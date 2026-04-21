الكويت : أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن إطلاق خدمة الإصدار الفوري لبطاقات الائتمان الرقمية عبر تطبيقه الإلكتروني KIB موبايل، في خطوة جديدة تعكس التزامه المستمر بتقديم حلول مصرفية رقمية مبتكرة ترتكز على السرعة والسهولة وتعزيز تجربة العملاء.

وتتيح الخدمة الجديدة للعملاء إصدار بطاقة ائتمانية بشكل فوري ومن خلال خطوات بسيطة، باستخدام رصيد حسابهم كضمان، ما يمنحهم تجربة مصرفية سلسة دون الحاجة إلى زيارة الفروع. كما تدعم هذه الخدمة جهود البنك لتعزيز بنيته التحتية الرقمية وتشجيع العملاء على الاعتماد على القنوات الإلكترونية لإنجاز معاملاتهم اليومية بكفاءة وسهولة.

وبهذه المناسبة، قال نائب المدير العام في الإدارة المصرفية للأفراد، نواف الخريف: "نحرص في KIB على مواصلة تطوير حلول مصرفية رقمية مبتكرة تسهم في تبسيط تجربة عملائنا وتلبية احتياجاتهم المتنامية. ويأتي إطلاق خدمة الإصدار الفوري لبطاقات الائتمان الرقمية عبر تطبيق KIB موبايل كجزء من استراتيجيتنا الرامية إلى تقليل الحاجة لزيارة الفروع وتعزيز استخدام القنوات الرقمية، من خلال توفير خدمات سريعة وآمنة وسهلة الاستخدام تمنحهم مرونة أكبر في إدارة احتياجاتهم المالية بكل سلاسة."

وأضاف الخريف: "نواصل تركيزنا على تقديم تجربة مصرفية سلسة ومتميّزة من خلال منصاتنا الرقمية، حيث تسهم هذه الخدمة في تعزيز كفاءة الخدمات المقدّمة، وتوفير الوقت والجهد على العملاء، بما يتماشى مع تطلعاتهم ويواكب التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي."

كما يقدّم KIB خدمة مخصصة لعملاء باقة Black تمكّنهم من التواصل المباشر مع البنك عبر التطبيق، مع توفر بيانات مدير العلاقات الخاص بهم داخل التطبيق، ما يتيح سرعة الحصول على الدعم اللازم، والرد على الاستفسارات، وتلبية مختلف احتياجاتهم المصرفية بكفاءة عالية يومياً.

وتجدر الإشارة إلى أن KIB يواصل تعزيز منظومته الرقمية من خلال إطلاق حلول مصرفية مبتكرة توفّر للعملاء مزيداً من الراحة والمرونة، بما يعكس التزامه بتقديم تجربة مصرفية متقدمة تتماشى مع أسلوب حياتهم، انطلاقاً من شعاره المؤسسي "بنك للحياة".

-انتهى-

#بياناتشركات

نبذة عن KIB

بنك الكويت الدولي (KIB) هو بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومقره دولة الكويت. تأسس KIB عام 1973 حيث عُرف في البداية باسم البنك العقاري الكويتي، ومن ثم تحوّل إلى بنك إسلامي عام 2007. وفي العام 2018، بدأ KIB فصلاً جديداً من مسيرته الحافلة بالتطوّر والتغيير من خلال استراتيجيته الجديدة التي تركز على تقديم تجربة ذات مستوى أعلى للعملاء تحت شعار "بنك للحياة".

ومن خلال شبكة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، يقدّم KIB مجموعة متنوعة وشاملة من المنتجات والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى الحلول الرقمية المبتكرة التي تتماشى مع أفضل المعايير الدولية. وانسجاماً مع رسالته الوطنية، يقدم KIB برنامجاً رائداً في مجال المسؤولية الاجتماعية يهدف إلى التأثير الإيجابي على المجتمع وأفراده من خلال عدد كبير من المبادرات والنشاطات الهادفة.

واليوم، يسير KIB بخطوات ثابتة في مرحلة التنفيذ المتقدمة لأهدافه الاستراتيجية، حيث رسخ دوره كأحد اللاعبين الرئيسيين في القطاع المصرفي الكويتي، كما حافظ على وضعه المالي القوي ونتائجه المتميزة باستمرار، مما أهلّه للاعتراف به دولياً نظراً لتصنيفه الائتماني القوي ومتانة مركزه المالي.