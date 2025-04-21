دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن قراره الاستراتيجي بالانضمام إلى شبكة Kinexys Liink، أول شبكة مصرفية في العالم تعتمد نظام الند بالند لتبادل البيانات، وهي جزء من شبكة Kinexys التابعة لبنك "جي بي مورغان". وتتضمن هذه الخطوة دمج تطبيق ‘Confirm’ التابع للشبكة، والمصمم لتبادل المعلومات من أجل التحقق من صحة الحسابات المصرفية عالمياً، وبالتالي سيتمكن البنك من مساعدة المشاركين في شبكة Kinexys Liink على إجراء مدفوعات عابرة للحدود بأمان وسهولة أكبر.

ويسعى بنك الإمارات دبي الوطني من خلال هذا التعاون إلى تعزيز مستويات الأمان والكفاءة للبنوك والمؤسسات المالية المشاركة في الشبكة، بالإضافة إلى تقديم مزايا تساهم في تبسيط عملية تدفقات المدفوعات العابرة للحدود في دولة الإمارات العربية المتحدة. إذ يتيح البنك للمشاركين في الشبكة إمكانية التحقق من صحة معلومات الحسابات المصرفية الموجودة في الدولة من خلال تطبيق ‘Confirm’.

وتُعد شبكة Kinexys Liink جزءاً من وحدة أعمال البلوكتشين Kinexys التابعة لبنك "جي بي مورغان"، والتي تركز على الابتكار الرائد لبناء الجيل التالي من البنية التحتية المالية باستخدام تقنية البلوكتشين. ويساهم تطبيق ‘Confirm’، أحد التطبيقات على شبكة Kinexys Liink، في تسهيل عملية التحقق العالمي من صحة معلومات الحسابات المصرفية قبل تنفيذ عمليات الدفع. ومن خلال تقديم خدمات التحقق عبر هذا التطبيق، سيساعد بنك الإمارات دبي الوطني المشاركين في شبكة Kinexys Liink على التأكد من توجيه المدفوعات إلى الوجهة الصحيحة، مما يحد من حالات التأخير التي تكون مكلفة عادةً أو إرجاع المدفوعات بسبب عدم صحة المعلومات أو قِدَمِها. وكما تساعد هذه الميزة على ضبط التكاليف التشغيلية، وتحسين معدلات المعالجة المباشرة، والحد من تأخير المدفوعات التي قد تحتاج إلى العديد من الأيام لحلها، مما يضمن وصول المدفوعات إلى المستفيدين بسرعة وكفاءة.

ويسهم هذا التعاون في تعزيز مكانة بنك الإمارات دبي الوطني كمؤسسة مالية رائدة على مستوى المنطقة في استخدام تقنيات البلوكتشين لتبسيط المدفوعات الدولية، وتأكيد التزامه الراسخ بالابتكار وأمن المدفوعات.

وبهذه المناسبة، قال أنيث دانيال، رئيس المعاملات المصرفية للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: "نتطلع قدماً لدمج تطبيق ‘Confirm’ من Kinexys Liink ضمن خدماتنا، والذي سيضعنا في طليعة الابتكار بمجال المدفوعات. فبالاستفادة من البنية التحتية لشبكة قائمة على تقنيات البلوكتشين، كالتي تقدمها شبكة Kinexys التابعة لـبنك ’جي بي مورغان‘، يمكننا توفير قيمة حقيقية للبنوك المشاركة في الشبكة، وتعزيز أمان عمليات الدفع وتبسيطها. ونحن متحمسون للفرص المستقبلية التي سيتيجها هذا التعاون، ولا سيما مع التوسع الكبير الذي تحققه شبكة Kinexys Liink."

ومن جانبه، قال نافين ماليلا، الرئيس المشارك العالمي لشركة Kinexys التابعة لــ بنك "جي بي مورغان": "يسعدنا انضمام بنك الإمارات دبي الوطني إلى شبكة Kinexys Liink. ونحن ملتزمون بتطوير الحلول التي تعزّز سرعة وأمان وموثوقية المدفوعات العالمية العابرة للحدود. وسيساهم دمج بنك الإمارات دبي الوطني لشبكة Kinexys Liink ، في تحقيق هذه الفوائد على مستوى المنطقة."

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 ملايين عميل نشط. وكما في 31 ديسمبر 2024 بلغ مجموع أصوله 997 مليار درهم (يعادل تقريباً 271 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 848 فرعاً إضافة إلى 4,601 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.87 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

-انتهى-

#بياناتشركات