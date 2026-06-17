احتفلت بورصة البحرين، البورصة المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، مؤخراً بـ "يوم أسواق رأس المال في البحرين 2026" الذي أُقيم في مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية (LSEG)، وذلك تأكيداً على التزام مملكة البحرين بتعزيز التواصل مع المستثمرين الدوليين ودعم تطور منظومة أسواق رأس المال في المملكة.

واستُهل الحدث بمراسم افتتاح جلسة التداول في مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية للإعلان الرسمي عن انطلاق “يوم أسواق رأس المال في البحرين 2026”. وشهدت المراسم حضور وفد رفيع المستوى برئاسة السيد يوسف اليوسف، رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين، إلى جانب نخبة من ممثلي القطاع المالي في مملكة البحرين وأعضاء المجتمع الاستثماري الدولي.

وسلّطت هذه المناسبة الضوء على تنامي الشراكة بين مملكة البحرين والمستثمرين الدوليين، كما أبرزت التقدم المتواصل الذي تحققه المملكة في تطوير سوق رأس مال حيوي يتميز بالمرونة والاستدامة. كما أتاحت الفعالية منصة للترويج للبيئة الاستثمارية في مملكة البحرين، واستكشاف الفرص الواعدة عن مبادرات التحول الاقتصادي التي تشهدها المملكة، لا سيما خارطة طريق تطوير سوق رأس المال، واستراتيجية بورصة البحرين "إرتقاء" للفترة 2026-2028.

وتلت مراسم الافتتاح كلمات ترحيبية ألقاها السيد إيفو ديكرز، الرئيس التنفيذي للمبيعات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا – البيانات والتحليلات في مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، حيث أكد على أهمية تعزيز التعاون الدولي في دعم نمو أسواق رأس المال واستقطاب مزيد من التدفقات الاستثمارية. بعد ذلك، ألقى السيد يوسف اليوسف كلمة أكد فيها على الرؤية الاستراتيجية لمملكة البحرين في تطوير أسواق رأس المال، والتزام المملكة بمواصلة تعزيز تنافسية السوق وتسهيل الوصول إليه.

وقد جمع الحدث نخبة من المشاركين في السوق وممثلي الجهات ذات العلاقة من القطاع المالي، حيث تم استعراض مستجدات خطط التحول الاقتصادي في مملكة البحرين، ومناقشة خطة تطوير سوق رأس المال لبورصة البحرين للفترة 2026–2028 تحت شعار "إرتقاء". وتهدف هذه الخطة إلى الارتقاء بسوق رأس المال في البحرين من خلال حزمة من المبادرات الاستراتيجية الرامية إلى تنويع المنتجات والخدمات في السوق، وتعميق مستويات السيولة، وتسهيل العمليات في السوق، إلى جانب دعم أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وعلى هامش الحدث، تم تنظيم سلسلة من ورش العمل التفاعلية بمشاركة مختلف الفرق المعنية لاستكشاف على فرص التعاون في مجالات تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي، وترميز الأصول، والأسواق الخاصة.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد يوسف اليوسف، رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين، قائلاً: " يجسّد يوم أسواق رأس المال في البحرين في مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية التزامنا بتعزيز أسواق رأس المال وترسيخ شراكاتنا مع المستثمرين الدوليين. وتؤكد هذه المبادرة الطموحة توجهنا الاستراتيجي نحو تطوير البنية التحتية للسوق، ودعم مسارات التحول الاقتصادي في المملكة، والمضي قدماً في تحقيق أهداف خطة تطوير سوق رأس المال 2026–2028 – إرتقاء."

ويأتي هذا الحدث ضمن جهود بورصة البحرين المستمرة لتعزيز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي رائد، وترسيخ قنوات الحوار البنّاء مع المستثمرين الدوليين وكافة الجهات ذات العلاقة. ومن خلال مبادرات نوعية مثل "يوم أسواق رأس في البحرين"، تواصل البورصة تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة، إلى جانب دعم مسارات النمو المستدام وتطوير أسواق رأس المال على المدى الطويل.

لمحة عامة

تأسست بورصة البحرين عام 1987 وهي حاليًا سوق متعددة الأصول ذات تنظيم ذاتي. توفر بورصة البحرين مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات للمستثمرين ومصدري الأوراق المالية والوسطاء تتضمن خدمات الإدراج والتداول والتسوية والإيداع المركزي لمختلف الأدوات المتوفرة على منصة البورصة. وتهدف البورصة لتزويد المهتمين بقطاع رأس المال بأفضل حلول الاستثمار والتداول وإقرانها بأفضل الرؤى المبتكرة والموارد القيّمة تلبيةً لجميع توقعات المستثمرين والمصدّرين والوسطاء على أكمل وجه. إن الابتكار والتعاون وروح الريادة هي ركائزنا الرئيسية للنمو والداعم لنا في إدارة الأعمال وتفاعلنا مع المهتمين بقطاع رأس المال حيث تعمل هذه الأسس جميعها على تقديم "واحة الفرص الاستثمارية".

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