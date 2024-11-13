الرياض، المملكة العربية السعودية: تعلن شركة البساتين العقارية، التابعة لمجموعة "الشقري" الاستثمارية، وشركة الرياض المالية، احدى أكبر مديري الأصول في المملكة العربية السعودية والشركة الرائدة في مجال الاستثمار العقاري، خلال مشاركتهما في معرض "سيتي سكيب" العالمي 2024 عن تعاونهم في إطلاق صندوق عقاري بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال سعودي لتطوير مشروع "Kings’ Square" العقاري.

يوفّر "Kings’ Square"، المقر انشائه في العاصمة الرياض والمصمم من قِبل مكتب التصميم العالمي (OMA)، مجموعة متنوعة من المساحات السكنية والتجارية والمكتبية، ويغطي مساحة بناء تزيد عن 240 ألف متر مربع، تتوزع على 12 بُرجًا متصلًا من خلال مجموعة من المساحات الخضراء والمناظر الطبيعية، لتوفر أكبر قدر ممكن من المساحات الطبيعية المُظَللة. كما يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي في أكثر المناطق حيوية في مدينة الرياض، حيث يقع عند تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك سلمان، ليكون موقع محوري يربط السكان والزوار ببيئة مواتية للابتكار والتطور الحضري.

وبهذه المناسبة، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة "البساتين العقارية"، الأستاذ عبد العزيز خالد الشقري، قائلًا: "نعتز بشراكتنا مع الرياض المالية، التي تمثل انطلاقة جديدة نحو تطوير مشاريع فريدة وعالية الجودة، تُلبّي الطلب المتنامي على القطاع المكتبي والتجاري والسكني في الرياض، وسيكون هذا المشروع نموذجًا يُحتذى به في تحقيق التكامل بين التصاميم العصرية، وهوية المملكة الثقافية وتراثها المعماري الأصيل، مستفيدين في ذلك من الآفاق الرحبة التي فتحتها رؤية السعودية 2030، لتطوير القطاع العقاري، والارتقاء بالمنتجات العقارية، لنُواصل التأكيد على التزامنا بمعايير التميز والرُقي في كافة مشاريعنا."

ومن جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة الرياض المالية، الدكتور عبد الله الشويعر، قائلًا: "تسعى الرياض المالية لبناء شراكات استراتيجية مع مطورين عقاريين يمتلكون الخبرة الفنية والملاءة المالية بهدف تقديم منتجات عقارية متنوعة تلبي الطلب المتنامي وتواكب الطفرة العقارية التي تشهدها المملكة العربية السعودية. يرمز اطلاق هذا الصندوق لسعينا المستمر في تمكين قطاع التنمية العقاري السعودي وإيجاد فرص استثمارية مجزية للمستثمرين السعوديين والدوليين تماشياً مع أهداف رؤية 2030 لتنمية القطاع والنمو الاقتصادي."

نبذة عن البساتين

هذا، ويُعد مشروع "Kings’ Square" إضافة مميزة إلى محفظة "البساتين" الواسعة من مشاريع التطوير العقاري متعددة الاستخدامات، والتي تشمل مشاريع مكتبية، ومجمعات سكنية، وفنادق، ومراكز تسوق، ومراكز تجارية، ويُعتبر حي البساتين المشروع الأساسي لشركة "البساتين"، حيث يقع هذا المجتمع الحيوي والذي تبلغ مساحته 441 ألف متر مربع على طريق الملك خالد في الدرعية، ويحتضن المشروع كلاً من "فلل بالمز" الفاخرة، و"جاردنز"، و"فلل هيلز" السكنية، التي تحمل في تصاميمها ملامح فن العمارة النجدية التقليدية، كما تشمل عروض "البساتين" للعملاء التجاريين مشاريع "مكاتب البساتين" و"بالم فيو"، التي توفر مساحات تجارية مُميزة، مُصمَّمَة لضمان أقصى درجات الراحة والتواصل والإنتاجية للمستأجرين.

نبذة عن الرياض المالية

الرياض المالية شركة رائدة في إدارة الاستثمارات وأكبر أمين حفظ في المملكة العربية السعودية. تقدم الرياض المالية خدمات وحلول استثمارية متكاملة من خلال قطاعات أعمالها الأربعة وهي إدارة الأصول، الوساطة، المصرفية الاستثمارية للشركات، وخدمات الأوراق المالية. وفي قطاع العقار، تُعتبر الرياض المالية الشركة الرائدة حيث أطلقت أول صندوق استثمار عقاري متداول في المملكة - صندوق الرياض ريت - في عام 2015. وتشمل محفظة الشركة في الاستثمار العقاري أكثر من 20 صندوقًا يضم ما يقارب 40 أصلًا مميزًا بمساحة مبنية تتجاوز 2 مليون متر مربع في عدة مناطق جغرافية بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا. بلغت الأصول المدارة من قِبل الرياض المالية أكثر من 89 مليار ريال سعودي (حوالي 24 مليار دولار أمريكي)، فيما تجاوزت الأصول تحت الحفظ 790 مليار ريال سعودي (حوالي 211 مليار دولار أمريكي)، عند الربع الثاني من عام 2024. كما صنفت الشركة ضمن أفضل 5 شركات لإدارة الأصول في الشرق الأوسط لعام 2024 من قبل مجلة فوربس.

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