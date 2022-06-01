فيكتوريا، سيشيل – أعلنت منصة تداول العملات الرقمية الرائدة KuCoin عن إطلاق منتجها الداعم للامكزية KuCoin Wallet في اليوم الأول من شهر يونيو، حيث سيكون الموقع الخاص بالمنتج جاهز للاستخدام. كما سيتم إطلاق تطبيق KuCoin Wallet للهواتف المحمولة في أواخر هذا الشهر. من المتوقع ان تتوفر النسخة التجريبية للتطبيق في الأيام المقبلة. يعد إطلاق KuCoin Wallet خطوة مهمة من قبل KuCoin في جهودها لتوسيع خدماتها الداعمة للويب 3.0.

صممت KuCoin Wallet لكي تكون محفظة عملات رقمية آمنة وسهلة الاستخدام تدعم سلاسل الكتل المختلفة. تتيح المحفظة للمستخدمين فتح حساب في الويب 3.0 بثواني معدودة وتمكنهم من ارسال واستلام وحفظ العملات الرقمية مثل البيتكوين والاثيريوم ودولار التثر وغيرها من العملات في مكان واحد.

كونها تتيح للمستخدمين الوصول الى عالم الويب 3.0 فهي أكثر من مجرد محفظة عملات رقمية. KuCoin Wallet ستضيف العديد من خصائص التمويل اللامركزي وسوف تدعم الـ NFTs والعاب اللعب لأجل الكسب (PlayToEarn) لتتيح للمستخدمين تجربة متكاملة في المستقبل. عند الاطلاق، سيتم دمج سوق Windvane للـ NFTs في المحفظة أيضا، لكي يتيح للمستخدمين بيع وحفض وتصفح مجموعات الـ NFT الخاصة بهم مباشرة من داخل المحفظة.



الأمان هو ميزة أساسية أخرى لـ KuCoin Wallet. كمحفظة ذاتية الحراسة مع تقنيات امان مدققة بواسطة مؤسسة Hacken، تمنح KuCoin Walletالمستخدمين تحكمًا كاملاً في أصولهم نظراً لأنهم يديرون مفاتيحهم الخاصة.



صرح جوني لو، الرئيس التنفيذي لمنصة KuCoin قائلاً: " باعتبارها بوابة لعالم الويب 3.0، تعتبر محافظ العملات المشفرة مطلباَ مهماَ للمستخدمين للمشاركة في النظام اللامركزي وقد طورت هذه المحافظ لتكون أكثر بكثير من مجرد أداة لتخزين الأصول الرقمية. يعد اطلاق الموقع الرسمي لـ KuCoin Wallet دليلاً اضافياً يوضح تصميم KuCoin على دخول مجال الويب 3.0، حيث تتجاوز اهداف الشركة خدمات التداول المركزية والدخول الى العالم اللامركزي لتوسيع أعمالها بشكل اكبر"



وفقًا لجيف هول، رئيس KuCoin Wallet ، "تأمل KuCoin دائمًا في تلبية احتياجات جميع فئات المستثمرين بشكل أفضل. يعد إصدار الموقع الرسمي لـ KuCoin Wallet خطوة أخرى نحو استكشاف وتطوير عالم الويب 3.0".

في السابق، أعلنت KuCoin أنها ستطلق سوق NFT لامركزي، تحت اسم Windvane، وأنشأت صندوق Creators Fund بقيمة 100 مليون دولار لتمكين تطوير الويب 3.0.

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عن KuCoin

تم إطلاق KuCoin في سبتمبر 2017، وهي عبارة عن بورصة عالمية للعملات المشفرة يقع مقرها التشغيلي في سيشيل. تم تصميم KuCoin، المعروفة أيضا باسم " منصة الشعب" ، لجميع فئات المستثمرين فهي توفر أكثر من 700 اصل رقمي حاليًا وتقدم التداول الفوري والتداول بالهامش وتداول النظير الى النظير و تداول العقود الآجلة و والإقراض والتخزين لأكثر من 18 ملايين مستخدم في 207 دولة ومنطقة حول العالم.

في عام 2022، جمعت KuCoin أكثر من 150 مليون دولار من الاستثمارات من خلال جولة ما قبل التمويل للسلسلة B، مما رفع إجمالي الاستثمارات إلى 170 مليون دولار مع الجولة الأولى مجتمعة، بقيمة إجمالية للشركة قدرها 10 مليارات دولار. وفقًا لـ CoinMarketCap وCoinGecko، تعد KuCoin من أفضل 5 منصات تداول للعملات المشفرة. كما صنف موقع Forbes منصة KuCoin كواحدة من أفضل منصات تداول العملات المشفرة لعام 2021. كما أطلقت مؤسسة The Ascent على تطبيق KuCoin اسم أفضل تطبيق لتداول العملات البديلة.

عن KuCoin Wallet

KuCoin Wallet هي محفظة تشفير آمنة وسهلة الاستخدام تدعم جميع سلاسل البلوكتشين الرائدة. بفضل الخبرة الأمنية لـ KuCoin وتقنية الأمان الرائدة التي تم تدقيقها من قبل Hacken ، فإن KuCoin Wallet هي محفظة ذاتية الوصاية، حيث يتمتع المستخدمون بالسيطرة الكاملة على أصولهم. توفر KuCoin Wallet أسهل طريقة للمستخدمين لإدارة الأصول عبر سلاسل الكتل المختلفة وتمكنهم من شراء مجموعات NFT وتخزينها وعرضها مباشرة داخل المحفظة. KuCoin Wallet هي بوابة إلى عالم Web 3.0 لجميع عشاق التشفير.