الكويت: مواصلاً استثماره بدعم الابتكار والتطورات الرقمية في السوق الكويتي بما يعود بالقيمة ويدفع التقدّم المحلي، استضاف بنك وربة وفداً من مسؤولي منصة Keeta العالمية الرائدة في مجال توصيل الطعام، في زيارة شاملة نظمها البنك لتعريفهم على خدمات البنك المتطورة وإمكانياته التقنية المتقدمة.

وشملت الزيارة جولة مفصلة في أقسام البنك الرئيسية، حيث اطلع وفد Keeta على خدمات Royal Banking التي تقدم حلولاً مصرفية متميزة للعملاء المميزين، كما زار المصنع الرقمي (Digital Factory) الذي يمثل مركز الابتكار التقني في البنك، بالإضافة إلى قسم الابتكار والشراكات (Innovation and Partnerships) الذي يركز على تطوير الحلول المبتكرة وبناء الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة عالمياً.

وبهذه المناسبة، قال السيد/ ناصر ماهر المطوع – رئيس المجموعة الرقمية في بنك وربة: "نرحب بمنصة Keeta العالمية في السوق الكويتي، ونتطلع إلى الإسهامات الإيجابية التي ستقدمها هذه المنصة الرائدة لتعزيز تجربة المستهلك الكويتي في مجال توصيل الطعام، ووصول Keeta إلى الكويت يعكس جاذبية السوق المحلي للشركات العالمية المبتكرة، ونحن في بنك وربة ملتزمون بدعم هذه التطورات التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي المحلي".

وأضاف المطوع: "إن زيارة فريق Keeta لأقسامنا المتخصصة تؤكد على التزامنا بدعم الشركات المبتكرة والمنصات الرقمية التي تقدم قيمة مضافة حقيقية للمجتمع الكويتي، ونحن نؤمن بأن التعاون بين القطاع المصرفي والشركات التقنية الرائدة يساهم في خلق بيئة اقتصادية متطورة تعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع، وتعزز من مكانة الكويت كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا".

دعم شامل للابتكار والتطورات الرقمية

وشدّد المطوع على إن هذه الزيارة تأتي ضمن استراتيجية البنك الشاملة لدعم الابتكار والتطورات الرقمية في السوق المحلي، إذ يحرص البنك على أن يكون شريكاً للشركات التي تسعى لتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المستهلك الكويتي وتساهم في تطوير الاقتصاد الرقمي".

وتابع: "خلال الزيارة، تمكن فريق Keeta من الاطلاع على أحدث التقنيات والحلول المصرفية الرقمية التي نطورها في المصنع الرقمي، والتي تهدف إلى تعزيز تجربة العملاء وتقديم خدمات مالية متطورة تواكب التطورات العالمية، كما استعرضنا إمكانيات التعاون المستقبلي في مجال الحلول المالية الرقمية التي يمكن أن تعزز من خدمات المنصة وتوفر قيمة مضافة للمستهلكين".

وأشار إلى أن "بنك وربة يلعب دوراً محورياً في دعم النظام البيئي للشركات الناشئة والمنصات الرقمية في الكويت، من خلال تقديم الحلول المصرفية المتخصصة والاستشارات التقنية والدعم اللوجستي اللازم لنجاح هذه الشركات في السوق المحلي. نحن نؤمن بأن نجاح هذه المنصات يساهم في تعزيز الاقتصاد الكويتي وخلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتي".

قيمة مضافة للمستهلك والمجتمع

وأكد المطوع على القيمة المضافة التي تقدمها مثل منصات Keeta للمجتمع الكويتي، قائلاً إن دخول هذه المنصات العالمية إلى السوق الكويتي يعكس النضج والتطور الذي يشهده الاقتصاد المحلي، ويوفر للمستهلك الكويتي خيارات أوسع وخدمات أكثر تطوراً في مجال توصيل الطعام والخدمات اللوجستية".

وأضاف: "نحن في بنك وربة نعتبر أنفسنا جزءاً من هذا التطور، حيث نقدم الدعم المصرفي والحلول المالية المتطورة التي تساعد هذه المنصات على تقديم خدماتها بأفضل صورة ممكنة، كما نحرص على تطوير منتجات وخدمات مصرفية تلبي احتياجات هذه الشركات وتساهم في نموها وازدهارها في السوق المحلي".

رؤية مستقبلية للتعاون الرقمي

وسلّط المطوع الضوء على التزام البنك برؤيته المتمثلة بشعاره "لنملك الغد" من خلال دعم الشركات والمنصات التي تساهم في بناء مستقبل رقمي متطور للكويت، كما ثمّن التعاون المشترك مع المنصة للمساهمة في تعزيز تجربة عملاء البنك عبر الخدمات المضافة التي يوفرها وبما فيها العروض والشراكات التي تتوفر حصرياً عبر سوق Marketplace على تطبيق "وربة"، وذلك تحقيقاً لأهداف البنك بالتركيز دائماً على السوق المحلي.

وتصنف Keeta من بين المنصات العالمية الرائدة في مجال توصيل الطعام، حيث تقدم خدماتها في العديد من الأسواق العالمية وتتميز بحلولها التقنية المتطورة وخدماتها المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم في مجال طلب وتوصيل الطعام.

ويعتبر بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة في فترة وجيزة، حيث احتل مركزاً ريادياً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين، مما يجعله قريباً من جميع شرائح المجتمع، ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد مجدداً على مكانة البنك كشريك مصرفي موثوق يجمع بين الابتكار والمسؤولية الاجتماعية في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المالية.

-انتهى-

