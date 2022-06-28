الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت جامعة الملك سعود (KSU)، أول جامعة حكومية في المملكة، عن تعاونها مع شركة اي بي أم (NYSE: IBM) بهدف تعزيز الذكاء الاصطناعي لدعم تنمية المهارات في جميع أنحاء المملكة.

وقع نخبة من المسؤولين في المؤسستين مذكرة تفاهم تهدف إلى النهوض بجامعةالملك سعود لإطلاق مبادرات تحسين المهارات لتعزيز تعليم الذكاء الاصطناعي والتوعية به من خلال التعاون مع الأوساط الأكاديمية والقطاعين العام والخاص.

التوقيعحضر مراسم كل من معالي الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، رئيس جامعة الملك سعود والدكتور خالد الحميزي وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي والدكتورة هبه الجبرين مديرة مركز الدراسات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي ومن ايشركة الشرق أمبي ايوسعد توما ، المدير العام لشركة والاتصالاترئيس الاتصالات ونائب الرئيس الأول للتسويق جوناثان أداشك ،أمبي الأوسط وأفريقيا. ثم وقع المذكرة السعودية أمبي ايكل من الدكتور خالد الحميزي وفهد العنزي ، المدير العام لشركة .

وتماشيا مع رؤية المملكة 2030، ستعمل شركة اي بي أم على التعاون عن قرب مع جامعة الملك سعود للاستفادة من التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي في مجالات المهارات وتطوير المناهج والبحوث لتزويد شباب المملكة بالمهارات اللازمة للنجاح في وظائف الغد.

تمثل هذه الشراكة بداية تعاون استراتيجي طويل الأجل من شأنه أن يعزز موارد شركة اي بي أم وخبراتها وشبكتها العالمية من أجل ترجمة أوجه التقدم الأساسية إلى حلول ذكاء اصطناعي متطورة ذات تطبيقات عملية في العالم الحقيقي.

قال الدكتور خالد الحميزي وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي "إن معالجة فجوة مهارات الذكاء الاصطناعي الحالية تعد واحدة من التحديات الأكثر إلحاحا التي نشهدها حاليا خاصة عند معالجة مشاكل العالم الحقيقي. " يسعدنا التعاون مع شركة اي بي أم لتزويد طلابنا بالمهارات الأساسية لتطوير الجيل القادم من القادة ودعم أعضاء هيئة التدريس والباحثين لدينا لتطوير حلول ذكاء اصطناعي متقدمة ذات تطبيقات عملية وملموسة في العالم الخارجي"

وصرح فهد العنزي، مدير عام شركة اي بي أم بالسعودية "إن تعاوننا مع جامعة الملك سعود يعد جزءا من التزام شركة اي بي أم بتنمية المهارات لثلاثين مليون شخص في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030 ودعم جهود المملكة لبناء المهارات والخبرات اللازمة للسوق. "ومع التسارع التكنولوجي السريع الذي نشهده، أصبحت الحاجة إلى تعزيز مهارات القوى العاملة وتحسينها أكثر إلحاحا، ويسعدنا الاستفادة من برامجنا لتطوير المهارات المستقبلية للمملكة".

تهدف اي بي أم إلى تزويد أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين والموظفين في جامعة الملك سعود بفرصة استكشاف الموارد و الدروس التعليمية، وتجربة الأجهزة الكمية برامجمن خلال الوصول إلى IBM Quantum Composer و IBM Quantum Lab الف مستخدم على مستوى العالم ٤٠٠المستخدمة حاليًا من قبل مجتمع نشط يضم أكثر من ، قاموا تريليون عملية عبر أجهزة وبرامج محاكاة بتنفيذ أكثر من . سيتم دعم مجتمع جامعة الملك سعود الأوسع من قبل

IBM Quantum أثناء تعلمها وتطويرها وتشغيلها لبرامج ذات مةتطبيقات وأنظ كمية رائدة

ستقوم شركة اي بي أم بتوفير تدريب وتقنيات محددة الهدف كجزء من المبادرة، والتي تدعم رؤية الجامعة لتكون رائدة عالميا في تطوير الذكاء الاصطناعي وتطبيقه لصالح المجتمع والأعمال. على سبيل المثال، من خلال IBM Academic Initiative، ستقوم شركة

اي بي أم بتزويد طلاب جامعة الملك سعود وأعضاء هيئة التدريس بإمكانية الوصول إلى أدوات IBM والبرامج والمناهج التعليمية والحسابات السحابية للتدريس والتعلم والبحوث غير التجارية. بالإضافة إلى ذلك، من خلال برنامج IBM Skills Academy، ستتمكن جامعة الملك سعود من التوصل إلى مناهج الذكاء الاصطناعي المنسقة والمحاضرات والمختبرات وحالات استخدام الصناعة وجلسات التفكير التصميمي وشهادة ممارس الذكاء الاصطناعي.

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