القاهرة: في خطوة تعكس ثقة Keller Williams العالمية في السوق المصري، أعلنت شركه Keller Williams العالمية إطلاق علامتها التجارية في مصر ومنح حق الامتياز بشكل حصري بالشراكه مع Red ، لتقود بذلك الانطلاقة التشغيلية لتوسع الشركة، وتصبح مركزًا رئيسيًا لتدريب وتأهيل الوكلاء العقاريين، وتعزيز النمو عبر التكنولوجيا.

ومن الجدير بالذكر أن شركه Keller Williams العالمية تحتل المركز الاول عالمياً بين شركات التسويق العقاري وهي أكبر شركه تسويق عقاري على مستوى العالم من حيث حجم المبيعات وعدد الوكلاء وتتواجد في أكثر من ٦٨ دوله.

وقال ويليام سوتيروف، رئيس شركة Keller Williams العالمية: “يمثل التوسع في السوق المصري خطوة استراتيجية مهمة ضمن خططنا للنمو العالمي، ونرى في مصر سوقًا واعدًا يتمتع بفرص كبيرة. ونحن على ثقة بأن شراكتنا مع فريق يمتلك خبرات عقارية متميزه ستسهم في بناء نموذج ناجح يعكس ثقافة Keller Williams القائمة على تمكين الوكلاء وتحقيق النمو المستدام.”

وأوضح أن Keller Williams العالمية (KWW) التي تعمل خارج الولايات المتحدة وكندا قد حققت مبيعات خارج أسواق الولايات المتحدة وكندا حتى 31 ديسمبر 2025 تجاوزت 84,500 وحدة، وبحجم مبيعات بلغ 20.9 مليار دولار، بنسبة نمو 21.4% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس قوة نموذج أعمال الشركة وقدرتها على التوسع عالميًا.

نقلة نوعية للسوق العقاري المصري

ويأتي هذا التوسع من خلال شراكة استراتيجية يقودها كل من خالد بهيج ومحمد بناني، مؤسسي شركة Red، مع أحمد غنيم، رئيس شركة أنكور للتطوير والإدارة، لتأسيس شركة Keller Williams Egypt في تحالف يجمع بين الخبرة المحلية والرؤية العالمية.

وبموجب هذه الشراكة، يتولى خالد بهيج منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Keller Williams مصر، مستندًا إلى خبرة واسعة في سوق الوساطة العقارية، حيث شغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة كولدويل بانكر مصر، وساهم خلال تلك الفترة في تطوير نماذج العمل المؤسسي ورفع مستوى احترافية السوق.

وقال بهيج: "رؤيتنا هي إحداث نقلة نوعية في تجربة التسويق العقاري في مصر من خلال ممارسه المهنه بأعلى مستوى من الاحترافية وابتكارحلول تسويقيه تساعد في بناء الثقه مع العملاء ، مع تمكين الوكلاء من تنمية حجم مبيعاتهم وتوسيع قاعدة عملائهم، ومساعدة العملاء على اتخاذ قرارات عقارية بثقة وشفافية، وذلك بدعم من منظومة التكنولوجيا المتكاملة لشركة Keller Williams العالمية".

وأضاف: “منح Keller Williams Egypt حق امتياز العلامة التجارية الرائده عالمياً وبشكل حصري في مصر، يعكس قوة ما تم بناؤه خلال السنوات الماضية، ويمنحنا منصة قوية لنقل أفضل طرق التسويق العالمية وتطبيقها محليًا بما يتناسب مع طبيعة السوق.”

تمكين الوكلاء محور الاستراتيجية

من جانبه، ينضم محمد بناني كعضو مجلس إدارة في Keller Williams مصر، وهو أحد الكفاءات البارزة في مجال التسويق العقاري، حيث شغل سابقًا منصب نائب رئيس التسويق وتطوير الأعمال في كولدويل بانكر مصر، كما لعب دورًا محوريًا في تأسيس وتطوير شركة .Red

وقال بناني: “هذه الخطوة تمثل تحولا كبيرا لسوق الوساطة العقارية في مصر، خاصة مع الدمج بين خبراتنا المحلية ومنظومة Keller Williams العالمية، سواء على مستوى الأنظمة أو التدريب أو التكنولوجيا.”

وتابع: “نركز بشكل أساسي على تمكين الوكلاء ورفع كفاءتهم، لأنهم المحرك الحقيقي للسوق، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمة وثقة العملاء.”

بناء كيان مؤثر في السوق المصري

في السياق ذاته، يشغل أحمد غنيم منصب الشريك التشغيلي الإقليمي وعضو مجلس الإدارة، حيث يقود العمليات بالتعاون مع بهيج وبناني، مستفيدًا من خبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا في قطاع التطوير العقاري وإدارة المشروعات الكبرى.

وقال غنيم: “هدفنا واضح منذ البداية، وهو بناء كيان قوي يجعل Keller Williams واحدة من أكبر شركات الوساطة العقارية في مصر، ليس فقط من حيث الحجم، ولكن من حيث التأثير الحقيقي في تطوير السوق.”

وأضاف: “مكتب Keller Williams Egypt سيكون مركزًا لتأهيل وتدريب الوكلاء والقادة، بما يخلق جيلًا جديدًا من المهنيين القادرين على تحقيق نتائج ملموسة وفق معايير عالمية.”

ومن المقرر أن يلعب مكتب Keller Williams Egypt دورًا محوريًا في نشر ثقافة Keller Williams داخل السوق المصري، من خلال برامج تدريب متقدمة، وتطبيق أحدث الحلول التكنولوجية، إلى جانب خلق بيئة عمل احترافية تدعم نمو الوكلاء وتمكنهم من بناء أعمالهم داخل منظومة مؤسسية متكاملة.

وتؤكد هذه الخطوة توجه Keller Williams نحو الاستثمار في الأسواق الواعدة، حيث يمثل السوق المصري أحد أكثر الأسواق العقارية نموًا وديناميكية في المنطقة، مع تزايد الحاجة إلى نماذج عمل أكثر تنظيمًا واحترافية. حيث تواصل الشركة دراسة فرص التوسع في عدد من المناطق الحيوية، تشمل أفريقيا، وأمريكا الوسطى والجنوبية، وأوروبا الوسطى والشرقية، إلى جانب آسيا، وذلك في إطار استراتيجيتها لتعزيز انتشارها الدولي وتنويع أسواقها.

واختتم ويليام سوتيروف، رئيس شركة Keller Williams العالمية (KWW)، تصريحاته قائلًا: “تمثل مصر أحد أكثر الأسواق العقارية ديناميكية ونموًا في المنطقة، ومع هذه الشراكة القيادية المتميزة، نتطلع إلى أن تصبح Keller Williams Egypt نموذجًا يُحتذى به في نجاح الوكلاء والتدريب وثقافة العمل.”

وفي هذا السياق، تعتمد الشركة في منح امتيازاتها الجديدة على مجموعة من المعايير الرئيسية، في مقدمتها وجود فريق قيادي قوي يمتلك رؤية واضحة وقدرة على التنفيذ، إلى جانب تبني ثقافة Keller Williams القائمة على التعاون والنمو، فضلًا عن توافر بيئة تنظيمية ومصرفية وقضائية مستقرة، وارتفاع مستوى نضج السوق العقاري بما يدعم تحقيق نمو مستدام.

وتتواجد Keller Williams حاليًا في عدد كبير من الأسواق العالمية خارج الولايات المتحدة وكندا، من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا واسبانيا واليونان والبرتغال والمملكة المتحدة وقبرص وتركيا واليابان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والمغرب، إلى جانب العديد من الأسواق الدولية الأخرى، وهو ما يعكس قوة انتشارها العالمي وقدرتها على التوسع في بيئات اقتصادية متنوعة.

تحالف محلي بخبرة قوية يقود الانطلاقة

ومن المنتظر أن يلعب Keller Williams Egypt دورًا محوريًا في تطوير السوق المصري، من خلال نشر ثقافة العمل المؤسسي، وتقديم برامج تدريبية متقدمة، وتطبيق أحدث الحلول التكنولوجية، إلى جانب خلق بيئة احترافية تدعم الابتكار والنمو.

ويأتي هذا التوسع في توقيت يشهد فيه السوق العقاري المصري زخمًا كبيرًا ونموًا متسارعًا، مع تزايد الطلب على نماذج عمل أكثر تنظيمًا واحترافية، وهو ما يجعل دخول كيان عالمي بحجم Keller Williams خطوة فارقة نحو رفع كفاءة السوق وتعزيز تنافسيته إقليميًا ودوليًا.

وتؤكد هذه الخطوة التزام Keller Williams بمواصلة التوسع في الأسواق ذات الإمكانات العالية، حيث تدرس الشركة فرصًا إضافية في أفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، ضمن استراتيجيتها لتعزيز انتشارها العالمي وتنويع استثماراتها.

