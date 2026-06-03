أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة : أعلنت M42، الشركة العالمية الرائدة في مجال الصحة والمدعومة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلم الجينوم، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «أرسيرا لايف ساينسز» العالمية المتخصصة في قطاع علوم الحياة، والتي تركز على تطوير حلول رعاية صحية مبتكرة ومستدامة. وتهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار تعاون استراتيجي غير حصري يركز على تعزيز توطين الصناعات الدوائية الحيوية، والتطوير السريري، وابتكارات حلول الرعاية الصحية المستقبلية في أبوظبي.

وتماشياً مع جهود دائرة الصحة - أبوظبي الهادفة إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي لابتكار علوم الحياة، سيسهم هذا التعاون في بناء منظومة متكاملة لعلوم الحياة تشمل الأبحاث السريرية والعلاجات المبتكرة، بما يسهم في معالجة الأمراض الوراثية والنادرة من خلال علاجات قابلة للتوسع.

وفي إطار هذا التعاون، ستعمل «أرسيرا» مع شركة M42 على الاستفادة من البيانات الجينومية وقدرات الاستعلام في قواعد البيانات الجينومية لتقييم مدى انتشار مجموعة محددة من الأمراض الوراثية والنادرة. ومن خلال دمج رؤى علم الجينوم التي تتيحها دائرة الصحة - أبوظبي، إلى جانب منصات البيانات المتقدمة وقدرات تقديم الرعاية الصحية لدى شركة M42، مع خبرات «أرسيرا» في تطوير الأدوية في المراحل المتقدمة، وتطوير الأعمال، وإتاحة الوصول إلى الأسواق، يهدف هذا التعاون إلى تسريع إدخال العلاجات المبتكرة وتحسين وصول المرضى إلى حلول علاجية متقدمة في المنطقة.

وسيركز هذا التعاون على أربع ركائز استراتيجية، تشمل:

تطوير الأدوية المدعوم بعلم الجينوم : الاستفادة من الرؤى المستخلصة عبر البرامج الصحية والبحثية الوطنية المدعومة من دائرة الصحة - أبوظبي إلى جانب منصات بيانات M42 ، وخبرات «أرسيرا» في مراحل التطوير المتقدمة، لدفع مسيرة الطب الدقيق والعلاجات المبتكرة، مثل العلاجات الخلوية والجينية. تسريع التطوير السريري: دعم التجارب السريرية في المراحل المتقدمة، وتعزيز توليد الأدلة السريرية، وتوسيع نطاق وصول المرضى إلى العلاجات المبتكرة. البنوك الحيوية المتقدمة وتطوير علاجات الخلايا الجذعية والطب التجديدي: بالاستفادة من القدرات المتاحة؛ مثل بنك أبوظبي الحيوي، لتمكين ابتكارات علاجية رائدة. التحوّل الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي: دمج التقنيات المبتكرة في مختلف مراحل سلسلة القيمة في علوم الحياة لتعزيز كفاءة التطوير وترسيخ ريادة أبوظبي في الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتهدف هذه الركائز، مجتمعةً، إلى دعم فرص التعاون الفورية وبناء القدرات طويلة المدى ضمن منظومة الصحة وعلوم الحياة في أبوظبي.

وقالت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي: "نرحّب بهذا التعاون الذي يعكس قدرات أبوظبي المتنامية في مجال علوم الحياة، وطموح الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً لابتكارات الرعاية الصحية. ومن خلال جهود دائرة الصحة الرامية إلى تطوير التشريعات، وإنشاء بنية تحتية لبيانات الرعاية الصحية، وتوفير رؤى جينومية، ودعم الأبحاث السريرية، تسهم الدائرة في تهيئة الظروف التي تمكّن الشركاء من تسريع تطوير المستحضرات الدوائية الحيوية، وتعزيز توليد الأدلة، ودعم تطوير علاجات مستقبلية للعلاجات الخاصة بالأمراض الوراثية والنادرة."

وقال الدكتور فهد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لمنصة الحلول الصحية المتكاملة لدى M42: "تؤكد هذه الشراكة مع «أرسيرا» على الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به M42 في تعزيز منظومة علوم الحياة في أبوظبي من خلال شراكات هادفة وذات أثر واسع. ومن خلال الجمع بين قدراتنا في علم الجينوم والبيانات والذكاء الاصطناعي وتقديم الرعاية الصحية، وخبرات «أرسيرا»، فإننا ندعم تطوير قدرات الصناعات الدوائية الحيوية في الإمارة، ونوسّع فرص التطوير السريري، ونُسهم في ترجمة الابتكار إلى رعاية ملموسة تعود بالنفع على المرضى".

ومن خلال هذا التعاون، ستضع M42 و«أرسيرا» إطاراً لتقييم الفرص المشتركة، وتحديد حالات الاستخدام ذات الأولوية، وتمكين التعاون في مجالات التطوير الدوائي والتسويق التجاري. وصُممت هذه الشراكة لدعم مسارات عملية للتنفيذ، بالتزامن مع بناء قدرات طويلة المدى ضمن منظومة علوم الحياة في أبوظبي.

وقالت إيزابيل أفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة «أرسيرا لايف ساينسز»: "إن هذا التعاون بين شركتين تعملان في قطاع علوم الحياة ومقرهما أبوظبي، يعكس قوة المنظومة الوطنية، إذ يجمع بين قدرات الابتكار والتصنيع وتسهيل وصول المرضى إلى العلاجات، بما يضمن تحقيق أثر مستدام".

ومن خلال تعزيز توطين الصناعات الدوائية الحيوية، وتمكين قدرات التطوير السريري، ودعم الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي وعلم الجينوم، يُمثل هذا التعاون خطوة مهمة ضمن أجندة دولة الإمارات لتطوير قطاع علوم الحياة، ويؤكد دور M42 كمحفّز للتميز البحثي، وشريك تنفيذي يمتلك قدرات واسعة النطاق، كما يبرز مكانة «أرسيرا» كشريك في التطوير الدوائي المتقدم والشؤون التنظيمية والتصنيع والتسويق التجاري، وأهمية أبوظبي كمنظومة متكاملة للابتكارات الصحية المستقبلية.

نبذة عن مجموعة M42

M42 شركة عالمية رائدة في مجال الصحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وعلم الجينوم، تهدف إلى دفع عجلة الابتكار في قطاع الصحة لخدمة الإنسان والبشرية. يقع مقرّ M42 الرئيسي في أبوظبي، وتجمع الشركة بين مرافقها المتخصصة والمتطوّرة وحلولها الصحية المتكاملة مثل علم الجينوم وتخزين العينات الحيوية، وتوظف أحدث التقنيات لتقديم رعاية صحية دقيقة ووقائية وتنبؤية، بما يُحدث تحوّلاً جوهرياً في النماذج التقليدية للرعاية الصحية ويؤثر بشكل إيجابي في حياة الناس حول العالم.

تأسست M42 في عام 2023 بعد اندماج G42 للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية، وتضم أكثر من 480 مرفقاً طبياً في 26 دولة، ويعمل ضمن شبكتها أكثر من 20 ألف موظف. وتشمل منشآت الرعاية الصحية التابعة لـ M42 كلًا من: "كليفلاند كلينك أبوظبي"، و"دانة الإمارات"، و"دياڤيرم"، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء، ومستشفى الشيخ سلطان بن زايد، ومستشفى مورفيلدز للعيون - أبوظبي. كما تدير M42 برنامج الجينوم الإماراتي، وبنك أبوظبي الحيوي، وشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية؛ وهي شركة رعاية صحية عالمية مدعومة بالتكنولوجيا تتولى تشغيل منصّة "ملفي" لتبادل المعلومات الصحية.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://m42.ae/

نبذة عن «أرسيرا لايف ساينسز»

«أرسيرا لايف ساينسز» شركة عالمية في قطاع علوم الحياة، تتخذ من أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها. وتتمثل غايتها في تمكين الأفراد من عيش حياة أطول وأكثر صحة، مع تحقيق نمو مستدام. وتتولى الشركة تطوير وتصنيع وتسويق مجموعة واسعة من الأدوية المبتكرة والمثبتة الفاعلية في أسواق دولية رئيسية. ومن خلال حضور واسع يصل إلى المرضى في أكثر من 90 سوقًا، ومنشآت للتصنيع والتعبئة والتغليف في ثماني دول، توفر الشركة أكثر من 2,000 دواء في مختلف المجالات العلاجية حول العالم. وقد تأسست أرسيرا على يد ADQ، وهي شركة استثمارية سيادية نشطة تركّز على البنية التحتية الحيوية وسلاسل الإمداد العالمية، وذلك لتحقيق طموح أبوظبي في ترسيخ مكانتها بوصفها رائدة عالميًا في الرعاية الصحية المبتكرة والمستدامة.

لمعرفة المزيد عن «أرسيرا»، يُرجى زيارة: www.arceralifesciences.com

للاستفسارات الإعلامية أو طلبات المقابلات الصحفية، يُرجى التواصل مع:

مزار مسعود

مدير أول، الاتصالات المؤسسية العالمية للمجموعة، M42

البريد الإلكتروني: mmasud@m42.ae

آصالة فضة

مديرة أولى، التسويق والاتصال المؤسسي للمجموعة، M42

البريد الإلكتروني: afadda@m42.ae

أرسيرا لايف ساينسز

باتريك كير، نائب رئيس الاتصالات المؤسسية: patrick.kerr@arceralifesciences.com

أو media@arceralifesciences.com

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