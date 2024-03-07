الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "نيبل" الرائدة في قطاع التكنولوجيا في السعودية، والرائدة في قطاع الذكاء الاصطناعي القائم على العلوم، عن إتمام إبرام اتفاقية شراكة مع شركة تحكم التقنية (TCC) الشركة الرائدة في تقنية المعلومات والحلول التقنية المتقدمة حيث تتوافق هذه الشراكة مع استراتيجية النمو الاستراتيجي لشركة “نيبل".

هذه الشراكة ستشهد تطوير وتسويق تطبيقات ونماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة تحكم التقنية باستخدام منصة الذكاء الإصطناعي بشركة نيبل. ستقوم تحكم التقنية أيضًا بتسويق وبيع منتجات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة الخاصة بشركة نيبل في القطاعات الحكومية والمصرفية والاتصالات والطاقة والصحة والبنية التحتية، وغيرها من القطاعات.

صرح السيد محمد شونو، المؤسس المشارك في شركة "نيبل" والرئيس التنفيذي للعمليات قائلاِ "نفخر اليوم ونسعد بإبرام هذه الاتفاقية مع شركة تحكم التقنية، والتي ستعمل على توسيع شبكة شركاء المبيعات لدينا وتحقيق رؤيتنا المتمثلة في إضفاء الطابع الديمقراطي على الذكاء الاصطناعي كما ستساهم هذه الاتفاقية في وضع منطقتنا العربية في طليعة المناطق الرائدة عالميًا في حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الحديثة".

وقد تأسست شركة تحكم التقنية في عام 2008، ومقرها في المملكة العربية السعودية. وهي متخصصة في خدمات الأمن السيبراني والخدمات الرقمية والبيانات الضخمة وتوفر مجموعة واسعة من حلول الأعمال الرقمية، بما في ذلك منتجات التحقق من الهوية والاتصالات و المنصات الرقمية وغيرها من منتجات الخدمات الرقمية.

حيث صرح السيد عبد الله الجذلاني، نائب الرئيس للمبيعات التجارية في شركة تحكم التقنية: "لقد كنا معجبين منذ فترة طويلة بالقدرات والخبرة المميزة لشركة "نيبل"، بالإضافة إلى رؤيتهم الثاقبة لتنمية القدرات التقنية السعودية، ويسعدني ويشرفني الآن أن نبرم اتفاقية الشراكة الواعدة هذه معهم لتقديم خدماتهم المتطورة لمنتجات الذكاء الاصطناعي لشبكة عملائنا."

كما أبرمت شركة "نيبل" مؤخرًا عملية اندماج مع شركة "بصيرة" المتخصصة في مجال أتمتة البيانات والعمليات الروبوتية، مما أدى إلى تعزيز قدرة الشركة على توفير حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الشاملة ووضع نفسها كأساس تكنولوجي يحتذى به للشركات الرائدة في قطاع الذكاء الاصطناعي في العالم، وتعزيز اقتصاد المنطقة وقدراتها التكنولوجية.

وقد أظهرت هذه الاتفاقيات الواعدة و المثمرة التزاماً طويل الأمد بزيادة القيمة المحلية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في المملكة. كما مكنت هذه الشراكات الفعالة أيضًا شركة "نيبل" من متابعة طموحها لإحداث تغيير ملموس من خلال الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي.

حيث تهدف شراكتنا الواعدة إلى تطوير وتنمية خدمات وحلول الذكاء الاصطناعي وابتكارات البيانات بالمملكة.

كما ستُحدث هذه الشراكة المميزة ثورة تقنية هائلة استمرارا في تطوير قطاع التكنولوجيا وكذلك المساهمة في رؤية السعودية 2030.

نبذة عن نيبل: نيبل هي شركة رائدة في تطوير التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي، ومهمتها تطوير وتصدير التقنيات والحلول المبتكرة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى بقية أنحاء العالم. وتركّز تقنيات nybl على تقديم التنبؤات بالفشل في الوقت الفعلي، وتوفير الحلول للمعالجة، والوقاية، والتحسين; وزيادة الكفاءة، وخفض التكاليف في الصناعات الحيوية، ومعالجة التحديات التي تواجه البشرية. وتكمن قوة تقنيات الذكاء الاصطناعي لدى نيبل في حل المشكلات من خلال مساعدة الأشخاص على مواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً في مجالات العمل الإنساني، والطاقة، والعلم، والاستدامة.

تتمثل رؤية نيبل في إضفاء الطابع الديمقراطي على الذكاء الاصطناعي وبناء عالم يمكننا فيه جميعاً إطلاق العنان بشكل كامل وواسع للإمكانات البشرية. ويتم تحقيق ذلك من خلال مجموعة تطبيقات الذكاء الاصطناعي من نيبل وإطار عمل تعلّم الآلة ومنصة الذكاء الاصطناعي على مستوى عالمي بهدف تحويل البيانات إلى معلومات قابلة للتنفيذ.

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