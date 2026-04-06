تأكيداً على التزامها بالجدول الزمني المخطط ومصداقيتها أمام عملائها التي تتجاوز 10 آلاف عميل، كشفت مجموعة DIG عن استراتيجيتها الإنشائية للعام الجاري، مؤكدة أن التنفيذ على أرض الواقع هو المعيار الحقيقي لنجاح المطور العقاري وقدرته على مواجهة التحديات السوقية. وقال الأستاذ حسين صلاح، رئيس مجلس إدارة مجموعة DIG: "إن المجموعة تخطو خطوات واثقة في السوق المصري مدعومة بمركز مالي قوي، وقد قررنا ضخ نحو 1.4 مليار جنيه في العمليات الإنشائية خلال المرحلة المقبلة. هذا الضخ المالي الضخم يستهدف تسريع وتيرة العمل في كافة مواقعنا الإنشائية لضمان التسليم في المواعيد المحددة، بل وقبلها في بعض المواقع، إيماناً منا بأن الالتزام هو الجسر الحقيقي لبناء الثقة مع المستثمر". ومن جانبه، استعرض الأستاذ هاني حلمي، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة، الموقف التنفيذي للمشروعات على أرض الواقع، موضحاً أن العمل يسير وفق معدلات قياسية. وأشار حلمي إلى أن الشركة نجحت في الوصول بنسبة الإنشاءات 75% في أحد مشروعاتها الكبرى الذي طُرح منذ 3 سنوات وبدأ العمل الفعلي فيه منذ عامين، مما يعكس الجدية التامة في التنفيذ. أما بالنسبة للمشروعات الأحدث التي تم طرحها منذ نحو 10 أشهر فقط، فقد حققت الشركة فيها نسب إنجاز تراوحت بين 20% و40%. وفي سياق متصل، أكد الأستاذ محمد فوزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة DIG، أن المجموعة تعتمد بشكل أساسي على التمويل الذاتي لضمان استمرارية العمل وعدم تأثره بالتقلبات الخارجية، قائلاً: "نمتلك حالياً 6 مشروعات في منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة وصلت نسب الإنشاءات فيها إلى 40%، بالإضافة إلى نجاحنا في تسليم وتسكين مشروعات بالكامل في منطقة غرب القاهرة". وأشار إلى أن فلسفة DIG تعتمد على التوسع الذكي، حيث أطلقت منذ شهور قليلة مشروع (ضفاف) في منطقة R8 بالتوازي مع التقدم الكبير في المشروعات القائمة، مع الالتزام التام بأحدث المعايير الهندسية وتقنيات البناء المستدام.

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية

إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.

ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.

وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.