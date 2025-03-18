من المتوقع أن يشهد سوق السفن البحرية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نمواً يصل الى 13.24 مليار دولار بحلول العام 2030

أعلنت شركة ماريترونكس، المزود الرائد لحلول الملاحة البحرية والاتصالات والأتمتة والمعايرة في القطاع البحري، وإحدى الشركات التابعة لمجموعة سينتينا، عن حصولها على شهادة "LR Type Approval" من لويدز ريجستر، لمنتجFiber Optic Gyro (FOG) UDHAK SX1 التابع لعلامتها التجارية الجديدة "إيدج"، تقديراً لالتزامه بأعلى درجات السلامة والجودة، واعتماده المعايير الصارمة التي يتطلبها القطاع البحري.

ويعدّ FOG-UDHAK SX1 المنتج الثاني من "إيدج" الذي يحصل على شهادة مرموقة، بعد منتج EDGE ECDIS الذي حصل على اعتماد IRS Type Approval بما يساهم في تعزيز مكانة الشركة كشريك موثوق لمزودي خدمات بناء وتشغيل السفن وتكامل الأنظمة عالمياً، وموفر رائد للأجهزة عالية الجودة التي تمتثل لمعايير لويدز ريجستر خاصة في ظلّ التوقعات بنمو سوق السفن البحرية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ليصل الى 13.24 مليار دولار بحلول العام 2030.

وقال فيليب شيريان، الرئيس التنفيذي لشركة "ماريترونكس": "نفخر بالحصول على هذه الشهادة البارزة التي تأتي تقديراً لحرص الشركة على توفير أفضل الحلول في مجالات الشحن التجاري، وناقلات الغاز الطبيعي المسال، والعمليات البحرية، وسفن الدفاع والبحوث، وغيرها. ونتطلع إلى تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية وتوسيع حضورنا لرفع كفاءة أنظمة الملاحة والسلامة والعمليات البحرية عالمياً".

يجمع منتج FOG-UDHAK SX1 بين التكنولوجيا المتقدمة والمزايا العملية بفضل تصميمه المتين الذي يلغي الحاجة إلى الأجزاء المتحركة بما يساهم في تعزيز الأداء، وتقليل تكاليف الصيانة ويجعله حلاً مثالياً للقطاعين التجاري والدفاعي. وعلاوة على ذلك، يتميز بتصميمه المدمج ووزنه الخفيف بما يسهّل تكامله مع العديد من أنواع السفن، وخاصية "التوصيل والتشغيل" التي تساهم في التقليل من وقت التنفيذ وتخفيض التكاليف. كما أنه مزود بتقنيات معالجة الإشارات المتقدمة لتوفير أعلى درجات الدقة حتى في البيئات البحرية الديناميكية، ويساهم استهلاكه المنخفض للطاقة في تعزيز كفاءة التشغيل ودعم العمليات البحرية المستدامة.

وأضاف شيريان: "نحرص في ماريترونكس على توسيع محفظة منتجاتنا وتطويرها من خلال الاستفادة المثلى من أحدث التقنيات، واعتماد أعلى معايير الجودة، ومواصلة بناء الشراكات المثمرة في إطار التزامنا بتوفير أفضل الحلول لعمليات بحرية أكثر ذكاءً وأمانًا واستدامة في جميع أنحاء العالم".

وتقدم لويدز ريجستر، إحدى أبرز جهات التصنيف في العالم، شهادة Type Approval للمنتجات البحرية التي تعتمد أعلى معايير الجودة والأداء الدولية، ويساهم حصول FOG-UDHAK SX1 على هذه الشهادة في ترسيخ مكانة العلامة التجارية "إيدج"، وتعزيز ثقة مالكي السفن والمشغلين في دمج منتج FOG في أنظمة الملاحة الخاصة بهم.

وتحرص ماريترونكس على توسيع محفظة منتجاتها من خلال الابتكار التكنولوجي المستمر وإقامة الشراكات الاستراتيجية تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال جودة الحياة، ورسالة مجموعة سينتينا لتوفير أبرز الحلول لتحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة.

نبذة عن "ماريترونكس":

تعدّ "ماريترونكس" شركة رائدة في توفير حلول الاتصالات البحرية والأتمتة والمعايرة، حيث تعنى بتجهيز السفن البحرية بأحدث أنظمة الملاحة والاتصالات والأمان، التي تضمن سلامة السفن والعاملين في البيئات البحرية. وتتمتع الشركة بحضور عالمي واسع في أكثر من 75 ميناء حول العالم، بالإضافة الى علامتها التجارية الجديدة، "إيدج" EDGE، التي توفّر حلولاً متقدمة للملاحة والاتصالات والأتمتة في القطاع البحري.

نبذة عن مجموعة "سينتينا":

"مجموعة سينتينا" هي تكتل شركات متعددة الجنسيات مقره الإمارات العربية المتحدة، وتعد لاعباً رئيسياً في مجالات حلول العلوم والهندسة والتعليم والحلول التكنولوجية، ويتركز نشاطها في تقديم أحدث الخدمات في مجال الإلكترونيات البحرية، والأمن والتحقق من الهوية، والتعليم، والحلول الصناعية، والدراسات التحليلية للحياة، واختبار المواد، والحلول المختبرية المتكاملة. وعلى امتداد أكثر من 40 سنة، اعتمدت المجموعة التقنيات المبتكرة لمعالجة التحديات السائدة، عبر مختلف شركاتها التابعة، ومشاريعها المشتركة وعلاماتها التجارية بما في ذلك Maritronics، EDGE، ScreenCheck، BRAVO، WOWRFID، Atlab، Emphor DLAS، Emphor IPS، IEP، Petro Emphor، systems Auto ID و. LABSPACE

وما يعزز الحضور العالمي للمجموعة هو شبكتها الواسعة المكونة من كبار المدراء والموردين والعملاء والمكاتب المنتشرة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وعمان والكويت والهند وسنغافورة والمملكة المتحدة. حازت مجموعة Centena® على شهادة نظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015)، ونظام الإدارة البيئية (ISO 14001:2015)، ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية ISO (45001:2018), كما نالت جائزة برنامج دبي لتقدير الجودة وجائزة دبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب العديد من الجوائز العالمية المرموقة الأخرى.

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