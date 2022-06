إمداد تتعاون مع المطور العقاري الرائد LMD لتوفير حلول شاملة لإدارة المرافق بجميع أنحاء البلاد

دبي: أعلنت "إمداد"، مجموعة الشركات التي تتخذ من دبي مقرًا لها، والتي تقدم خدمات متكاملة ومستدامة لإدارة المرافق، والمتخصصة بتعزيز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية، عن توقيعها إتفاقية شراكة رسمية مع LMD الشركة المصرية الرائدة في مجال تطوير العقارات الراقية لتقديم مجموعة كاملة من حلول إدارة المرافق ذات المستوى العالمي في جميع أنحاء مصر.

يتخذ المشروع المشترك من القاهرة الجديدة مقرًا له، وسيقدم خدماته في جميع أنحاء مصر من خلال المطورين والعملاء المشتركين وعدد من القطاعات بما فيها قطاعي الضيافة والتجزئة ومحفظة مشروعات شركة LMD، وتشمل الشراكة توفير خدمات إدارة المرافق طبقًا للمعايير العالمية للمستأجرين والعملاء بكافة المواقع المرموقة، مستفيدة في ذلك بالخبرة الكبيرة التي تمتلكها إمداد في تقديم مجموعة من الخدمات المتنوعة المباشرة وغير المباشرة لتعزيز جودة الحياة للمقيمين.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، أوضح المهندس عمرو سلطان الرئيس التنفيذي لشركة LMD قائلاً: "صُمِّمَت مجتمعاتنا استناداً لخبراتنا الطويلة، آخذين الأفراد والمستقبل بعين الاعتبار؛ حيث لا نعتبرها مكاناً للعيش فحسب، وإنما للنمو والازدهار أيضًا." وأضاف: "من ناحية أخرى، فالاستدامة والتناغم وخلق القيمة هي عناصر رئيسية وجزء لا يتجزأ في كل جانب من جوانب أعمالنا، ولهذا جاءت شراكتنا مع إمداد والتي نتشارك معها في القيم والالتزام، لتقديم حزمة غير مسبوقة من حلول إدارة المرافق في السوق المصري، مستفيدين في ذلك بما لدينا من خبرات متميزة ومحافظ خدماتنا ومنتجاتنا."

تهدف الاتفاقية إلى تقليل تكاليف عمليات التشغيل للمباني على المدي الطويل من خلال حماية وتعزيز اصول إدارة المرافق مع التركيز على خلق قيمة مضافة والدفع بمعايير عالية الجودة داخل السوق المحلي، وتسعي إمداد لتوظيف ما يزيد عن 2000 موظف في مصر بحلول العام 2026، كما تتطلع إلى مزيدِ من التوسع؛ بهدف تعزيز مكانتها في السوق المحلية. وسينصبُّ التركيز الرئيسي في المرحلة الأولي على تطوير الأدوار الهندسية والخدمات المباشرة، مع خلق فرص إضافية في مجالات الإدارة، وخدمات الدعم، والدعم الإداري.

تم الإعلان عن الشراكة خلال حفل توقيع خاص في فندق "ذا فيو" في نخلة دبي، بحضور السيد عبد اللطيف الملا رئيس مجلس إدارة مجموعة "إمداد" والسيد جمال لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمداد"، والسيد محمود رشيد، الرئيس التنفيذي للعمليات في "إمداد"، إلى جانب المهندس عمرو سلطان الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لشركة LMD والسيد محمد مبارك مدير الاستثمار للمجموعة، وعددٍ من كبار منسوبي LMD.

من جانبه، صرح السيد جمال لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمداد" قائلاً: "يسعدنا التعاون مع شريك مميز مثل شركة LMD تزامنًا مع بدء فصل جديد في استراتيجية إمداد للنمو والتوسع، فالسوق المصري يوفر العديد من الفرص الواعدة في الوقت الذي نطمح به إلى تعزيز تواجدنا عالميًا وتقديم حلول متكاملة عالية الجودة لإدارة المرافق بمشروعات LMD، ونتطلع قدماً للعمل معًا من أجل رفع معايير القطاع محلياً، وترسيخ مكانة إمداد باعتبارها مزودًا موثوقًا به ومفضَّلًا عند العملاء في مصر والمنطقة بصفة عامة".

واعتمادًا على سجلها الحافل بالنجاحات، تستعد "إمداد" لتصبح مزودًا رائدًا في مجال إدارة المرافق المتكاملة في مصر من خلال المشروع المشترك الجديد، الذي من المتوقع أن يباشر عملياته في الربع الثالث من عام 2022. وتخطط المجموعة لتعزيز خدماتها داخل البلاد على المديين المتوسط والبعيد عبر تقديم خدمات حالية تم تصميمها خصيصًا من قبل أقسام أعمالها، ومجموعة متنوعة من الخدمات من قبل قسم الخدمات البيئية وخدمات مكافحة الحرائق من خلال قسم الأمن والسلامة (فيجن سيفتي) وخدمات المصاعد والسلالم المتحركة من قبل الأتمتة (نيجما).

تسعي شركة LMD منذ عام 2007 إلى تقديم تجربة سكنية وتجارية مختلفة، فهي تلتزم بالتوسع جغرافيًا لتعكس رؤيتها المتميزة للعالم من خلال تطوير مشروعات عالية الجودة تتجاوز كل ما هو ممكن في كافة جوانبها. تستهدف LMD المواقع الرئيسية والاستدامة والتناغم وخلق القيمة والتي هي جزء أصيل بكل جانب من جوانب أعمال الشركة. تفخر LMD بتقديمها لمجموعة شاسعة ومتنوعة من المشروعات تتباين ما بين التجارية والسكنية ومتعددة الاستخدامات مع تواجد قوي في دبي واسبانيا واليونان، وتغطي محفظة أعمال LMD في مصر العديد من المشروعات المميزة.

One-Ninety متعدد الاستخدامات هو المشروع الرائد لشركة LMD والذي يجمع ما بين وحدات سكنية ذات علامة تجارية عالمية ومكاتب ومجمعات تجارية تم تشيدها لتقدم تجربة فريدة من نوعها تتجاوز كل ما هو معروف او تقليدي. يقع مشروع One-Ninety مباشرة بأول شارع التسعين بالتقاطع مع الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة، تم وضع المخطط الرئيسي له بخبرة شركة SOM علي مساحة 344،315 متر مربع من أجل تغيير المفهوم التقليدي إلى المعني الحقيقي للتميز والتكامل، ف One-Ninety هو رؤية متكاملة للأماكن المفتوحة التي تتيح التجول في الهواء الطلق بحرية كاملة بين جنبات تجمع افضل أماكن الضيافة العالمية والوحدات السكنية ذات العلامات التجارية بإطلالة علي منطقة خضراء خصبة Urban Park، إضافة إلى منطقة الأعمال المتطورة Business Quarter. يطل هذا المشروع متعدد الاستخدامات بلمسة عالمية متوهجة، داعيًا جميع أنحاء العالم إلى مكان واحد مع أول W Residences Cairo في إفريقيا وشقق سكنية تحت علامة The Residences at St. Regis New Cairo وفندقي W Cairo وAloft، إضافة إلى العديد من التجارب الساحرة من جولات التسوق إلى تناول أفضل أنواع الطعام والتمتع بتجربة ترفيه عالمية في Design District وBoulevard وكل هذا محاط ب Urban Park بنباتاته الطبيعية الممتدة داخل قلبه النابض.

نبذة عن مجموعة شركات إمداد

إمداد مجموعة من الشركات مقرها دبي توفر حزمة من الخدمات المتكاملة المستدامة لإدارة المرافق التي تعزز الكفاءة التشغيلية. وتمتلك الشركة التي تأسست عام 2007 إلى جانب مقرها الرئيس في دبي فروعاً ومكاتب ميدانية في الإمارات العربية المتحدة كلها، بما فيها أبو ظبي. وتشتمل حلول إمداد الجاهزة للتشغيل على إدارة المرافق المتكاملة، وإدارة المرافق المباشرة، والخدمات المنزلية "هوم برو"، والخدمات البيئية من قبيل إدارة النفايات الصلبة والمياه العادمة وتأجير معدات النظافة. كما تتيح منصة "امتداد" لإدارة المرافق بيانات فورية التوقيت حول الأداء الحالي والعام للأصول والبيئات المتصلة من أجل التزويد بمقترحات بشأن الصيانة الوقائية والإجراءات التصحيحية. ويعزى نمو إمداد الحثيث إلى مصاف الشركاء المفضلين للعملاء في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي إلى نموذج عملها المخصص القائم على توفير خدمات استدامة معقولة التكلفة. كما تتكون كوادرها الماهرة من تسعة آلاف فرد من مختلف الثقافات من أكثر من 45 دولة. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الشركة www.imdaad.ae

نبذة عن LMD للتطوير العقاري:

تأسست في 2007 كمطور للعقارات الفاخرة، وتمتلك مشروعات عقارية وسياحية بقيمة ٤٠ مليار جنيه مصري، وتتمتع بسابقة أعمال تتجاوز الحدود المحلية، لتتواجد مشروعاتها في أسواق دبي وبرشلونة بإجمالي 5000 وحدة تغطي ما يزيد عن 3 ملايين متر مربع. بالإضافة لمشاريعها السكنية والفندقية والإدارية والتجارية في القاهرة وشرم الشيخ والساحل الشمالي. تتمتع شركة LMD بسجل حافل من الإنجازات والأداء المشرف من خلال مجموعة من المشروعات العالمية، مما جعل الشركة تحتل مكانة مرموقة كواحدة من رواد التطوير العقاري، ومن بين مشروعات الشركة برج الكونتيننتال في دبي، وMuntaner 91 في برشلونة ومشروع ڤولا السياحي باليونان. أما أحدث مشاريع الشركة في القاهرة مشروع One-

Ninety بالقاهرة الجديدة على مساحة تفوق 314.000 or 344.315 متر مربع. ومن المخطط أن يضم هذا المشروع فندق W وفندق Aloft لرجال الأعمال، بالإضافة إلى مجمعCairo W Residences، والذي سيكون تحت إدارة ماريوت الدولية. وتطور شركة LMD عدد من المشروعات الأخري بالقاهرة الجديدة منها مشروع Layan والذي يتم تطويره بموقع متميز ويوفر عدد من الخدمات فائقة الجودة فضلًا عن خدمات ما بعد البيع، وتمتلك LMD أيضًا مشروع ZOYA بقلب خليج غزالة بالساحل الشمالي بالكيلو 142 طريق الاسكندرية مطروح، وكذلك مشروع (3’Sixty – Business & Leisure Park)، وهو مجمع متعدد الاستخدامات يطل مباشرة على محور محمد بن زايد بالجولدن سوير بالقاهرة الجديدة ، ويمتد على مساحة 55,203 متر مربع، لمزيد من المعلومات برجاء زيارة الموقع الالكتروني: : http://www.lmd.com.eg