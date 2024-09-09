البنك يحصل على المركز الأول عالمياً من خلال 16 فرعاً حاصلاً على شهادة LEED البلاتينية، وهي أعلى معيار دولي يمنحه المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء ( USGBC )، وشهادة منتجات المباني الخضراء ( GBCI )

البلاتينية، وهي أعلى معيار دولي يمنحه المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء ( )، وشهادة منتجات المباني الخضراء ( ) البنك الأول في الشرق الأوسط بإجمالي 36 شهادة LEED من الفئتين البلاتينية والذهبية لفروعه في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند؛ بالإضافة إلى شهادة "بارك سمارت" الذهبية لمنشأةٍ مواقف السيارات التابعة له في ند الشبا في إمارة دبي

من الفئتين البلاتينية والذهبية لفروعه في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند؛ بالإضافة إلى شهادة "بارك سمارت" الذهبية لمنشأةٍ مواقف السيارات التابعة له في ند الشبا في إمارة دبي أول بنك في المملكة العربية السعودية يحصل على تصنيف LEED البلاتيني لفرعه الذي تم افتتاحه مؤخراً في مركز الملك عبدالله المالي (كافد)

البلاتيني لفرعه الذي تم افتتاحه مؤخراً في مركز الملك عبدالله المالي (كافد) هذه الإنجازات تعزز مكانة البنك كرائدٍ في مجال الاستدامة، وتؤكد التزامه بتحقيق الحياد المناخي بما يتماشى مع الأجندة الوطنية الخضراء 2030 ورؤية الإمارات 2050

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حقق بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، إنجازاً جديداً في مجال الاستدامة، حيث أصبح المؤسسة الأكثر حصولاً على شهادات الريادة البلاتينية في تصاميم الطاقة والبيئة (LEED) على مستوى العالم بـ 16 شهادة، وهو أعلى تصنيف للمباني المستدامة يمنحه المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء. ويؤكد هذا الإنجاز التزام البنك بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والريادة في القطاع المصرفي.

وكما في سبتمبر 2024، حصل بنك الإمارات دبي الوطني على 35 شهادة LEED بلاتينية وذهبية لفروعه في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند - حيث أصبح فرع مركز الملك عبدالله المالي، الذي تم افتتاحه مؤخراً، أول فرع مصرفي في المملكة العربية السعودية يحصل على شهادة LEED بلاتينية. بالإضافة إلى ذلك، يعد البنك أول مؤسسة مالية في الشرق الأوسط تحصل على شهادة "بارك سمارت" الذهبية تكريماً لتصميم منشأة مواقف السيارات التابعة له في ند الشبا في دبي.

وفي عام 2024 وحده، حصل 20 فرعاً من فروع البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند على شهادة LEED من الفئتين البلاتينية والذهبية، وهما أعلى تصنيفين يمكن تحقيقهما دولياً. ومؤخراً، حصلت فروع البنك في المبنى رقم 3 لمطار دبي الدولي؛ وابن بطوطة مول؛ وإلكترا على شهادة LEED البلاتينية (الإصدار 4 للتصميم الداخلي والبناء)، بينما حصل فرع البنك في الطائف على شهادة LEED الذهبية.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قالت إيمان عبدالرزاق، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يشرفنا أن نكون المؤسسة الحاصلة على أكبر عدد من شهادات LEED البلاتينية عالمياً. وباعتبارنا مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط، نلتزم بتبنّي ممارسات صديقة للبيئة عبر كافة عملياتنا التشغيلية وتحقيق أعلى معايير الأبنية الخضراء. ولكون الاستدامة مسؤولية مشتركة، نحرص في بنك الإمارات دبي الوطني على أن نكون نموذجاً رائداً تتطلع إليه الشركات الأخرى، مع تشجيع زملائنا وعملائنا والمجتمع للعمل سوياً دعماً لهذه الجهود."

ومن جانبه قال فيجاي باينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "نفخر بتحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي الذي يعزز ريادة البنك في مجال الاستدامة، ويؤكد التزامه بتحقيق الحياد المناخي بما يتماشى مع الأجندة الوطنية الخضراء 2030 ورؤية الإمارات 2050. وإذ تُشكل الاستدامة عماد استراتيجيتنا الشاملة، يعزز هذا الإنجاز طموحنا في رسم مستقبل أكثر خضاراً للقطاع المصرفي والمجتمع عموماً."

وبدورها قالت ديبثي كيه بي، المديرة الإقليمية لمعهد شهادات المباني الخضراء (GBCI) في الشرق الأوسط: "نهنّئ بنك الإمارات دبي الوطني بحصول فروعه على شهادات LEED البلاتينية والذهبية، حيث يؤكد هذا الإنجاز على التزام البنك بأفضل ممارسات الاستدامة وبمسؤوليته الاجتماعية تجاه أصحاب المصلحة. كما تمثّل الجهود المستمرة التي يبذلها البنك في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والبيئة العمرانية مثالاً يحتذى به في المنطقة وخارجها، حيث تقدم أداءً بيئياً مثالياً بما يساهم في تعزيز راحة العملاء وتحسين تجاربهم المصرفية من خلال فروع البنك الحاصلة على شهادات LEED."

ويعتبر إطار الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة (LEED) من المجلس الأميركي للأبنية الخضراء البرنامج الأساسي الأول من نوعه لتنفيذ العديد من الاستراتيجيات المستدامة بما في ذلك كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاك المياه، وإدارة النفايات، والنقل، والخبرة البشرية. وهو نظام تصنيف المباني الأكثر استخداماً في العالم، حيث يوفر إطاراً شاملاً لإنشاء مبانٍ مستدامة صحية وعالية الكفاءة وموفرة للتكلفة، ولاقى تقديراً عالمياً واسعاً لنهجه الشامل في تقييم واعتماد ممارسات البناء المستدامة.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 ملايين عميل نشط. وكما في 30 يونيو 2024 بلغ مجموع أصوله 931 مليار درهم (يعادل تقريباً 253 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 859 فرعاً إضافة إلى 4,491 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.89 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

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