دبي: أبرمت "إمداد مصر"، الفرع الإقليمي لمجموعة شركات إدارة المرافق المتكاملة التي تتخذ من دبي مقراً لها، اتفاقية خدمات جديدة مع LMD، الشركة المصرية الرائدة في مجال تطوير العقارات الراقية. ويهدف هذا التعاون إلى توفير مجموعة متكاملة من خدمات إدارة المرافق بمواصفاتٍ ومعاييرٍ عالميةٍ لمشروعين من مشروعات LMD المتميزة وهما: مشروع "Stei8ht" بالقاهرة الجديدة ومشروع "ZOYA Ghazala Bay" في الساحل الشمالي.

وبموجب الاتفاقية، التي وقعها السيد عبد اللطيف الملا، رئيس مجلس إدارة مجموعة إمداد؛ والمهندس عمرو سلطان، الرئيس التنفيذي لشركةLMD على هامش المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة في الدول العربية (أومينتيك)، سيُقدم فريق إمداد مصر خدمات إدارة المرافق المتكاملة لكلا المشروعين على مدار ثلاث سنوات، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من جميع الخدمات الاستشارية لإدارة المرافق التي تقدمها الشركة طوال مراحل التصميم والتطوير الأولية.

وتعليقًا على الاتفاقية، قال عبد اللطيف الملا، رئيس مجلس إدارة مجموعة إمداد: "تخطو مصر خطوات كبيرة في مجال التطوير العمراني على عدة أصعدة، سواءً كان ذلك من خلال البناء أو البنية التحتية أو المرافق العامة. وباعتبارنا شركة رائدة إقليمياً في قطاع إدارة المرافق، نحن في إمداد ندرك أهمية هذه التطورات ونحرص على المساهمة في هذا التقدم. ومن خلال إقامة شراكات هادفة، نطمح أيضاً إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية؛ الذي يبدأ بالتعاون الأول بين إمداد-مصر مع LMD من أجل توفير مجموعة من خدمات إدارة المرافق المتميزة، التي ستستمر لعدة سنوات لاثنين من أكثر مشروعات التطوير العقاري طموحاً لشركة LMD. ويمثل هذا التوسع في السوق المصرية إنجازاً كبيراً لمجموعة إمداد في ظل مساعيها للتوسع إقليمياً بصورة أكبر خلال السنوات المقبلة. ونتطلع إلى أن توفر خدماتنا قيمة مضافة ومساهمة فعلية لمشروعات LMD من أجل تحقيق المزيد من النجاح."

ومن جانبه، عبر المهندس عمرو سلطان الرئيس التنفيذي لشركةLMD، عن حماسه لهذه الخطوة الهامة قائلاً: "نحن على ثقة من نجاح تعاوننا مع إمداد الإمارات، وسنعمل جاهدين على توفير أقصي قدر من التميز بخدماتنا متجاوزين كافة توقعات العملاء وطموحاتهم، فنحن ملتزمون بتقديم معايير جديدة للتميز والفخامة بمجتمعاتنا، مستعينين في ذلك بالخبرة الممتدة التي تتمتع بها LMD ومجموعة إمداد لإثراء تجارب عملائنا وتعزيز قيمة المجتمعات العمرانية المتكاملة بجميع مشروعاتنا."

تستهدف LMD أفضل المواقع الحيوية الهامة لتطوير مشروعاتها، هذا إلى جانب اهتمامها الكبير بالتعاون مع أفضل الكيانات المتخصصة على غرار مجموعة إمداد في تطوير هذه المشروعات، حيث ستوفر إمداد مصر خدمات إدارة المرافق المتكاملة لمشروع Steight والذي يقام بواحد من أفضل المواقع الاستراتيجية بالقاهرة الجديدة. ويضم مجموعة راقية من الفيلات التي تحرص LMD على تميزها مع الاحتفاظ ببساطتها في نفس الوقت، فالمشروع هو بحق مكان تجتمع به الفخامة مع كافة العناصر الصديقة للبيئة، في ظل وجود 85٪ من المساحات الخضراء والمفتوحة داخل المشروع.

وأيضًا مشروع Zoya Ghazala Bay بموقعه المتمير في خليج نعمة، سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي، ويضم مجموعة متنوعة من المنازل الفاخرة التي تتناسب مع متطلبات العملاء. فهذا المشروع النابض بالحياة لا يوفر مكان للسكن الراقي فحسب، بل يتميز بمجموعة من الخدمات المتكاملة ومنافذ للبيع بالتجزئة وفندق (بوتيك)، إضافة إلى مجموعة من مناطق الترفيه الليلية المفعمة بالحيوية. فالمشروع بحق مثالاً للحياة الفاخرة في كل جزء منه.

جدير بالذكر أن شركة LMD ومجموعة إمداد كانا قد وقعتا إتفاقية للتعاون المشترك فيما بينهما منذ عام منذ عام 2022، وذلك لرفع معايير الصناعة بالسوق المصرية، وتوفير مجموعة متميزة من الخدمات للمطورين والعملاء بمختلف الشركات والصناعات، بما في ذلك مجال الضيافة وتجارة التجزئة، وتسعى إمداد إلى توظيف ما يزيد عن 2000 موظف فى مصر في غضون عام 2026، فضلًا عن تطلعها للمزيد من التوسع وتعزيز مكانتها بالسوق المحلي.

نبذة عن مجموعة شركات إمداد

إمداد هي مجموعة شركات مقرها دبي تقدم خدمات إدارة مرافق متكاملة ومستدامة لتعزيز كفاءة عمليات التشغيل للأصول المملوكة. تأسست الشركة في العام 2007، توفر إمداد مجموعة من الحلول المتكاملة ومنها حلول إدارة المرافق وإدارة المرافق الثقيلة وهوم برو التي تقدم الخدمات المنزلية لإدارة المرافق، بالإضافة إلى الخدمات البيئية مثل إدارة النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي وحلول الطاقة، بالإضافة إلي ذلك توفر منصة إمداد الذكية لإدارة المرافق، امتداد، والتي تقدم رؤي آنية حول أداء واتجاهات الأصول والأنظمة الايكولوجية المترابطة لتقديم توصيات للصيانة التنبؤية والإجراءات التصحيحية،

یقع المقر الرئيسي لشركة إمداد في دبي ويشمل حضورها الإقليمي حاليًا مكاتب وأفرع ومشروعات مشتركة بكافة أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان ومصر ونظرا لما تتمتع به إمداد من نموذج أعمال يعتمد على تقديم خدمات فعالة من حيث خدمات الاستدامة والتكلفة، فقد تنامت أعمال إمداد لتصبح الشريك الأفضل لدى الكثير من العملاء بمختلف الصناعات. تضم إمداد بين جنباتها مجموعة متنوعة الثقافات من الأيدي العاملة بمجموع 9000 من الموظفين المهرة يمثلون أكثر من 45 جنسية، لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع المجموعة www.imdaad.ae

نبذة عن شركة LMD للتطوير العقارى:

تأسست LMD في عام 2007 كمطور فى مجال التطوير والاستثمار العقارى، وتمتلك مشروعات عقارية وسياحية بقيمة ١٠٠ مليار جنيه مصرى، وتتمتع بسابقة أعمال تتجاوز الحدود المحلية، لتتواجد مشروعاتها في أسواق دبي وبرشلونة بإجمالي ٨٠٠٠ وحدة تغطى ما يزيد عن 6 ملايين متر مربع. بالإضافة لمشاريعها السكنية والفندقية والإدارية والتجارية فى القاهرة وشرم الشيخ والساحل الشمالى. تفخر الشركة بسابقة أعمال ضخمة عالميًا، من بينها Autograph Collection وContinental TowerوRukan و Marina Living – Dubai Marinaفي دبى، وMuntaner 91 في برشلونة ومشروع Athins – By the Sea السياحي باليونان و Greece Residential Projects، أما أحدث مشاريع الشركة فى القاهرة مشروع One Ninety بالقاهرة الجديدة على مساحة تفوق 344,315 متر مربع. ومن المخطط أن يضم هذا المشروع فندق W Cairo وفندق Aloft Hotels لرجال الأعمال، بالإضافة إلى المجمع السكنى W Residences Cairo، والذي سيكون تحت إدارة ماريوت الدولية. وكذلك مشروع "3 Sixty " للأعمال والترفيه، وهو مجمع متعدد الاستخدامات يطل مباشرة على محور محمد بن زايد بالجولدن سكوير بالقاهرة الجديدة، ويمتد على مساحة 55,203 متر مربع؛ ومشروع Stei8ht وهو مشروع سكني بمساحة 500 فدان بموقع استراتيجي متميز شرق القاهرة على طريق السويس الصحراوي من الشمال موازي لمحور يوسف السباعي وأمام مدينة الرحاب، كما تمتلك LMD أيضًا مشروع Eastside التجاري بالقاهرة الجديدة ومشروع Zoya Ghazala Bay بقلب خليج غزالة بالساحل الشمالي بالكيلو 142 طريق الاسكندرية مطروح ولمزيد من المعلومات برجاء زيارة الموقع الالكترونى: http://www.lmd.com.eg

