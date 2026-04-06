تأكيداً على التزامها بالجدول الزمني المخطط ومصداقيتها أمام عملائها التي تتجاوز 10 آلاف عميل، كشفت مجموعة DIG عن استراتيجيتها الإنشائية للعام الجاري، مؤكدة أن التنفيذ على أرض الواقع هو المعيار الحقيقي لنجاح المطور العقاري وقدرته على مواجهة التحديات السوقية.
وقال الأستاذ حسين صلاح، رئيس مجلس إدارة مجموعة DIG: "إن المجموعة تخطو خطوات واثقة في السوق المصري مدعومة بمركز مالي قوي، وقد قررنا ضخ نحو 1.4 مليار جنيه في العمليات الإنشائية خلال المرحلة المقبلة. هذا الضخ المالي الضخم يستهدف تسريع وتيرة العمل في كافة مواقعنا الإنشائية لضمان التسليم في المواعيد المحددة، بل وقبلها في بعض المواقع، إيماناً منا بأن الالتزام هو الجسر الحقيقي لبناء الثقة مع المستثمر".
ومن جانبه، استعرض الأستاذ هاني حلمي، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة، الموقف التنفيذي للمشروعات على أرض الواقع، موضحاً أن العمل يسير وفق معدلات قياسية.
وأشار حلمي إلى أن الشركة نجحت في الوصول بنسبة الإنشاءات 75% في أحد مشروعاتها الكبرى الذي طُرح منذ 3 سنوات وبدأ العمل الفعلي فيه منذ عامين، مما يعكس الجدية التامة في التنفيذ. أما بالنسبة للمشروعات الأحدث التي تم طرحها منذ نحو 10 أشهر فقط، فقد حققت الشركة فيها نسب إنجاز تراوحت بين 20% و40%.
وفي سياق متصل، أكد الأستاذ محمد فوزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة DIG، أن المجموعة تعتمد بشكل أساسي على التمويل الذاتي لضمان استمرارية العمل وعدم تأثره بالتقلبات الخارجية، قائلاً: "نمتلك حالياً 6 مشروعات في منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة وصلت نسب الإنشاءات فيها إلى 40%، بالإضافة إلى نجاحنا في تسليم وتسكين مشروعات بالكامل في منطقة غرب القاهرة".
وأشار إلى أن فلسفة DIG تعتمد على التوسع الذكي، حيث أطلقت منذ شهور قليلة مشروع (ضفاف) في منطقة R8 بالتوازي مع التقدم الكبير في المشروعات القائمة، مع الالتزام التام بأحدث المعايير الهندسية وتقنيات البناء المستدام.
