دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة «تريند مايكرو»، المتخصصة عالمياً في الأمن السيبراني، عن توقيع خطاب نوايا تأسيس شركة جديدة تحمل اسم «ماجنا إيه آي (Magna AI) » بالشراكة مع شركة «ويسترون ديجيتال تكنولوجي القابضة».

وستُركّز الشركة الجديدة على إنشاء منظومة عالمية متكاملة لدعم التحول المؤسسي بالذكاء الاصطناعي، من خلال تقديم خدمات تشمل الاستشارات، وبناء الأنظمة وربطها وتشغيلها في البنى التحتية والتطبيقات والخدمات المختلفة، بهدف تمكين المؤسسات والقطاعات الاقتصادية حول العالم من تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي بصورة منظمة وآمنة ومستدامة.

تتميّز شركة «Magna AI» بأنها تجمع بين خبرة شركة «ويسترون ديجيتال تكنولوجي القابضة» في تصميم الأجهزة الخاصة بالذكاء الاصطناعي وخبرتها في دمج الأنظمة التقنية، وبين ريادة شركة «تريند مايكرو» في مجال أمن الذكاء الاصطناعي وابتكاراتها المدمجة مع تقنيات «NVIDIA NIM». ويهدف هذا الدمج لإنشاء نموذج موحّد يقدّم منصّة آمنة ومتكاملة لبناء ونشر حلول الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل المختلفة. وتشمل المزايا التي توفرها شركة «Magna AI» ما يلي:

تصميم ونشر وتحسين البنية التحتية والحوسبية اللازمة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي بحيث يمكن استخدامها في مختلف أنواع البيئات مثل، السحابة العامة، السحابة الخاصة، السحابة السيادية، أو الخوادم المحلية داخل المؤسسات .

تَطوير تطبيقات وأدوات ذكاء اصطناعي مصممة لتلبية احتياجات واقعية في المؤسسات والجهات الحكومية، بهدف أتمتة العمليات وتحسين الأداء عبر مختلف القطاعات .

حلول ومنصّات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مصمّمة لتلبية احتياجات كل قطاع على حدة، بما يشمل المالية والرعاية الصحية والطاقة والجهات الحكومية وغيرها.

أمن مدمج في جميع طبقات تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يضمن الثقة والمرونة والامتثال.

خدمات واستشارات في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال فِرق هندسية تعمل ميدانيًا مع الفرق التشغيلية في الجهة المستفيدة، للمساعدة في تنفيذ المشاريع وتسريع تحقيق النتائج بشكل فعلي داخل بيئة العمل.

وبهذا الصدد، قالت «إيفا تشين»، الرئيسة التنفيذية لشركة «تريند مايكرو»: "لم يعُد الأمن عنصرًا ثانويًا في عالم الذكاء الاصطناعي، بل أصبح الركيزة التي يقوم عليها. وتُجسّد «Magna AI» هذا المفهوم بشكلٍ عملي عبر دمج أعلى معايير الحماية في صميم منظوماتها لضمان تطوّرٍ آمنٍ ومسؤول لهذه التقنيات". وأضافت: "نسعى في «تريند مايكرو» لبناء منظومةٍ رقمية أكثر أمانًا وثقة تُحدث تحوّلًا مستدامًا في مشهد الأعمال العالمي."

ومن جانبه، أوضح «روبرت هوانغ»، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ويسترون ديجيتال تكنولوجي القابضة"، أن «Magna AI» تعبّر عن رؤيةٍ مشتركة لتمكين منظومات الذكاء الاصطناعي عالية الأداء من تحقيق نتائج ملموسة، مؤكّدًا أن هذا التعاون يفتح فصلًا جديدًا في مسيرة الشركة نحو عصرٍ يجمع بين الكفاءة الصناعية والابتكار التقني لقيادة التحوّل الذكي العالمي.

وفي خطوة لتعزيز هيكلها القيادي وتأكيد حضورها العالمي، سيتم تعيين الدكتور معتز بن علي، أحد أبرز الكفاءات في قطاع التكنولوجيا، رئيسًا تنفيذيًا لشركة «Magna AI»، مستندةً إلى خبرته التي تمتد لأكثر من عقدين في شركاتٍ عالمية مثل «تريند مايكرو»، و«ساب»، و«آي بي إم»، و«مايكروسوفت»، لعب خلالها أدوارًا محورية في دفع عجلة الابتكار وتوسيع نطاق الأعمال التقنية.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور معتز بن علي: "نحن لا نؤسّس شركةً فحسب، بل نرسم ملامح الثورة الذكية المقبلة عبر حلولٍ آمنة، ذاتية التشغيل وقابلة للتوسّع، تمكّن المؤسسات من التقدُّم ومواكبة التحوّل العالمي نحو الذكاء المتكامل."

نبذة عن "تريند مايكرو"

هي أحد أكبر الشركات الرائدة عالميا في مجال الأمن السيبراني، تسعى إلى خلق وترسيخ بيئات أمنة لتبادل المعلومات الرقمية. مدعومة في ذلك بعقود من الخبرة في مجال الأمان والبحث العالمي عن التهديدات والابتكار المستمر. نجحت منصة أمن المعلومات الخاصة بتريند مايكرو في حماية مئات الآلاف من المؤسسات والملايين من الأفراد عبر السحابات والشبكات والأجهزة ونقاط النهاية. من التهديدات والهجمات السيبرانية، وباعتبارها شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني السحابي والمؤسسي، توفر منصة "تريند مايكرو" حزمة قوية من تقنيات الدفاع المتقدمة ضد التهديدات المحسنة لبيئات مثل AWS و Microsoft و Google، تعتمد على توفير رؤية مركزية لاكتشاف التهديدات والتعامل معها بشكل أفضل واسرع ، وبفضل 7000 موظف في 65 دولة، تُمكّن "تريند مايكرو" المؤسسات من تبسيط وتأمين جميع أعمالها في عالمها المتصل. www.TrendMicro.com

لمزيد من المعلومات (للجهات الصحفية فقط):

رؤى أنور ، بروجلوبال

نبذة عن "Magna AI"

تُعد "Magna AI" شركة عالمية متخصّصة في تطوير الحلول والتقنيات والخدمات التي تمكّن المؤسسات من التحوّل نحو نماذج تشغيل أكثر ذكاءً وكفاءة، وتغطي أنشطتها سلسلة القيمة كاملة. ومن خلال نهجٍ موحّد يشمل الاستراتيجية والهندسة والتكامل والتشغيل، توفّر الشركة بنية تحتية آمنة وتطبيقات متقدمة وخدمات مرنة تُسهم في تحقيق تحوّل مؤسسي شامل وقابل للتوسّع بشكل يمكن قياسه. وتعتمد "Magna AI" في قدراتها التقنية على خبرات وقدرات وأحدث ابتكارات شركات "إنفيديا" و"ويسترون ديجيتال تكنولوجي القابضة" و"تريند مايكرو"، بما يمكّن المؤسسات من التطوّر بثقة نحو مستقبلٍ ذكيّ متكيّف ومستدام.

لمزيد من المعلومات أو لطلب شراكة أو جلسة تعريفية، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني magnaAI.com