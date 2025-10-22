مسقط، سلطنة عُمان: أعلنت عُمانتل، المجموعة التقنية الرائدة في سلطنة عُمان، عن دخولها في تعاونٍ استراتيجي مع شركة Kingsoft الصينية بهدف تطوير أول برنامج مكتبي سيادي يُستضاف بالكامل على السحابة الوطنية العُمانية. ويأتي هذا التعاون في إطار التزام عُمانتل بدعم التحول الرقمي الوطني، وتوفير حلول تقنية مبتكرة وآمنة تتماشى مع أولويات السيادة الرقمية للسلطنة، ويتميز البرنامج بدعمٍ كاملٍ للغة العربية، مما يجعله متوافقًا تمامًا مع احتياجات المستخدمين في السوق العُماني.

ويمثل المشروع المخطط له نقلةً نوعية في مشهد الإنتاجية المؤسسية في المنطقة، إذ يتيح للجهات الحكومية والشركات العُمانية بديلًا محليًا آمنًا لمنصات الإنتاجية العالمية، مع ضمان الامتثال الكامل لقوانين حماية البيانات والسيادة الوطنية. ويُصمَّم البرنامج خصيصًا لتلبية احتياجات الاقتصاد الرقمي في السلطنة، ويعتمد على بنية تحتية وطنية توفر مستويات متقدمة من الأمان والثقة، بما يفوق المعايير المؤسسية التقليدية، كما يتضمن البرنامج خصائص ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع الكفاءة وتعزيز تجربة المستخدم.

ويُقدّم البرنامج مجموعةً من المزايا التحولية، أبرزها ضمان تخزين البيانات داخل السلطنة بما يعزز الامتثال التنظيمي، ويمنح الجهات التي تتعامل مع معلومات حساسة مثل البيانات المالية للمواطنين حمايةً غير مسبوقة. كما يتيح البرنامج وفورات مالية ملموسة من خلال إلغاء رسوم نقل البيانات عبر الحدود وتقلبات العملات، وهو ما يُمكّن المؤسسات من التخطيط المالي بثقةٍ باستخدام الريال العُماني.

ومن الناحية التشغيلية، تضمن الاستضافة المحلية أداءً محسّنًا من حيث سرعة الوصول وانخفاض زمن الاستجابة، إلى جانب دعمٍ فنيٍّ متخصص من فِرَق عملٍ ملمة بطبيعة بيئة الأعمال العُمانية. كما يُسهم التكامل السلس مع الأنظمة القائمة في حماية الاستثمارات التقنية السابقة، ويعزز توافق البرنامج مع الاستراتيجية الرقمية لسلطنة عُمان، وهو الأمر الذي يجعله ركيزةً أساسية في منظومةٍ رقميةٍ سياديةٍ جاهزةٍ للمستقبل، ويشمل البرنامج مجموعةً متكاملة من أدوات الإنتاجية المكتبية التي تدعم التعاون والعمل الجماعي بفعالية.

وفي تعليقٍ له على هذا التعاون، قال علاء الدين بيت فاضل، الرئيس التجاري لعُمانتل:

“يمثل تعاوننا مع Kingsoft خطوةً مهمةً في دعم مسيرة التحول الرقمي لسلطنة عُمان. سنعمل معًا على تطوير برنامج مكتبي سيادي يُستضاف على السحابة الوطنية، ويوفر للجهات الحكومية والشركات منصةً آمنةً خاضعةً للقوانين المعمول بها في السلطنة، وجاهزةً للوفاء بمتطلبات المستقبل. يعكس هذا المشروع التزام عُمانتل بدعم التقدم والتحول الرقمي من خلال توفير بنية تحتية رقمية موثوقة، تتماشى مع الرؤية الأشمل لسلطنة عُمان.”

ويُشكّل الجمع بين ريادة عُمانتل في تشغيل السحابة الوطنية وخبرة Kingsoft العالمية تحالفًا قويًا يهدف إلى تقديم منظومةٍ رقميةٍ سياديةٍ آمنةٍ وقابلةٍ للتوسع. ومع مواصلة البلاد الاستثمار في بنيتها التحتية الرقمية، سيُسهم هذا التعاون في دعم طموحات سلطنة عُمان لتكون مركزًا إقليميًا للابتكار والاتصالات والخدمات السحابية.

نبذة عن عُمانتل

تمكنت عُمانتل، من خلال تكامل أعمالها وعملياتها وخبرتها الواسعة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية، من ترسيخ مكانتها كشركة الاتصالات الرائدة في سلطنة عُمان وخارجها. وقد أسهمت الأساليب المبتكرة التي تتبعها الشركة في تقديم أحدث الحلول لمختلف فئات المشتركين وقطاعات الأعمال، وتسعى الشركة إلى تقديم تجربةٍ لا تُضاهى لمشتركيها وتعمل على تجاوز توقعاتهم. وتعمل عُمانتل على الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 من خلال الاستثمار في التقنيات الناشئة وتقديم أحدث حلول التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات والاتصالات، مثل الحلول السحابية، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والحلول الذكية، والأمن السيبراني، وغيرها من التقنيات، بالإضافة إلى توظيف إمكانياتها التقنية لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في مجالات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.

نبذة عن شركة Kingsoft

تُعد شركة Beijing Kingsoft Office Software Co., Ltd (688111.SH)، المدرجة في بورصة شنغهاي منذ 18 نوفمبر 2019، من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في تطوير حلول البرمجيات المكتبية. وعلى مدار أكثر من ثلاثين عامًا، لعبت Kingsoft دورًا محوريًا في تطوير تقنيات معالجة النصوص باللغة الصينية، واضعةً نصب أعينها هدفًا استراتيجيًا يتمثل في “إلهام الحكمة” من خلال الابتكار المستدام. وتقدم الشركة منظومةً متكاملة من المنتجات التي تلبي احتياجات المؤسسات الحديثة، وتجمع بين الكفاءة التقنية وسهولة الاستخدام. ومن بين أبرز حلولها منصة WPS Office، التي تُستخدم على نطاق واسع في مختلف أنحاء العالم، إلى جانب WPS 365، التي توفر بيئة تعاونٍ سحابيةٍ متقدمةٍ تدعم الإنتاجية الجماعية. كما طورت الشركة WPS AI، وهو مساعدٌ ذكيٌّ للعمل المكتبي يدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربةٍ سلسةٍ وموثوقةٍ وفعالة. وتسعى Kingsoft إلى بناء بيئةٍ مكتبيةٍ ذكيةٍ تُلهم الإبداع وتُعزّز كفاءة المؤسسات، مع الحفاظ على تجربة استخدامٍ متكاملةٍ وممتعة. وتواصل الشركة توسعها العالمي من خلال تقديم حلولٍ مكتبيةٍ متقدمةٍ تتماشى مع متطلبات العصر الرقمي، وتدعم التحول نحو بيئات عملٍ أكثر ذكاءً واستدامة.

-انتهى-

#بياناتشركات