أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة مايكروبولِس روبوتيكس، المطوّر الإماراتي للروبوتات المتقدمة ذاتية القيادة، والأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن روبوتها الجديد M1.5 عالي التحمل والمصمم للعمل في البيئات الوعرة والتضاريس الصعبة، وذلك خلال مشاركتها في معرض “اصنع في الإمارات 2026”، المقام في أبوظبي خلال الفترة من 4 إلى 6 مايو.

ويمثل روبوت M1.5 نقلة نوعية ضمن منظومة الروبوتات التي تطورها الشركة، إذ يجمع بين قدرات معززة في التحمل والأداء، وقد تم تطويره للعمل لمسافات أطول ولفترات تشغيل ممتدة، وعلى تضاريس أكثر تنوعًا وصعوبة. كما يتمتع بقدرات متقدمة على الحركة في البيئات الوعرة والتضاريس الصعبة، مدعومًا بمنظومة تشغيل هجينة تعزز كفاءة الأداء وتدعم استمرارية التشغيل لفترات أطول، ما يجعله خيارًا مثاليًا للمهام التي تتطلب موثوقية واستمرارية في الأداء ضمن ظروف تشغيل مكثفة.

وقال فريد الجوهري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مايكروبولِس روبوتيكس: "نفخر بتطوير أنظمة روبوتية وحلول ذكاء اصطناعي في دولة الإمارات، مصممة للعمل في بيئات تشغيل معقدة وعالية الكثافة. ويجسد روبوت M1.5 امتدادًا لهذا التوجه، من خلال تعزيز الأداء في الجوانب الأكثر أهمية، مثل التحمل، والمرونة، والموثوقية".

وأضاف: "مع تسارع تبني الذكاء الاصطناعي على مستوى القطاعات الحكومية والبنية التحتية، تتزايد الحاجة إلى حلول عملية قابلة للتطبيق على نطاق واسع. ونعمل على تحويل هذه الرؤية إلى أنظمة تدعم العمليات الحيوية محليًا وتمكّن من تصدير الخبرات الإماراتية إلى الأسواق العالمية."

وينضم روبوت M1.5 إلى أسطول الشركة المتنامي من الروبوتات ذاتية القيادة، والذي يضم روبوتات الدوريات الحضرية المصممة لمهام ا الأمن والسلامة العامة والرصد المستمر. كما تستعرض الشركة منظومة البرمجيات والذكاء الاصطناعي الخاصة بها، والتي تمثل منصة مركزية لإدارة وتشغيل الأنظمة، وتتيح المراقبة اللحظية، وإدارة الأساطيل، وتحليل البيانات، والتكامل مع أنظمة التحكم والقيادة، وتعكس هذه التقنيات مجتمعة نهجًا متكاملًا يجمع بين الروبوتات والذكاء الاصطناعي والبرمجيات، لتقديم حلول قابلة للتوسع في بيئات تشغيل واقعية لمختلف القطاعات.

وتسلط مشاركة مايكروبولِس روبوتيكس الضوء على قوة القدرات الهندسية والتصنيعية والابتكارية في دولة الإمارات، حيث يتم تصميم وتطوير وتصنيع أنظمة الشركة محليًا. كما تعمل الشركة بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية الرائدة، من بينها شرطة دبي، والحرس الوطني، وموانئ دبي العالمية، وارامكو، لدعم تطبيقات حيوية في مجالات الأمن والخدمات اللوجستية والبنية التحتية.

وتُعد مايكروبولِس روبوتيكس شركة مدرجة في بورصة نيويورك للأسهم، وهي أول شركة روبوتات إماراتية تحقق إدراجًا عامًا في الولايات المتحدة في فئتها، ما يعزز مكانتها كشركة تكنولوجية ذات حضور عالمي. وانطلاقًا من هذا الأساس، تواصل الشركة توسعها دوليًا، عبر تصدير حلول روبوتية مطورة في الإمارات إلى الأسواق العالمية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الأفريقية.

