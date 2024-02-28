تعتبر شركة Turkcell هي المشغل الرائد لشبكات الهاتف المحمول في تركيا ولديها ما يقرب من 40 مليون مشترك

فولز تشيرش، فرجينيا --(BUSINESS WIRE/"ايتوس واير")--أعلنت شركة .Lynk Global, Inc‏ (Lynk)، الشركة الرائدة عالميًا في مجال توفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية المباشرة إلى الهاتف المحمول (Sat2Phone)، وشركة Turkcell (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TKC)، أكبر مشغل للهاتف المحمول في تركيا، بشكل مشترك عن توقيع العقد لبدء خدمات Sat2Phone الأولية باستخدام "أبراج الاتصالات الخلوية في الفضاء" من Lynk. من المتوقع أن يكمل هذا التعاون مرونة الشبكة والتغطية المتنقلة في جميع أنحاء تركيا، مما يفيد السكان المحليين والشركات والزوار.

تقدم Turkcell، وهي مشغل متكامل لخدمات الاتصالات والتكنولوجيا في تركيا، مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الإبداعية من خلال منصة شبكة متنقلة وثابتة موحدة. تؤمن شركة Turkcell بأهمية تقديم كافة خدمات الهاتف المحمول والثابت وخدمات البيانات لتلبية توقعات العملاء من الأفراد والشركات. وقد تم إدراجها في بورصة نيويورك (NYSE) وبورصة إسطنبول (BIST) منذ يوليو 2000، وهي الشركة الوحيدة ذات الإدراج المزدوج في تركيا. Turkcell مدرجة أيضًا في مؤشر بورصة إسطنبول للاستدامة.

أعرب Ali Taha Koc، الرئيس التنفيذي لشركة Turkcell، عن سعادته بهذه الخدمة التي سيتم إطلاقها قريبًا، قائلاً: "يسعدنا اليوم أن نعلن عن شراكتنا مع Lynk، الشركة الرائدة عالميًا في مجال توفير خدمات اتصالات Sat2Phone. نحن في Turkcell فخورون بكوننا رائدين في العديد من المجالات المتعلقة بخدمات الاتصالات الحالية والجيل القادم، وستعزز هذه الصفقة مكانتنا كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا في تركيا، مما يساعدنا على تقديم خدمات اتصالات مبتكرة جديدة.

أكد Daniel Dooley، الرئيس التنفيذي التجاري في Lynk، على التزام Lynk بتوسيع الخدمات عبر قاعدة مشتركي Turkcell، قائلاً: "تشارك Turkcell التزامنا بتوصيل الجميع، في كل مكان. ومن خلال تقديم خدمة تجارية أولية عبر قاعدة المشتركين الواسعة في Turkcell، فإنهم يعطون الأولوية للأساليب المبتكرة للجمع بين المناطق الجغرافية والمجتمعات المختلفة معًا".

ستبدأ خدمة Sat2Phone الأولية برسائل نصية قصيرة مع خطط للتوسع لتشمل الصوت والبيانات، مما يوفر تجربة هاتف محمول شبيهة بالمناطق الحضرية في أي مكان، بغض النظر عن مدى بعده. هذا الاتصال المعزز لديه القدرة على تقديم تنبيهات الطوارئ المنقذة للحياة وتحذيرات الرسائل القصيرة في المناطق المعرضة للكوارث الطبيعية.

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حول Turkcell

Turkcell هي شركة تشغيل رقمية مقرها في تركيا، تخدم عملاءها من خلال مجموعة فريدة من الخدمات الرقمية إلى جانب خدمات الصوت والرسائل والبيانات وخدمات IPTV على شبكاتها المتنقلة والثابتة. تعمل شركات Turkcell Group في 4 دول – تركيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وشمال قبرص. أطلقت شركة Turkcell خدمات LTE في موطنها الأصلي في الأول من أبريل 2016، مستخدمة تقنيات LTE-Advanced و3 تقنيات تجميع شركات الاتصالات في 81 مدينة. تقدم Turkcell سرعة إنترنت تصل إلى 10 جيجابيت في الثانية عبر الألياف من خلال خدمات FTTH. أعلنت Turkcell Group عن إيرادات بقيمة 26.0 مليار ليرة تركية جديدة في الربع الثالث من عام 2023 بإجمالي أصول بقيمة 149.2 مليار ليرة تركية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023. تم إدراجها في بورصتي نيويورك وBIST منذ يوليو 2000، وهي الشركة الوحيدة ذات الإدراج المزدوج في تركيا. اقرأ المزيد على www.turkcell.com.tr.

حول Lynk

Lynk هو نظام للهاتف المحمول عبر الأقمار الصناعية ومثبت ومرخص تجاريًا وحاصل على براءة اختراع. اليوم، يسمح Lynk للمشتركين التجاريين بإرسال واستقبال الرسائل القصيرة من وإلى الفضاء عبر الأجهزة المحمولة القياسية غير المعدلة. تم اختبار خدمة Lynk وإثباتها في جميع القارات السبع، ولديها موافقات تنظيمية في 30 دولة على الأقل ويتم نشرها حاليًا تجاريًا بناءً على أكثر من 35 عقدًا من عقود الخدمات التجارية التي تغطي حوالي 50 دولة. يوفر Lynk حاليًا تنبيهات البث الخلوي (الطوارئ)، والرسائل النصية القصيرة (SMS) ثنائية الاتجاه، ويعتزم إطلاق خدمات النطاق الترددي العريض الصوتية والمتنقلة في المستقبل. من خلال الشراكة مع Lynk، يفتح مشغل شبكة الهاتف المحمول الباب أمام إيرادات جديدة في الأسواق غير المستغلة، ويمنح المشتركين راحة البال من خلال الاتصال في كل مكان، ويوفر مسارًا محتملًا للازدهار الاقتصادي للمليارات. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.lynk.world.



* المصدر: "ايتوس واير"

جهات الاتصال

Tony DeTora

tdetora@lynk.world

Burak Mergen

burak.mergen@turkcell.com.tr