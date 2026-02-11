دبي – أعلنت جوسباي Juspay، الرائدة عالميًا في حلول بنية المدفوعات للمؤسسات والبنوك، اليوم عن توسّعها في منطقة الشرق الأوسط من خلال افتتاح مقرها الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) . ويُعدّ هذا التوسّع خطوة مهمة ضمن خطط Juspay للتوسع الدولي، إذ يعمّق تركيز الشركة على خدمة التجّار المؤسساتيين والبنوك والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط. وسيدعم هذا المقر أهداف مركز دبي المالي العالمي في تعزيز التعاون مع الشركاء الحاليين، في ظل تزايد الطلب على حلول الدفع المؤسسية.

وفي ظل تسارع نمو التجارة الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي، تواجه الشركات سريعة النمو في قطاعات مثل الطيران، والضيافة، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المالية تعقيدًا متزايدًا نتيجة تعدّد العملات الإقليمية، وتطوّر الأطر التنظيمية، وتنوّع طرق الدفع المحلية.

وهنا تأتي أهمية تنسيق المدفوعات (Payment Orchestration) من Juspay، لتكون بنية دفع موحّدة وموثوقة تساعد المؤسسات على تحسين معدلات الموافقة، وتقليل التكاليف، وتبسيط الامتثال، والتوسع بسهولة عبر أسواق الخليج والأسواق العالمية، مع موثوقية على مستوى المؤسسات.

ودعمًا لأهداف مركز دبي المالي العالمي، تحرص جوسباي Juspay على دعم دبي على وجه الخصوص، ومنطقة الشرق الأوسط على وجه العموم، في ظل التركيز على بناء بنية تحتية للمدفوعات مؤسسية، ومنظّمة، وقابلة للتوسع في المنطقة. وباعتبار مركز دبي المالي العالمي مركزًا ماليًا عالميًا رائدًا، فهو يوفر بيئة تنظيمية قوية، وبنية تحتية متينة، وإمكانية الوصول إلى كفاءات عالية المستوى. وتخطط Juspay للاستفادة من هذه المقومات، والعمل عن كثب مع البنوك الإقليمية، والجهات المستحوذة، وشبكات الدفع، وشركاء المنظومة لتقديم حلول دفع موثوقة وقابلة للتوسع، ومصمّمة خصيصًا للشركات العاملة عبر الأسواق العالمية.

وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، قال شيتال لالواني، الشريكة المؤسسة ومديرة العمليات في Juspay:

"قامت Juspay على مدار أكثر من عقد ببناء بنية تحتية أساسية للمدفوعات للتجارة واسعة النطاق والحرجة عالميًا. ونحن متحمسون لنقل هذه الخبرات إلى منطقة الشرق الأوسط، والتعاون مع التجّار والبنوك والشبكات والمنظومة الأوسع لبناء بنية دفع آمنة وقابلة للتوسع تدعم الاقتصاد الرقمي سريع التطور في المنطقة."

صرّح سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، قائلاً: "يسعدنا انضمام شركة Juspay إلى منظومة التكنولوجيا المالية والخدمات المالية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ويُعد وجود الشركة، بصفتها لاعبًا عالميًا رائدًا في مجال البنية التحتية للمدفوعات، إضافة نوعية تسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي، وترسيخ دور مركز دبي المالي العالمي كمحرك رئيسي للابتكار المالي، فضلاً عن دعم مكانة دبي كإحدى أهم أربع عواصم عالمية في قطاع التكنولوجيا المالية."

ومع أكثر من عقد من الخبرة في توسيع بنية المدفوعات، تدعم Juspay أكثر من 500 تاجر ومؤسسة مصرفية حول العالم، بما في ذلك Agoda وAmazon وFlipkart وGoogle وHSBC وIndiGo وSwiggy وUrban Company وZepto وغيرها. وتقدّم الشركة مجموعة شاملة من حلول الدفع، تشمل تنسيق المدفوعات المتكامل، والمصادقة، وتجزئة بيانات الدفع (Tokenization)، والمطابقة المالية، وحلول مكافحة الاحتيال، وغيرها. كما تقدّم الشركة حلول بوابة دفع كاملة بعلامة بيضاء (White-label)، وبنية تحتية للمدفوعات الفورية مصمّمة خصيصًا للبنوك. وتمكّن هذه القدرات التجّار والبنوك من تقديم تجارب دفع سلسة وموثوقة وقابلة للتوسع للمستهلكين النهائيين.

وبالحديث عن تركيز Juspay الإقليمي، قال ناكول كوثاري، رئيس منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ لدى Juspay: "من خلال تأسيس تواجدنا في الشرق الأوسط عبر مركز دبي المالي العالمي، نواصل مهمتنا في بناء حلول دفع مبتكرة قائمة على فهم عميق للأسواق المحلية. تمتلك المنطقة إمكانات هائلة، ونحن نستثمر في شراكات طويلة الأمد مع التجّار والبنوك لمساعدتهم على بناء بنية دفع جاهزة للمستقبل وقابلة للتوسع عبر الأسواق."

ويعكس هذا التوسّع رؤية Juspay طويلة الأمد لتمكين المدفوعات المفتوحة والمتوافقة والقابلة للتشغيل البيني في جميع أنحاء العالم. ومع فريق يضم أكثر من 1,500 خبير في المدفوعات يعملون عبر آسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية، وأوروبا، والمملكة المتحدة، وأمريكا الشمالية، تتمتع Juspay بموقع استراتيجي لإعادة تشكيل مشهد المدفوعات في الشرق الأوسط. وتخطط الشركة لتوسيع فريقها الإقليمي، مع التركيز على نمو فرق تطوير الأعمال، وهندسة الحلول، والشراكات.

-انتهى-

#بياناتشركات

نبذة عن Juspay

تعد Juspay شركة رائدة متعددة الجنسيات في تكنولوجيا المدفوعات، تعيد تعريف المدفوعات لأكثر من 500 مؤسسة وبنك عالمي رائد. تأسست في عام 2012، وتعالج الشركة أكثر من 300 مليون معاملة يوميًا، متجاوزة حجم إجمالي المدفوعات السنوي (TPV) البالغ 1 تريليون دولار مع موثوقية تصل إلى 99.999%. يقع مقرها الرئيسي في بنغالور، الهند، وتدعمها شبكة عالمية تضم أكثر من 1500 خبير في المدفوعات يعملون في سان فرانسيسكو ودبلن وساو باولو والإمارات وسنغافورة.

تقدّم Juspay مجموعة منتجات شاملة للتجار تشمل تنسيق المدفوعات مفتوح المصدر، والمدفوعات العالمية، والمصادقة السلسة، وتجزيء بيانات الدفع، وإدارة المخاطر والاحتيال، والمطابقة المالية الشاملة، وتحليلات المدفوعات الموحدة، والمزيد. كما تشمل عروض الشركة حلول بوابة دفع كاملة (White-label) وبنية تحتية للمدفوعات الفورية للبنوك. تساعد هذه المنتجات الشركات على تحقيق معدلات تحويل أعلى، والحد من الاحتيال، وتحسين التكاليف، وتقديم تجارب