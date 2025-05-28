أعلنت شركة «A-Capital Holding» عن انطلاق مرحلة جديدة من مشروعها المتميز Marriott Residences Heliopolis Cairo بإطلاق The Signature Tower، البرج الفندقي الراقي الذي يجسد مفهوماً جديداً للرفاهية والراحة والسكن الفندقي الفاخر في قلب القاهرة.

وجاء ذلك خلال حفل كبير للفنان تامر حسني بحضور نخبة من شركات الوساطة العقارية الرائدة في مصر وأكثر من 1600 من شركاء النجاح، حيث أكدت داليا الكردي، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بمجموعة A-Capital Holding، على أهمية هذا المشروع باعتباره الأول والوحيد لعلامة ماريوت العالمية في مصر، بعد تواجدها في مدن كبرى مثل دبي وعمان وكوريا الجنوبية وامريكا الوسطي، مشيرة إلى أنه يمثل إضافة استثنائية لسوق العقارات الفاخرة الفندقية في القاهرة.

وحول اختيار العلامة التجارية "ماريوت"، أوضحت داليا الكردي الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بالمجموعة أن ماريوت تُعد من أكثر سلاسل الفنادق قبولًا وانتشارًا في العالم العربي، وتتميز بمعاييرها الدولية المتعارف عليها، مما يعزز من موثوقية المشروع ويضمن تجربة فندقية متكاملة للسكان والمستثمرين بالإضافة إلي خبرات تتعدي 140 عاما حول العالم وأكثر من 230 مليون عميل حول العالم.

وأكدت داليا الكردي أن الحفل ليس فقط بمناسبة إطلاق المرحلة الجديدة من المشروع ولكن بمناسبة تسليم 130 وحدة من المرحلة الأولي وهو ما يؤكد الثقة الكبيرة بين الشركة والعملاء حيث التسليم في الموعد المحدد، وأضافت أن الوحدات الفندقية هي مستقبل صناعة العقار حيث الطلب المرتفع عليها خاصة وأنها تجمع ما بين السكن الفاخر والخدمات الفندقية.

ويحصل العملاء داخل المشروع على تجربة فندقية متكاملة، تتضمن خدمات Concierge، وHousekeeping، وRoom Service، بالإضافة إلى Club House متكامل وأول نادي رياضي علي الروف في الدور 11 و يتكون من 3حمامات سباحة و5 جيم وتراك للجري وملاعب بادل تنس، مما يجعل المشروع تجربة سكنية فاخرة متكاملة دون الحاجة لمغادرته، كما يوفر المشروع أكبر شقة فندقية في العالم ليس مساحة بل من حيث الخدمات الفندقية المقدمة 24 ساعة طوال ايام الاسبوع.

ويتميز مشروع Marriott Residences Heliopolis Cairo بموقع استراتيجي فريد في قلب القاهرة، حيث يطل على شارع الثورة، ويقع على بُعد 5 دقائق فقط من مطار القاهرة الدولي، و10 دقائق من القاهرة الجديدة، مما يمنح السكان سهولة الوصول إلى مختلف المناطق الحيوية.

ويُقام المشروع على مساحة 27,000 متر مربع، باستثمارات تتجاوز 20 مليار جنيه مصري، ويتألف من 6 أبراج مترابطة، يضم كل منها خدمات فندقية مستقلة، بما يضمن أقصى درجات الخصوصية والراحة. وتتنوع الوحدات الفندقية بالمشروع بين شقق بغرفة نوم واحدة وحتى ثلاث غرف نوم، لتلبية احتياجات مختلف الفئات من العملاء، سواء المحليين أو الأجانب بواجهة تمتد حوالي 192 متر علي شارع الثورة .

والمرحلة الجديدة من المشروع The Signature Tower تكتب فصلًا جديدًا من الفخامة والرفاهية في قلب العاصمة، حيث تضم هذه المرحلة 231 وحدة فندقية بتصميمات راقية ومواصفات استثنائية. تتنوع المساحات لتناسب جميع الأذواق والاحتياجات، بداية من 52 مترًا وحتى 192 مترًا مربعًا، لتمنح عملاء الشركة حرية الاختيار بين الراحة المترفة أو الفخامة المتكاملة. كل وحدة هي عنوان للأناقة، وكل تفصيلة تعكس رؤية متكاملة لمستقبل الإقامة الفندقية الراقية، ويتميز The Signature Tower بمدخل خاص وفيو متميز حيث يطل علي 175 متر من المياة واللاند سكيب وسمارت هوم وهو ما يتيح للعملاء تجربة حياتية مختلفة ومتميزة وسوف يتم تسليم وحداتة 2028 .

والشركة تسعي لتقديم منتج عقاري بمعايير عالمية، تعاقدت الشركة مع نخبة من أبرز الأسماء العالمية في مجال التصميم والتخطيط، على رأسها شركة WATG، إحدى أكبر 40 شركة للهندسة المعمارية والتخطيط على مستوى العالم، والتي نفذت أكثر من 200 مشروع دولي. كما تم التعاون مع شركة Bernard Mallat المتخصص في تصميم المسطحات الخضراء للمشروعات الفندقية العالمية (Landscaping)، إلى جانب Kirstina Zanic والمتخصصة في التصميم الفنادق العالمية لتصميم الوحدات الفندقية الداخلية، بما يعكس أعلى درجات الأناقة والراحة وسوف يتم تسليم المرحلة الأولي من المشروع خلال هذا العام

واختتمت داليا الكردي تصريحاتها قائلة: نحن نؤمن بأن الاستثمار العقاري يجب أن يكون تجربة حياتية متكاملة، وليس مجرد امتلاك وحدة سكنية، وهذا ما نحرص على تقديمه في Marriott Residences Heliopolis Cairo ، الذي يمثل نموذجًا للاستثمار الآمن والتجربة الفندقية في آن واحد."

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