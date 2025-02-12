الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت المجدوعي للسيارات، الوكيل المعتمد لعلامة شانجان في المملكة العربية السعودية عن مشاركتها في النسخة الرابعة من المؤتمر التقني الدولي "ليب 2025" التي تنظمها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني، وذلك بصفتها الشريك والناقل الرسمي للحدث للمرة الثانية. الذي سيعقد في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 9 وحتى 12 فبراير الجاري، بمشاركة أكثر من 1000 خبير ومتحدث من مختلف أنحاء العالم لمناقشة مستقبل التقنية، والذكاء الاصطناعي، واستعراض أحدث الابتكارات. وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الشركة لتحفيز الابتكار في قطاع النقل، وتبني الحلول العملية التي تساهم في الارتقاء بقطاع النقل في المملكة، ما يساهم في تحقيق أهداف "رؤية السعودية 2030".

ويعد "ليب 2025" أحد أكبر التجمعات التقنية في العالم، حيث يضم أكثر من 14 منصة، و17 مسارًا، وأكثر من 1,000 متحدث وخبير من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى مشاركة 69% من المتحدثين الدوليين، وأكثر من 300 ساعة من المحتوى التقني، لمناقشة مستقبل التقنية والذكاء الاصطناعي واستعراض أحدث الابتكارات.

وخلال الحدث الذي يُقام تحت شعار "نحو آفاق جديدة"، تشارك شانجان المجدوعي بصفتها الشريك والناقل الرسمي لـ LEAP 2025، حيث توفر خدمات النقل لكبار الشخصيات، مما يعكس مكانتها كشريك موثوق لهذا الحدث التقني الرائد. كما تستعرض شانجان، من خلال جناحها المخصص، أحدث التقنيات التي تعتمدها في سياراتها لتلبية تطلعات عملائها، مع تسليط الضوء على طراز شانجان UNI-K متعدد الاستخدامات، والذي يجمع بين الأداء القوي والتكنولوجيا المتطورة، لتوفير تجربة قيادة استثنائية تلبي احتياجات عملاء شانجان في المملكة العربية السعودية.

وفي هذا السياق، أكد ألاستاذ ياسر شاهين، المدير التنفيذي لـ "شانجان المجدوعي"، على أهمية مؤتمر "LEAP 2025" كمنصة عالمية رائدة تستشرف مستقبل التقنية والابتكار، مشيراً إلى أن مشاركة "شانجان المجدوعي" كشريك وناقل رسمي للحدث تعكس التزامها بتوفير حلول تنقل حديثة وموثوقة تلبي تطلعات العملاء في المملكة.

وأضاف ألاستاذ ياسر: "نفخر بكوننا الناقل الرسمي لهذا الحدث التقني البارز، حيث نؤمن بأهمية تقديم تجربة تنقل استثنائية تواكب التطورات المتسارعة في قطاع النقل. ومع وجود أكثر من 150,000 سيارة "شانجان" على طرق المملكة، فإن هذا يعكس ثقة عملائنا في علامتنا التجارية، ويؤكد التزامنا بتقديم مركبات موثوقة ومتطورة تلبي احتياجاتهم المختلفة، مما يعزز دورنا في دعم مشهد التنقل الحديث في المملكة."

نبذة عن شركة شانجان :

تأسست في العام 1862 وبدأت إنتاجها الفعلي للسيارات قبل 35 عام وارتفع مستوى مبيعاتها عاما بعد عام وقد حرصت على تعزيز قدراتها التقنيـة وصارت طرازاتها تتمتع بمختلف المواصفات العالمية المطلوبــة بعد أن قامت بتطوير مصانعها ومراكز الأبحاث للمنافسة في الأسواق العالميـــة، وتنوي شركة شانجان لصناعة السيارات التوسع في الأسواق العالمية بعد نجاحها الكبير في الأسواق الصينية وارتفاع مستوى الجودة في إنتاجها، ومن أهم الأسواق التي سعت للدخول إليها سوق المملكة العربية السعودية بعد اتفاقها مع واحد من أكبر وكلاء السيارات وأكثرهم خبرة وهي "شركة المجدوعي للسيارات" والتي تضم شبكة فروع تغطي كافة مدن المملكة بالإضافة الى مراكز مختلفــة من خدمات ما بعد البيع والصيانة وقطع غيار.

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