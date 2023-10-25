بهدف الوصول للعملاء المستهدفين

مصر، القاهرة، أعلنت Jumia Advertising الذراع الإعلاني لشركة جوميا الرائدة في تقديم خدمات التجارة الإلكترونية عن إطلاق تكنولوجيا الإعلانات البرمجية Programmatic Advertising على منصتها، التي توفر للعلامات التجارية فرصة لتطوير أعمالها في أفريقيا.

صممت الإعلانات البرمجية لتمكين البائعين والمعلنين باستخدام تكنولوجيا متطورة واستراتيجيات تعتمد على البيانات، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون وتحسين الحملات الإعلانية الرقمية بصورة متطورة.

وتتميز هذه الإعلانات بالتنفيذ اللحظي Real-Time والجودة العالية التي تبلغ أكثر من 27 مليون زائر شهريًا في عدة دول إفريقية، تمثل Jumia Advertising فرصة ضخمة للعلامات التجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى عدد أكبر من المتسوقين عبر الإنترنت.

تتيح الإعلانات البرمجية على جوميا للمعلنين التحكم في جمهورهم المستهدف وتحديد الميزانية وتعزيز أداء حملاتهم من خلال لوحة تحكم التنفيذ اللحظي Real-Time، كما يمكنهم استغلال خيارين مميزين يتم تخصيصهما وفقًا لاحتياجاتهما الخاصة. الخيار الأول، "Preferred Deal" متاح للبائعين / العلامات التجارية على جوميا ووكالات الإعلان، مما يسمح للعلامات التجارية بدمج بياناتها الأولية "First Party Data"، مع ضمان استهداف وتحسين الحملات بدقة.

الخيار الثاني، "مزاد خاص" Private Auction متاح حصريًا لوكالات الإعلان، مما يوفر فرصة لإطلاق حملات التوعية المستهدفة لعملاء التجارة الإلكترونية بتكاليف أقل بكثير لكل ألف مرة ظهور للإعلان "CPM".

وتعقيبا على الخدمة الجديدة قالت منة سمير، نائب رئيس مجموعة Jumia Advertising: "نحن متحمسون لإطلاق الإعلانات البرمجية لشركائنا الأعزاء. لطالما كان لـ Jumia Advertising التزام بدفع الابتكار في مجال الإعلان الرقمي، وهذا يعد بمثابة إثبات لهذا الالتزام، ومن خلال الإعلانات البرمجية نهدف إلى تمكين البائعين والمعلنين في جميع أنحاء إفريقيا من خلال تزويدهم بأدوات متطورة ورؤى مبنية على البيانات لاتخاذ قرارات دقيقة وتحقيق نتائج حملات متفوقة".

وتابعت يأتي هذا الإطلاق في إطار الخطة الاستراتيجية لشركة جوميا لزيادة الإيرادات وتسريع مسارها نحو الربحية، وكانت Jumia Advertising قد حققت المركز الثالث عالميا والأول في أفريقيا في نمو الإيرادات الإعلانية الرقمية في عام 2022 بين أفضل 10 لاعبين في الإعلانات الرقمية ذات النمو السريع في العالم، وفقًا لـ e-marketer - Inside Intelligence.

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