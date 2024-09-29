أعلنت شركة كريديت لتمويل المشروعات التابعة لمجموعة جي بي كابيتال، عن حصولها على تمويل بقيمة 50 مليون جنيه من البنك الأهلي المصري كدفعة أولى، يأتي هذا التمويل في إطار خطط الشركة التوسعية الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يعكس التمويل ثقة مؤسسات التمويل في أداء الشركة ونمو محفظتها المالية.

و اكد ايمن حجازي رئيس مجموعة تمويل الشركات المتوسطة بالبنك الأهلي المصري ان هذا التمويل لشركة كريديت يأتي في إطار التعاون المثمر بين البنك الأهلي المصري وكريديت لدعم لخطط كريديت التوسعية ولتوفير حلول تمويلية مبتكرة، مما يهدف لتعزيز الشمول المالي وتقديم التمويل اللازم لهذه الفئة الحيوية من المشاريع، بما يسهم في تطوير قدراتها الإنتاجية والمالية، ويعزز من مساهمتها في الاقتصاد القومي.

كما صرّح أحمد إمام العضو المنتدب لشركة كريديت لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ان كريديت تؤمن بأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو عامل حيوي لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل، مع الالتزام بتوفير الحلول التمويلية المبتكرة التي تسهم في تحقيق تطلعات هذه الفئة من المشاريع، مؤكدًا أن التمويل الجديد من البنك الأهلي المصري يعزز الشراكة الإستراتيجية ويعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين، موضحاً انها خطوة هامة نحو توسيع نطاق خدماتنا لتلبية احتياجات السوق المتنامية

وأضاف إمام نسعى دائمًا لتقديم أفضل الحلول المالية بأعلى درجات المرونة والسرعة وذلك عن طريق التقدم التكنولوجي الذي تتمتع به الشركة، حيث أننا نعمل على تحسين تجربة العملاء وضمان نجاح مشاريعهم. "

وتسعى شركة كريديت من خلال هذا التمويل إلى إحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن تلبية احتياجاتها المالية عبر شروط وضمانات ميسرة، وبأقصى درجات السرعة والمرونة، وتعتمد الشركة على حلول تكنولوجية مبتكرة لتسهيل إجراءات التمويل، مما يعزز قدرتها على تقديم خدمات متميزة لهذه الشريحة الحيوية من قطاع الاعمال.

يذكر أن شركة كريديت قد حصلت في العام الماضي على رخصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الهيئة العامة للرقابة المالية، ما يعزز من دورها في توفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المصري.

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