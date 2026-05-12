دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت موارد للتمويل عن شراكتها مع NymCard كمزوّد لخدمات معالجة البطاقات وإدارة البرامج وذلك لتقديم منصة Lynq التي تجمع بين بطاقات الشركات وإدارة الإنفاق، ومدفوعات الموردين ضمن منصة واحدة متكاملة موجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.

وأعلنت موارد للتمويل ش.م.ع وهي مجموعة تمويل واستثمار إسلامية مرخّصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم عن الإطلاق الرسمي لمنصة Lynq — وهي نظام تشغيل مالي متكامل مصمم خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة. وتوفّر Lynq حلاً موحدًا يجمع بين بطاقات الشركات وإدارة المصروفات ومدفوعات الموردين عالميًا والرؤية المالية اللحظية، بما يستبدل الأدوات المجزأة التي تعتمد عليها الشركات عادةً في عملياتها المالية.

ولتمكين طبقة معالجة البطاقات وإدارة البرامج الخاصة بمنصة Lynq، اختارت موارد للتمويل شركة NymCard كشريك تقني لها. حيث توفّر NymCard محرك المعالجة الذي يمكّن موارد من إصدار وتشغيل بطاقات Lynq بسرعة وكفاءة عالية، مع الالتزام الكامل بمعايير الامتثال والضوابط التنظيمية.

وقد تم توقيع هذه الشراكة رسميًا خلال حفل توقيع جمع فرق القيادة في كل من موارد للتمويل وNymCard، في خطوة تعكس محطة مهمة في تطور المنتجات المالية الخاضعة للرقابة في دولة الإمارات والمدعومة بتقنيات حديثة.

ما الذي تقدّمه Lynq للشركات في دولة الإمارات

تعمل الشركات في دولة الإمارات بما في ذلك الوكالات وشركات الاستشارات والشركات الناشئة وشركات التجارة الإلكترونية وشركات الخدمات المهنية وغيرها — غالبًا عبر مجموعة من الأدوات المالية غير المترابطة. وتقوم منصة Lynq بتوحيد هذه الأدوات ضمن بيئة واحدة متكاملة وخاضعة للرقابة:

بطاقات الشركات — بطاقات ماستركارد افتراضية ومادية تُصدر للموظفين لاستخدامها في السفر والاشتراكات والإعلانات والمصروفات التشغيلية.

إدارة الإنفاق — وضع حدود للإنفاق وضوابط استخدام البطاقات وتوفير رؤية شاملة وفورية للمعاملات المالية لفرق الشؤون المالية.

مدفوعات الموردين عالميًا — إمكانية دفع مستحقات الموردين الدوليين والمستقلين ومقدّمي الخدمات مباشرة عبر Lynq، مدعومة ببنية المدفوعات العابرة للحدود من NymCard.

رؤية مالية لحظية لوحة تحكم مركزية توفّر متابعة فورية وشاملة لجميع الأنشطة المالية للشركة في مكان واحد.

رقم IBAN افتراضي مخصص يحصل كل حساب على Lynq على رقم IBAN افتراضي مخصص، يتيح للشركات مرجع حساب موحّد لشحن الرصيد وإدارة الإنفاق بالكامل من منصة واحدة.

يمكن للشركات التسجيل ذاتيًا عبر منصة Lynq والبدء خلال ساعات. وتشمل عملية التسجيل مراجعة امتثال وإجراءات تحقق قبل تفعيل الحساب. كما يمكن للشركات ضمن الدفعة الأولى التسجيل دون أي رسوم.

وقال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لموارد للتمويل:"تضم دولة الإمارات شركات عالمية المستوى تستحق أدوات مالية بمستوى عالمي. تمثل Lynq استجابتنا للفجوة التي كنا نرصدها باستمرار حيث كانت الشركات تدير أنظمة مالية مجزأة بدلًا من التركيز على النمو. وبصفتنا مؤسسة مرخّصة، تعمل موارد للتمويل على تطوير منتجات ومنصات يمكن للشركات في دولة الإمارات الوثوق بها، مع مستويات التحكم والشفافية التي تحتاجها فرق المالية الحديثة. نحن فخورون بإطلاق Lynq في السوق وبأن تقنية NymCard تقف خلف تشغيل هذه المنصة."

قال شيراز علي، الرئيس التنفيذي للأعمال في NymCard: "تهدف NymCard إلى تزويد المؤسسات المالية بالبنية التحتية التي تمكّنها من بناء وإطلاق منتجات بطاقات وحلول مدفوعات حديثة دون أي تنازل من حيث الامتثال أو السرعة أو قابلية التوسع. وتُعد موارد للتمويل مثالًا دقيقًا على نوع الجهات المُصدِرة التي صُممت منصتنا لخدمتها. تمثل Lynq ما يمكن تحقيقه عندما تمتلك مؤسسة موثوقة التكنولوجيا المناسبة خلفها. ونحن فخورون بأننا نقوم بتشغيل هذا المنتج ودعمه."

التوفر

تتوفر منصة Lynq الآن لجميع الشركات المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمكن للشركات المهتمة التقديم وبدء عملية التسجيل عبر الموقع: getlynq.ae

نبذة عن موارد للتمويل

تُعد “موارد للتمويل” ش.م.ع مجموعة تمويل واستثمار إسلامية مرخّصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. تأسست في عام 2006 في دبي ، بهدف تقديم رؤية جديدة في قطاع التمويل الإسلامي من خلال تطوير منتجات مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، موجهة لكل من الأفراد والشركات.

تركّز موارد للتمويل على دعم الاقتصاد الوطني وتنميته عبر توفير منتجات وخدمات مالية إسلامية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يمكّنها من التوسع والنمو ويسهم في تعزيز نمو الاقتصاد بشكل مستدام. وعلى مدار السنوات، توسّع نهج الشركة الاستراتيجي من الخدمات المالية الإسلامية ليشمل مجموعة استثمارية متكاملة تعمل على بناء أوجه تكامل بين مختلف الأنشطة المتوافقة مع الشريعة، مع محفظة استثمارية متنوعة تغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نبذة عن NymCard

NymCard هي شركة متخصصة في البنية التحتية للمدفوعات وتعمل عبر منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى (CEMEA). وتعتمد الشركة على منصة nCore وهي منصة معالجة وخدمات مصرفية مملوكة لها، تُمكّن المؤسسات المالية والشركات من تصميم وإطلاق وتوسيع نطاق المنتجات المالية الحديثة، بما في ذلك إصدار البطاقات والإقراض المدمج والمدفوعات العابرة للحدود وتسويات العملات المستقرة (Stablecoin).

وتُعد NymCard عضوًا رئيسيًا في Visa وMastercard، كما تخضع لتنظيم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

