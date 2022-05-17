فيكتوريا، سيشيل: أصدرت بورصة العملات المشفرة العالمية KuCoin مراجعة شاملة لأداء المنصة في الربع الأول من عام 2022. يحدد التقرير بعض المعالم الرئيسية التي حققتها البورصة ويسلط الضوء على بعض إحصاءات الأداء العامة.

يشير التقرير إلى أن حجم التداول التراكمي لـ KuCoin تجاوز 1 تريليون دولار للتداول الفوري والعقود الآجلة، بمتوسط حجم يومي يزيد عن 11 مليار دولار. من حيث ذروة حجم التداول اليومي، تجاوز حجم التداول في أسواق التداول الفوري 9 مليارات دولا، وبلغ حجم تداول العقود الآجلة ما يقرب من 15 مليار دولار في يوم واحد.

جذبت البورصة ما يقرب من 6 ملايين مستخدم مسجل جديد في الربع الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 491٪ على أساس سنوي. احتلت آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا المراتب الأولى من حيث نمو المستخدمين. قادت آسيا الإحصائيات حيث ارتفعت تسجيلات المستخدمين بنسبة 1503٪ على أساس سنوي. وارتفعت معدلات نمو منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 300% وأوروبا بنسبة 219٪. كما زاد نشاط المستخدمين بشكل كبير في الربع الأول من عام 2022، مع زيادة عدد المستخدمين النشطين بنحو 451٪ على أساس سنوي.

شهد مجتمع KuCoin دفعة كبيرة، حيث اكتسبت قناة Twitter أكثر من 320000 متابع جديد، ووصل إجمالي المتابعين إلى 1.6 مليون. كما زادت KuCoin من عدد مجتمعاتها العالمية إلى 23 مجتمع على وسائل التواصل المختلفة، وارتفع عدد أعضاء المجتمعات الى 580000.

بشر إصدار الورقة البيضاء لتوكن KCS في 29 مارس بعهد جديد في تطوير بورصة العملات المشفرة KuCoin. حددت الورقة البيضاء لـ KCS النسب المئوية لتوزيع الرموز وآليات الانكماش المعنية وجوهر النظام البيئي الذاتي التدوير. سيصبح تطوير (KuCoin Community Chain) KCC، داعمًا مهمًا لـ KCS. ستعمل KCC، وهي سلسلة عامة لا مركزية أنشأها أعضاء مجتمع KCS وKuCoin، على توسيع حالة الاستخدام اللامركزي لـ KCS، بما في ذلك دفع KCS كرسوم للغاز أو رسوم استهلاك الموارد، ومشاركة KCS لتمكين تعدين السيولة.

أضافت KuCoin Earn خيارات عديدة للمستخدمين شملت عملات مستقرة وعملات رئيسية ومشاريع حديدة. كما أدرجت KuCoin 44 عملة رقمية جديدة ذات مشاريع واعدة و59 زوج تداول جديد في الربع الأول من عام ٢٠٢٢، كان لـ 19 منها ادراج حصري على منصة KuCoin

جذبت KuCoin العديد من الشراكات في الربع الأول من هذا العام، حيث أقامت علاقات مع منصة بحث البيانات والكشف عن معلومات الأصول الافتراضية Xangle. كما ابرمت بورصة التداول شراكة مع Blocktopia، حيث أسست أول مكتب افتراضي لها في الميتافيرس. كما عملت KuCoin Labs وهي الذراع الاستثماري لبورصة التداول KuCoin - على توسيع بصمتها الاستثمارية في الربع الأول، من خلال الاستثمار في تسعة مشاريع التشفير والاشتراك في اثنين من صناديق الأسهم المشفرة الخاصة تبلغ قيمتها أكثر من عشرة ملايين دولار امريكي. بالإضافة الى ذلك، أعلنت KuCoin Labs أيضًا عن استثمار استراتيجي في MojitoSwap، وهي أكبر بورصة تداول لامركزية مبنية على KCC.

حققت KuCoin أداءً جيدًا طوال الربع الأول من عام 2022. حيث وظفت الشركة 200 موهبة جديدة ليصل عدد الموظفين الى 1000 موظف موزعين في جميع انحاء العالم. وتشير البيانات الموضحة في تقارير Into The Cryptoverse الأخيرة الصادرة عن KuCoin والتي تغطي ألمانيا وتركيا وأفريقيا أيضًا إلى أن تتوقع البورصة معدلات اعتماد ومشاركة مستخدمين أعلى لبقية عام 2022، على الرغم من بداية "شتاء التشفير".

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