الرياض: حققت بوبا العربية للتأمين التعاوني إنجازاً كبيراً بصعودها إلى المركز السادس في قائمة أقوى العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية لعام 2024، وفقاً لتصنيف Kantar BrandZ للعلامات التجارية الأكثر قيمة. وتعكس هذه القفزة المثيرة للإعجاب ارتفاعاً بثلاثة مراكز مقارنة بالعام الماضي من المركز التاسع، وهو إنجاز يسلط الضوء على قوة علامة بوبا العربية في السوق السعودية واستراتيجيتها الرائدة لتعزيز مكانتها للسنة الثانية على التوالي.

وعلاوة على ذلك، واصلت بوبا العربية ريادتها لقطاع التأمين في المملكة العربية السعودية هذا العام من خلال احتلالها المرتبة الأولى كأفضل علامة تجارية في القطاع ونالت على جائزة "أكثر علامة تجارية تميزاً". ويعكس ذلك التزام الشركة بأن تكون في طليعة الشركات التي تمنح العملاء الثقة والولاء من خلال تقديم حلول تأمينية مبتكرة وخدمات مميزة.

تتسم مسيرة بوبا العربية بالتميز في تقديم خدمات صحية وتأمينية متكاملة، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء وتعزيز تجربتهم من خلال الاستثمار في الحلول الرقمية والابتكار المستمر. وينعكس ذلك بوضوح في تقرير Kantar BrandZ، حيث تُظهر الشركة قدرة فريدة على التطور والاستجابة لتغيرات السوق واحتياجات المستهلكين.

وأضاف أمين شيبي، مدير - إدارة التسويق للقطاعات والتجارة لشركة بوبا العربية: "يعكس بروز بوبا العربية كسادس أقوى علامة تجارية في المملكة العربية السعودية وتصدرها لقطاع التأمين مرة أخرى التزامنا المستمر بتقديم الأفضل. نحن نؤمن بأن الابتكار والتطوير المستمر هما مفتاح تحسين معايير الخدمة وتحقيق رضا العملاء".

تستند نتائج Kantar BrandZ على أبحاث وتحليلات شاملة لأكثر من 52,000 مستهلك سعودي وبيانات حول 672 علامة تجارية في 41 قطاعاً. ويعد التصنيف أحد أكثر الأدوات الموثوقة لتقييم قوة العلامة التجارية وتأثيرها في السوق.

وتواصل بوبا العربية تعزيز خدماتها ومنتجاتها، مع الحفاظ على مكانتها الريادية وتضع نصب أعينها تطوير شراكات استراتيجية من شأنها أن تسهم في تحقيق المزيد من النجاح.

وأخيراً، أكدت بوبا العربية التزامها بمواصلة الاستثمار في الحلول التكنولوجية والابتكار، وتقديم برامج وخدمات مميزة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 الطموحة لتحسين مستوى الخدمات الصحية والاقتصادية.

نبذة عن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني:

تأسست بوبا العربية في المملكة العربية السعودية عام 1997 كشراكة بين بوبا العالمية ومجموعة ناظر لتصبح بعدها في 2008 شركة مساهمة عامة بأنجح عملية طرح اكتتاب في قطاع التأمين، وتعتبر بوبا العربية شركة سعودية جزء من شبكة بوبا العالمية، وتقدم خدمات رعاية صحية بمستويات عالمية للأفراد والأسر وأكبر الشركات والمنشآت في المملكة، وتمتاز بتوفير أكبر شبكة مستشفيات دولية تضم 1.2 مليون جهة في 190 بلدًا حول العالم.

وتقدم بوبا العربية أكثر من مجرد تأمين صحي اعتيادية حيث أسست شركة بوبا للرعاية المتكاملة لتقديم خدمات الرعاية الصحية باستخدام أحدث الوسائل التقنية بينها عيادة بوبا الرقمية واستقطاب أطباء سعوديين في مختلف تخصصات طب الأسرة والباطنة والنساء والولادة ورعاية الأمراض المزمنة.

وتتميّز بوبا العربية ببيئة عمل محفزة للإبداع وزيادة الإنتاجية، مما أهلها للفوز بالعديد من الجوائز المرموقة في هذا المجال. وتٌعتبر من الشركات الرائدة في تعزيز مكانة المرأة، واستقطاب الشباب السعودي حتى نجحت في تحقيق زيادة كبيرة في نسب التوطين لأكثر من xx%. ولمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الرابط التالي:

www.bupa.com.sa

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