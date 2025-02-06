المملكة العربية السعودية، الرياض: أعلنت اليوم إن تي تي داتا، الشركة العالمية الرائدة في مجال الأعمال الرقمية وخدمات تكنولوجيا المعلومات، عن مشاركتها في مؤتمر LEAP 2025 الذي يقام في الفترة من 9 إلى 12 فبراير 2025 في العاصمة السعودية الرياض. وخلال الفعالية التقنية البارزة، تستعرض إن تي تي داتا مجموعة متنوعة من الحلول المبتكرة التي تبرز خبراتها الرائدة في التقنيات الرياضية وإنترنت الأشياء والروبوتات والرعاية الصحية والأمن السيبراني والخدمات المُدارة.

كما يشارك كبار المسؤولين التنفيذيين من إن تي تي داتا في LEAP، حيث يناقشون أبرز المواضيع الهامة بالقطاع. ففي يوم 11 فبراير، يقدم كريستيان كوش، نائب الرئيس الأول للأمن السيبراني لإنترنت الأشياء/تقنيات التشغيل والابتكارات وتطوير الأعمال لدى إن تي تي داتا، كلمة رئيسية بعنوان "الأمن السيبراني في المدن الذكية: حماية النبض الرقمي لحياة المدن" وينضم براشيل جاريب، نائب رئيس خدمات الشبكات والتعاون المُدارة لدى إن تي تي داتا الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جلسة نقاشية حول "مستقبل العمل: تقاطع المؤسسات الاجتماعية والتقنيات الناشئة" يوم 10 فبراير.

وضمن فعاليات LEAP 2025، تستعرض إن تي تي داتا الشرق الأوسط وأفريقيا حلول Sports Tech المتقدمة المصممة لتعزيز مشاركة المشجعين والعمليات الرياضية، والتي تسلط الضوء على التطورات في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات والتوائم الرقمية. وتؤكد الشراكة الأخيرة للشركة مع آرسنال وغيرها من الجهات الرياضية البارزة على أهمية حلولها للمملكة العربية السعودية، خاصة في ظل استعداد البلاد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2034.

وسيكون بوسع زور جناح إن تي تي داتا التعرف على تقنياتها المتطورة من خلال العروض التوضيحية التفاعلية، بما في ذلك:

التكنولوجيا في مجال الرياضة: والتي تعرف بكيفية الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي والتحليلات والتوائم الرقمية لتعزيز مشاركة المشجعين ودعم العمليات الرياضية.

منصات إنترنت الأشياء: يمكن لزائري الجناح الاطلاع على كلب آلي مزود بأجهزة استشعار ويقوم بجمع البيانات ومعالجتها آنيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي.

الواقع المعزز والواقع الافتراضي: عرض لتطبيقات الواقع المعزز التي تعمل على تحوّل العمليات على أرض الواقع.

وتستعرض إن تي تي داتا كذلك حلولها في مجال الرعاية الصحية، التي تهدف إلى تحول وتطوير رعاية المرضى وسير العمل التشغيلي، إلى جانب عروض الأمن السيبراني المتميزة والمصممة لمواجهة التهديدات الرقمية المتطورة. وتثبت مجموعة الخدمات المدارة الشاملة للشركة قدرتها على تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتبسيط العمليات، مما يعزز التزامها بتقديم الحلول الشاملة.

من الجدير بالذكر أن الشركة غيرت اسمها في المملكة العربية السعودية من دايمنشن داتا إلى إن تي تي داتا، وستشارك في LEAP 2025 الذي يعد بمثابة منصة لتسليط الضوء على عمق خبرتها واتساع نطاق خدماتها. وفي تعليقه على الأمر قال رامي بيدس، المدير العام لشركة إن تي تي داتا في المملكة العربية السعودية: "يمثل LEAP هذا العام فرصة رائعة لنا للتواصل مع الشركاء والعملاء وقادة القطاع، حيث يتيح لنا استعراض حلولنا المبتكرة وتعزيز حضورنا في المنطقة".

تتواجد إن تي تي داتا في القاعة 1، الجناح C60 وبحضور عدد من كبار مسؤولي الشركة ومنهم برجاق سويدان، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط، ورامي بيدس المدير العام لدى إن تي تي داتا في المملكة العربية السعودية، إلى جانب فريق من خبراء التكنولوجيا للتواصل مع الحاضرين ومشاركة قصص النجاح وإجراء العروض التوضيحية للحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

نبذة عن إن تي تي داتا

تعد إن تي تي داتا شركة عالمية رائدة في مجال الابتكار في مجال الأعمال والتكنولوجيا، وتبلغ قيمتها أكثر من 30 مليار دولار.

نقدم خدماتنا إلى 75% من الشركات المدرجة في قائمة فورتشن جلوبال 100ن ونلتزم بمساعدة العملاء على الابتكار والتحسين والتحول لتحقيق النجاح على المدى الطويل. كما إننا من ضمن أفضل أماكن العمل على مستوى العالم، ولدينا خبراء في أكثر من 50 دولة ومنظومة متينة من الشركاء من الشركات القائمة والناشئة. تشمل خدماتنا الاستشارات التجارية والتكنولوجية والبيانات والذكاء الاصطناعي وحلول الصناعة، فضلاً عن تطوير وتنفيذ وإدارة التطبيقات والبنية الأساسية والاتصال. كما إننا من أبرز مزودي البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي في العالم. تعد شركة إن تي تي داتا جزءًا من مجموعة إن تي تي التي تستثمر أكثر من 3.6 مليار دولار سنويًا في البحث والتطوير لمساعدة المؤسسات والمجتمع على التحرك بثقة واستدامة نحو المستقبل الرقمي.

-انتهى-

#بياناتشركات

