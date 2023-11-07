تهدف هذه الشراكة إلى توفير عوائد رائدة على البيتكوين والإيثيريوم بنسبة تصل إلى 10.5%

تشكل عمليات تعدين البيتكوين بقدرة 725 ميجاوات أساسًا لمنتج (M2Earn) الاستثماري، وتدعم توليد العوائد في الوقت ذاته.

يركز نهج M2 في العملات المشفرة على الامتياز التنظيمي والمنتجات الاستثمارية عالية الجودة.

أعلنت M2، المنصة العالمية الجديدة للاستثمار في مجال العملات المشفرة، عن شراكتها الجديدة مع Phoenix Group، وهي شركة مستوفية لجميع متطلبات الاكتتاب العام، بهدف توفير عوائد رائدة في السوق للمستثمرين على البيتكوين والإيثيريوم بنسبة تصل إلى 10.5%، مدعومة بواحدة من أكبر عمليات التعدين لعملة البيتكوين في العالم. ويهدف هذا التعاون الاستراتيجي بين الشركتين المبتكرتين في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تقليل مخاطر الطرف المقابل، وتوفير بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا للمستثمرين الراغبين في التداول بالعملات المشفرة.

في هذه المناسبة، قال ستيفان كيميل، الرئيس التنفيذي لشركة M2:"بفضل شراكتنا الرائدة مع Phoenix Group، تمكنا من تصميم منتج جديد يعتمد على تعدين البيتكوين لتقديم عوائد حقيقية للمستثمرين. لافتاً إلى أن معظم منصات الاستثمار التي تقدم عوائد على العملات المشفرة تعتمد على طريقتين: الأولى، إثبات الحصة، والتي توفر عوائد متواضعة، والثانية: الإقراض، والتي قد تنطوي على مخاطر كبيرة من الطرف المقابل. وأضاف: "أما بالنسبة لنا، نقوم بتحقيق عوائدنا من خلال عمليات تعدين البيتكوين، والتي تدعم منتجنا M2 Earn بشكل كبير".

التزاماً منها بالابتكار والامتياز التنظيمي، اعتمدت M2 نهجًا يتماشى مع الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وتبنت المعايير التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق التي تقدم فيها الشركة خدماتها للمستثمرين. تتوافق البروتوكولات المالية لـ M2 مع أعلى المعايير التنظيمية، حيث تقوم بإجراء عمليات تسوية سريعة وفعالة لأموال العملاء، مما يوفر أعلى مستويات الشفافية ويضمن بقاء السيولة في مكانها في جميع الأوقات.

ومن خلال هذه الشراكة الإستراتيجية مع Phoenix Group، يمكن ل M2 أن تضمن للمستثمرين عوائد استثمار تستند إلى العوائد الحقيقية من خلال عمليات تعدين البيتكوين بقدرة 725 ميجاوات. تأسست Phoenix Group في عام 2017 من قبل بيجان علي زاده ومناف علي، ومن المقرر أن تكون أولى الشركات الخاصة في مجال العملات المشفرة والبلوكتشين التي تُدرج في سوق الأوراق المالية في الشرق الأوسط.

من جهته قال بيجان علي زاده، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Phoenix Group : "نحن فخورون بتحقيق هدفنا في إنشاء وبناء بورصة عملات مشفرة رائدة في الإمارات العربية المتحدة، وتقديم خدمات شاملة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات. وأضاف: من خلال هذه الشراكة الإستراتيجية، نستطيع توفير عوائد استثنائية مدعومة بإحدى أكبر عمليات تعدين البيتكوين في العالم. مشيراً إلى أن هذا التعاون سيعزز الرؤية المشتركة بين الشركتين نحو بناء مستقبل التمويل على منتجات استثمارية آمنة وموثوقة لجميع المستثمرين ".

في خطواتها الأولى نحو تعزيز مكانتها في مجال الابتكار العملات المشفرة، انطلقت منصة M2 بهدف توفير منتجات استثمارية عالية الجودة في قطاع الأصول الرقمية لتلبية المتطلبات التنظيمية والارتقاء بها، فضلاً عن توفير احتياجات عملائها من المؤسسات والأفراد.

M2 هي منصة آمنة وموثوقة تعمل بشفافية في مجال الأصول الرقمية؛ ويتم تحقيق ذلك من خلال الإبلاغ عن جميع أنشطة الأصول الافتراضية إلى الجهات التنظيمية، بالإضافة إلى إجراء عمليات تدقيق داخلية وخارجية قوية.

وتجدر الإشارة إلى أن M2 حصلت على ترخيص من هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما، مما يمكنها من تقديم منتج M2 Earn إلى عملائها حول العالم. كما تسعى الشركة للحصول على تراخيص في العديد من الدول الأوروبية، وتتقدم بطلب للحصول على ترخيص أسواق الأصول المشفرة.

ومن خلال التزامها القوي بالامتثال التنظيمي وتقديم منتجات مبتكرة، تسعى M2 لترسيخ مكانتها كشركة رائدة في قطاع الأصول الرقمية، مما يسهم في تعزيز أبوظبي كأحد المراكز العالمية الرائدة للابتكار في قطاع العملات المشفرة.

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حول M2

لدى مجموعة M2 حضور راسخ وقوي في الإمارات العربية المتحدة، حيث تدير عملياتها وتوجه رؤيتها من قلب المنطقة.

M2 Global Wealth Limited (M2)، الذراع الدولي لأعمالنا، هي شركة مُسجلة ومُنظمة في جزر البهاما مع ترخيص للعمل في مجال الأصول الرقمية. تتجلى مسؤوليتنا تجاه عملائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال كيانين آخرين تابعين لنا وهما:M2 Limited و M2 Custody (M2 ADGM) ؛ حيث يقع المقر الرئيسي لكل منها في سوق أبوظبي العالمي في مدينة أبوظبي.

بينما نواصل توسيع نطاق أعمالنا، نسعى جاهدين للحصول على الموافقات التنظيمية الضرورية التي تُمكننا من تقديم خدماتنا للمقيمين في الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى M2، ستخضع شركة M2 ADGM أيضاً لتنظيم سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي. كما نعتزم إطلاق M2 ADGM باستخدام ترخيص ADGM الخاص بها في وقت لاحق.