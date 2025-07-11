الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت مجموعة روشن، المطور العقاري الرائد متعدد الأصول في المملكة العربية السعودية وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيع اتفاقية جديدة مع بطولة LIV Golf، لتصبح المجموعة شريكاً رئيسياً عالمياً للبطولة خلال 19 محطة ضمن الجولات الدولية لموسمي 2025 و2026 .

وفي إطار شراكتهما الهادفة إلى تطوير رياضة الجولف وتعزيز حضورها، تسعى مجموعة روشن وLIV Golf لإطلاق مبادرات لدعم مشاركة الشباب في هذه الرياضة وتعزيز تنمية مواهب لعبة الجولف في المملكة. وتأتي هذه المبادرات ضمن الركائز الأساسية لبرنامج "Potential Unleashed"، برنامج الاستدامة والتفاعل المجتمعي من LIV Golf وبالشراكة مع برنامج "يحييك" للمسؤولية الاجتماعية من "مجموعة روشن".

وخلال بطولة LIV Golf الأندلس، تُطلق "مجموعة روشن" من خلال هذه الشراكة برنامج Rising Stars، الأول من نوعه لاكتشاف وتدريب ما يصل إلى 20 لاعب جولف سعودي ناشئ على مدى ستة أشهر، وذلك بإقامة برنامج متخصص للتدريب على ممارسة لعبة الجولف في المملكة، تحت إشراف لاعبين ومدربين محترفين من LIV Golf. وستمنح الفرصة للناشئين في البرنامج للمشاركة في فعاليات LIV Golf لعام 2025 في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ضمن برنامج تأهيلي يهيّئهم للمشاركة في بطولات تجمع بين المحترفين والهواة خلال موسم 2026.

وامتداداً لرعايتها لبطولات LIV Golf في جدة عامي 2022 و2023، وLIV Golf الرياض 2025، توسّع "مجموعة روشن" التزامها بالمساهمة في تعزيز القطاع الرياضي في المحافل الدولية والمحلية، من خلال دعم تجارب رياضية نابضة بالحياة وتعزيز حضور المملكة المتنامي على الساحة الرياضية العالمية.

وكانت المجموعة قد رعت فعاليات رياضية كبرى، من أبرزها "جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1"، ورعاية "دوري روشن السعودي"، البطولة الكروية الأهم في المملكة، إلى جانب رعايتها لنادي الاتحاد السعودي. كما تعمل "مجموعة روشن" على تطوير ملعبين رياضيين، في إطار استعدادات المملكة لاستضافة كأس العالم فيفا 2034.

وسيتكامل برنامج "يحييك" للمسؤولية الاجتماعية من "مجموعة روشن" مع مبادرات "Potential Unleashed" لـ LIV Golf، من خلال تنفيذ برامج تعليمية ورياضية وتحقيق أثر مجتمعي أوسع، يستهدف تنمية مهارات الناشئين من المهتمين برياضة الجولف في المجتمع.

وسيحظى جمهور وعشاق الجولف، بدايةً من بطولة LIV Golf الأندلس المقبلة، بفرصة الاستمتاع بتجارب مثرية من "مجموعة روشن"، إلى جانب مجموعة من الأنشطة التفاعلية خلال الفعاليات الخمس ضمن موسم 2025 والتي تشمل LIV Golf الأندلس وLIV Golf المملكة المتحدة وثلاث جولات في الولايات المتحدة الأمريكية من بينها الجولة الختامية للموسم في LIV Golf ميشيغن.

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