سهلة الاستخدام وآمنة وشاملة لصغار التجار وعملائهم. ومع تزايد الطلب على المدفوعات الفورية السلسة، يوفر "آني" للشركات الصغيرة والمتوسطة طريقة فعّالة لتنفيذ المعاملات بسهولة ومرونة أكبر. ولا يقتصر دور هذا الحل على تعزيز كفاءة الأعمال فحسب، بل إنه يعزز أيضاً الشمول المالي ويدعم رؤية الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي خالٍ من النقد، وذلك من خلال إزالة العوائق التقليدية وتمكين القبول الفوري للمدفوعات."

ولتحصيل المدفوعات التي يمكن طلبها من أي شخص يستخدم نظام "آني" في الإمارات العربية المتحدة، ما على عملاء المشرق من الشركات الصغيرة والمتوسطة سوى تسجيل الدخول إلى التطبيق، والنقر على "دفع" ثم "تحصيل الأموال"، وسيتم إنشاء رابط دفع أو رمز استجابة سريعة. ويمكن بعد ذلك مشاركة هذا الرمز أو الرابط مع العميل نفسه، مما يتيح طريقة دفع آمنة وسلسة.

وأضاف كارتيك تانيجا، رئيس قسم المدفوعات والإقراض الاستهلاكي في المشرق: "يؤكد المشرق من خلال إطلاق خدمة "آني" للدفع الفوري على تطبيق "Mashreq Biz"، التزامه الراسخ بتقديم حلول دفع سلسة وفورية تُبسط طريقة تحصيل الشركات للأموال. ويعكس هذا الحل الفريد من نوعه رؤية المشرق لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة بأدوات رقمية متطورة، تُعزز كفاءتها التشغيلية وتُسرّع نموها في ظل الاقتصاد الرقمي المعاصر."

إلى ذلك، يتماشى إطلاق خدمة الدفع الفوري "آني" للشركات الصغيرة والمتوسطة مع طموحات المشرق في أن يصبح البنك الأكثر تقدماً في المنطقة، وتوفير حلول مبتكرة لجميع عملائه. كما أن هذا الحل يدعم استراتيجية أنظمة الدفع الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى زيادة التوافق بين أنظمة الدفع، وتعزيز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي.

نبذة عن المشرق:

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من نصف قرن من النجاح والإنجازات، ولازالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بذات حيوية وإصرار الشركات الناشئة وروّاد الأعمال الطموحين. تميز المشرق بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء الجدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساعدة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم على "تحدّي اليوم"، ومشاركتهم لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم، وإطلاق العنان لتطلعاتهم نحو التميز والنجاح.

ورغم الحضور القوي للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، لا يزال مقره الرئيسي لعملياته العالمية في الشرق الأوسط ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع نمط حياتهم بالإضافة إلى توفير الفرص في أي زمان ومكان. تم تصنيف المشرق "العلامة التجارية المصرفية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط" وفقاً لتقرير Brand Finance Global 500 لعام 2024 من قبل شركة Brand Finance.

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