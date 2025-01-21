(عمّان، الأردن): أعلنت شركة "ديناميكا"، الشركة العالمية الرائدة في حلول البرمجيات الصناعية لتكنولوجيا المعلومات، عن توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج Jordan Source الذي يعمل تحت مظلة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بهدف توسيع أعمالها وعملياتها في الأردن، وذلك في خطوة تهدف لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات المتنامي في المملكة، وترسيخ مكانة متقدمة لها على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمية.

وتشكّل مذكرة التفاهم التي وُقِّعَت يوم 19 كانون الثاني الجاري، محطة هامة في مسيرة شركة "ديناميكا"، وخطوة كبيرة نحو تحقيق رؤيتها الرامية لتعزيز الابتكار الرقمي والنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتقدم شركة "ديناميكا" التي تأسست في إستونيا، وتدير عملياتها من مقر مكاتبها الرئيسية هناك وعبر مكاتبها الإقليمية في قطر والأردن، حلولاً تقنية مبتكرة تخدم عبرها مختلف القطاعات، بما يشمل قطاع الرعاية الصحية، والخدمات المالية، والتعليم.

ومع توسيع أعمالها وعملياتها، تخطط شركة "ديناميكا" لتقديم خدماتها على نطاق أكبر في الأسواق الإقليمية والدولية بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بنهاية العام 2025، وبالاستفادة من الكفاءات والمواهب من المهنيين الشباب ممن تزخر المملكة بهم.

وتستهدف مذكرة التفاهم تعزيز قدرات شركة "ديناميكا" بتمكينها من دعم خبراتها التقنية التي تمتلكها بالقوى العاملة من المواهب الأردنية الواعدة والمهارات المتميزة، وهو ما سيفتح الآفاق التي تمكّن الشركات المحلية من المنافسة في الأسواق الرقمية العالمية، مع توقعات بأن يساهم توسع شركة "ديناميكا" في تعزيز الاقتصاد المحلي وترسيخ مكانة الأردن كوجهة رائدة ومفضلة للاستثمار في قطاع التكنولوجيا.

وفي تعليق له على توقيع مذكرة التفاهم، قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات: "يمثل توسع ديناميكا الذي نرحب به خطوة مهمة للارتقاء بقطاع التكنولوجيا المحلي، ولتوفير المزيد من الفرص أمام الكفاءات والمواهب الأردنية للمشاركة بفعالية وعلى نحو أكبر في الاقتصاد الرقمي العالمي."

ومن جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة "ديناميكا"، أحمد بوريني بالقول: "تمثل مذكرة التفاهم التي وقعناها مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إنجازاً هاماً بالنسبة لنا، ونحن في غاية الحماس للعمل إلى جانب برنامج Jordan Source الذي نتشارك وإياه نفس الرؤية الطامحة لمزيد من الابتكار والنمو، لننطلق سويةً نحو آفاق جديدة، ولنتمكن من خلق قيمة مضافة ومستدامة، مع تسليط المزيد من الضوء على المواهب والكفاءات الأردنية على المستوى العالمي."

وتعتبر مذكرة التفاهم امتداداً لجهود برنامج Jordan Source، الذي يواصل تركيزه على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الأردن وتوفير فرص عمل مميزة للمواهب المحلية. ومن خلال دعم رحلة "ديناميكا" وتيسير توسعها، يعزز البرنامج أهدافه في بناء بيئة متكاملة وقادرة على المنافسة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي هذا الإطار، ستلعب شركة "ديناميكا" دوراً محورياً في تطوير البنية الرقمية في الأردن، بما يسهم في تحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي في المملكة.

نبذة حول برنامج "Jordan Source":

يُعنى برنامج "Jordan Source" والذي يجسد الرؤى الملهمة لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، بالترويج للأردن كوجهة للاستثمار في قطاع التكنولوجيا والرقمنة، حيث ينفذ المشروع تحت مظلة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبدعم مباشر من مكتب سمو ولي العهد ومجموعة البنك الدولي. ويهدف البرنامج إلى خلق منظومة استثمار تشاركية في قطاع التكنولوجيا والرقمنة لتسهيل رحلة المستثمر وتسليط الضوء على ما تزخر به المملكة من عوامل جذب ونجاح بما فيها المهنيين الشباب، والبيئة الاستثمارية الاستثنائية، والبنية التحتية القوية، والموارد ذات المستوى العالمي. ولمزيد من المعلومات حول البرنامج، يرجى زيارة الرابط: www.jordansource.com.

-انتهى-

#بياناتشركات